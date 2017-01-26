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Все про:ДТП (5415) Львовщина (1286) Польша (3602) смерть (4382)

 Гражданка Польши погибла из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля во Львовской области

Женщина погибла в результате ДТП 25 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

В сообщении сказано, что в 15:05 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Тернавица Яворовского района водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Scenic.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка Renault, 53-летняя гражданка Польши.

Также в ДТП пострадала 29-летняя жительница Ивано-Франковской области, которая была госпитализирована.

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