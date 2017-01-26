 Путин хуже Гитлера. От большой войны нас оберегает очень маленькая грань, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Новому времени.
"Недоадольф выбрал экстенсивный путь развития. Пришел, увидел, наследил. Все время Путина сравнивают с Гитлером. Я хочу сказать, что Путин хуже. Этот ненавидит своих московитов. Он ничего не делает, чтобы жизнь их была классной. Это недонаполеончик, недопетр, все "недо". Если говорить про имперские амбиции - тот же Наполеон обустраивал жизнь во Франции, дал гражданский кодекс, по которому живет сегодня большинство стран мира. Провел много системных реформ, которыми пользуется сегодня большая часть мира. Он был диктатор с имперскими замашками, но - интеллектуал. И ужасно любил французов. Петр І просвет нес тем зашмурганным, зачуханным боярам, которые не мылись сами, тем более, не мыли своих крепостных. А этот просто хочет уничтожить полмира.
Можно понять Петра І, можно ненавидеть и презирать Шикльгрубера, можно понять Наполеона, но не этого недонаполеона, недопетра, недошикльгрубера, поэтому оно все "недо". От большой войны нас оберегает очень маленькая грань", - сказал он.
В тоже время, Жебривский выразил надежду, что "все равно вокруг этого "недо" есть хоть часть людей с мозгами, которые понимают, что сегодняшняя большая война может привести к уничтожению всего живого на земле".
"Они рассказывают, что своими искандерами, ограниченными ядерными ударами по Украине могли бы оккупировать большую часть нашего государства. Но хорошо знают, что из-за каждого угла, из-под каждого дерева их будут убивать. Убивать не тысячами, не десятками, а сотнями тысяч. То невероятное партизанское движение, в хорошем смысле этого слова, уничтожит все, что они себе нафантазировали", - подчеркнул Жебривский.
Напомним, ранее Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса.
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А КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ ПЕТРКСЕИЧ ПОКРЫВАЯ( НЕ ЗАМЕЧАЯ) ВОТ ЭТО
http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
СТАЯ БАРЫГ УБИЛА В УКРАИНЦЕ ВЕРУ В ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО РАБСТВО!
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Smotri, vot Jekaterina, kakaja ibi ona nebila i kem bi ona nebila ozobocjena, no ona razvivala rassejskuju imperiju, ona zje ne ruskaja bila, vot i vsia raznica. ruskije ne proizvodjat sozdatelei, toljko cjelovecjeskije otbrosi.
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Да простят меня те, кого я оскорбил этим сомнением.
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И дело не в хуйлу совсем.
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За 2016 год доходы, по данным Росстата, сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. Падение доходов продолжается уже три года подряд.
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Медленно, но уверенно Россия идёт к статусу "страна - спонсор терроризма".
* * *
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Так что планы Медведчука-Путина в очередной раз провалились.
* * *
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Всё же в кремле не лохи сидят. Компенсировать падение экономики разрешением гражданам бить жён и детей - это социальная инженерия 80 лвл.
* * *
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* * *
- Почему маленькие мужчины такие агрессивные?
- Чем ниже мужчина, тем он ближе к аду.
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