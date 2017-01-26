 Гражданка Польши погибла из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля во Львовской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
В сообщении сказано, что в 15:05 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Тернавица Яворовского района водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Scenic.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка Renault, 53-летняя гражданка Польши.
Также в ДТП пострадала 29-летняя жительница Ивано-Франковской области, которая была госпитализирована.
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