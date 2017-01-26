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 ФСБ задержала крымскотатарского активиста Сейрана Салиева в оккупированном Бахчисарае. ФОТОрепортаж

В Бахчисарае 26 января российская ФСБ в оккупированном Крыму проводит обыск в доме крымского татарина Сейрана Салиева.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава ЦИК Курултая Заир Смедляев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Бахчисарае, в дом к Зодие Салиевой и ее сыну Сейрану пришли с обыском. Бахчисарай, ул. Мира 20, обыск проводят сотрудники ФСБ,во дворе вооруженные люди, наверное сп "Беркут"!", - рассказал он.

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"Сейрана Салиева везут в Бахчисарайский РОВД. В ходе обыска изъяли мобильные телефоны", - добавил позже Смедляев.

По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, Сейран Салиев является гражданским активистом.

"Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по "делу Хизб ут-Тахрир" и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама - Зодие Салиева, ветеран национального движения", - написал Курбединов в Facebook.

Позже стало известно, что автомобиль адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова, которые ехали на обыск у Салиевой, остановили сотрудники российской ДПС, позже к ним подошли сотрудники ФСБ и провели задержание Курбединова.

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Также сообщается, что во дворе находится несколько десятков вооруженных людей, никого не выпускают из дома.

"В доме активистки национального движения Зодие Салиевой и ее сына Сейрана идёт обыск. Проводят сотрудники ФСБ. Во дворе несколько десятков до зубов вооруженных людей. Семью пришли поддержать простые люди. По их словам, силовики не выпускают из дома беременную супругу Сейрана, которая месяц пролежала в больнице с угрозой прерывания беременности и кровотечением. Выписали её недавно. На просьбу простых людей разрешить выйти ей из дома, силовики ответили грубостью и хамством. Ранее Сейрану Салиеву суд вынес решение оштрафовать его на 20 тыс. руб. за то, что он пришел поддержать владельца кафе "Салачыкъ" в Бахчисарае во время обыска 12 мая 2016 года", - сообщает журналистка Ельвина Сейтбуллаева.


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Оккупанты пришли с обыском к крымскому татарину Сейрану Салиеву

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Зодие Салиева

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Сейран и его жена

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Дети Сейрана Салиева

Вместе с тем, марионетка Кремля в Крыму Заур Смирнов сообщил, что сотрудники ФСБ проводят в Бахчисарае спецоперацию якобы по ликвидации ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир", пишет пропагандистское издание РИА Новости.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ задержала крымскотатарского активиста Сейрана Салиева в оккупированном Бахчисарае. ФОТОрепортаж
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