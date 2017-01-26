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 Политика Украины
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 Путин хуже Гитлера. От большой войны нас оберегает очень маленькая грань, - Жебривский

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский выразил мнение, что от большой войны Украину оберегает очень маленькая грань.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Новому времени.

"Недоадольф выбрал экстенсивный путь развития. Пришел, увидел, наследил. Все время Путина сравнивают с Гитлером. Я хочу сказать, что Путин хуже. Этот ненавидит своих московитов. Он ничего не делает, чтобы жизнь их была классной. Это недонаполеончик, недопетр, все "недо". Если говорить про имперские амбиции - тот же Наполеон обустраивал жизнь во Франции, дал гражданский кодекс, по которому живет сегодня большинство стран мира. Провел много системных реформ, которыми пользуется сегодня большая часть мира. Он был диктатор с имперскими замашками, но - интеллектуал. И ужасно любил французов. Петр І просвет нес тем зашмурганным, зачуханным боярам, которые не мылись сами, тем более, не мыли своих крепостных. А этот просто хочет уничтожить полмира.

Можно понять Петра І, можно ненавидеть и презирать Шикльгрубера, можно понять Наполеона, но не этого недонаполеона, недопетра, недошикльгрубера, поэтому оно все "недо". От большой войны нас оберегает очень маленькая грань", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж

В тоже время, Жебривский выразил надежду, что "все равно вокруг этого "недо" есть хоть часть людей с мозгами, которые понимают, что сегодняшняя большая война может привести к уничтожению всего живого на земле".

"Они рассказывают, что своими искандерами, ограниченными ядерными ударами по Украине могли бы оккупировать большую часть нашего государства. Но хорошо знают, что из-за каждого угла, из-под каждого дерева их будут убивать. Убивать не тысячами, не десятками, а сотнями тысяч. То невероятное партизанское движение, в хорошем смысле этого слова, уничтожит все, что они себе нафантазировали", - подчеркнул Жебривский.

Напомним, ранее Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса.





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Поэтому сидим тихо, отдаём Гройсману с Порошенко последнее и не квакаем!
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Виявляється є люди, які розуміють, що )(уйло буде бомбити Україну ядерними зарядами. Бо почитавши пости в інтернеті вбачається, що ми вже перемогли Московію.
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правда, вот прямо забомбит ядрёными снарядами? эко тебя бомбануло
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Луганский аэропорт был уничтожен таким. Пошли туда на исследование западных партнеров, пусть возьмут пробы.
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Це на кого ви натякаєте? "Ми пабєділі і бєз волонтьоров, но ето било би дольше"?
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ВВП зло , НО , как не крути, его поддерживают 85% населения и на сегодня россияне горды своим положением в мире( пусть даже они ошибаются) Отжав деньги у олигархов , используя коррупцию и шантаж он на сегодня купил массу "импортных" политиков-лобистов интересов раши...другими словами трудно отличить цели личные от целей государственных в его политике.
А КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ ПЕТРКСЕИЧ ПОКРЫВАЯ( НЕ ЗАМЕЧАЯ) ВОТ ЭТО
http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/

СТАЯ БАРЫГ УБИЛА В УКРАИНЦЕ ВЕРУ В ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО РАБСТВО!
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а вам чого боятися? ви на літаки і звалите.а ми вже з ними самі розберемося.
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а почему именно гитлера, а не сралина, например?
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Это чтобы "нашидедывоевали" ненавистью к ху%лу воспылали, ведь "онижедети".
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V tom to i delo, sjto iz vihodcev iz mordova ne mozjet po opredeleniju bitj, hitleri ili Napoleoni, ili Elizabeti, tam proizvodit i vospitivajet cjleninov i sralinov - kotorije na peregonki s protivnikom idjot na unicjtozjenije svojego naroda, na razrusjenije i razvorovanije vsio sjto mozjno i dazje to sjto nevozmozjno.
Smotri, vot Jekaterina, kakaja ibi ona nebila i kem bi ona nebila ozobocjena, no ona razvivala rassejskuju imperiju, ona zje ne ruskaja bila, vot i vsia raznica. ruskije ne proizvodjat sozdatelei, toljko cjelovecjeskije otbrosi.
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У чоколЯдных воров параноидальная истерия,больше ничем не осталось дурить Народ Украины кроме как воем что Путин нападёт
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да с @уйлом уже давно всё ясно , комплекс неполноценности и букет всяких негараздiв ...расскажите нам лучше о нашем гаранте , очень интересно послушать ... и хватит уже показывать нам на восток , давайте обсуждать что у нас самих !
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Думаю что нам просто в очередной раз покажут по всем телеканалам душераздирающий сюжет о бесчинствах на Донбассе , это гораздо спокойней воспринимает кисель: приятнее смотреть о том, что в соседней стране президент «х... ло», а не в своей.
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Эта грань станет совсем тонкой если текущая украинская власть решится на мовный геноцид, доказав этим что российская языковая страшилка вовсе ей не являлась, и по сути Россия права тогда в своих действиях окажется.
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Davai ja tebe otpravlju chupa chups, zacjem priljudno sam sebe otsasivajesj, usjljopok ti kacapskij.
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Иванов,харош пи..деть!!! Вчи мову, і ніяких "язикових" проблем у тебе не буде.Не показуй тут свій дебілізм.Прям таки, загеноцидили тебе вже насмерть!
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Я не отрицаю наличия патриотов в Украине, готовых сражаться за страну, но у меня большие сомнения на счёт "невероятного партизанского движения".
Да простят меня те, кого я оскорбил этим сомнением.
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сравнивать Хуйло с Гитлером не корректно. Гитлер любил немцев, строил автобаны, с нуля создал самую сильную экономику в Европе. Хуйло же презирает кацапердов и не создал никуя за 20 лет у власти - один Apple стоит больше, чем ВСЕ компании страны-бензоколонки
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Он настолько хуже гитлера, насколько ему позволяют им быть.
И дело не в хуйлу совсем.
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Падение реальных доходов россиян ускорилось почти в два раза
За 2016 год доходы, по данным Росстата, сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. Падение доходов продолжается уже три года подряд.

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Суд ЕС подтвердил, что Россия поставляет оружие боевикам на Донбасс
Медленно, но уверенно Россия идёт к статусу "страна - спонсор терроризма".
* * *
ПАСЕ не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную раду на территориях, неподконтрольных Киеву.
Так что планы Медведчука-Путина в очередной раз провалились.
* * *
Ракетные двигатели в РФ собирали из неликвидных материалов
"Роскосмос" отзывает двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М", в которых заменили драгметаллы "неликвидными компонентами".

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Гітлер -- рідка падлюка, з цим важко посперечатись. Але! Це приклад політика, який виконав майже усі свої передвиборчі обіцянки. Так що панамським панам є ще навіть чому в нього повчитись, а не тільки поганому
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Коротко

Всё же в кремле не лохи сидят. Компенсировать падение экономики разрешением гражданам бить жён и детей - это социальная инженерия 80 лвл.
* * *
Кремль не считает угрозой приближение китайских ядерных ракет к границам России. А испанский хамон - считает.
* * *
- Почему маленькие мужчины такие агрессивные?
- Чем ниже мужчина, тем он ближе к аду.
* * *
Перед тем, как увидеть доходы Игоря Ивановича Сечина, врачи рекомендуют 10-15 секунд посмотреть на электросварку.
* * *
Судя по логике российских депутатов, то что Россия привезла искандеры в Калининград - знак того что Россия больше всего на свете доверяет НАТО.
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Крымняш Тудой: "А может, мы на Крыме все померли и это ад?"


...
18. На "Европе+" сейчас радовались взятием "Порно-Оскара" россиянином. Хоть какая-то победа. Других не осталось.
...
Новости Крымнаша. Выпуск #800 за 25.01.2017
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин хуже Гитлера. От большой войны нас оберегает очень маленькая грань, - Жебривский
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