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 Политика Украины, Происшествия
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 Боевики запретили людям проносить продукты питания через КПВВ "Станица Луганская", - Госпогранслужба

Людей заставляют выбрасывать продукты прямо на посту.

На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" боевики запретили ввозить на оккупированные территории продукты питания, такая ситуация наблюдается несколько дней, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"В течение нескольких последних дней наблюдаем такую ​​ситуацию, что российские наемники запрещали гражданам Украины проносить сначала мясные изделия, а в дальнейшем это распространилось и на все продукты питания. Практически, они заставляют их все выбрасывать прямо там, на их посту. С чем связана такая ситуация, пока сказать не могу. Якобы с каким карантином, который они объявили, потому что якобы считают, что на территории, контролируемой Украиной, есть какие-то вспышки болезней среди домашних животных. Конечно. Такая информация не соответствует действительности", - заявил Слободян.

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Эта ситуация наблюдается только на КПВВ "Станица-Луганская".
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вот еще хорошое дело .....
В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, вышвырнули из парламента и лишили мандатов
Cьогодні о 8:58 Vlasti.net
Двух депутатов, которые являются членами оппозиционной партии Živi zid, выволокли под руки из зала заседания сабора, хорватского парламента. Спикер парламента попросил Ивана Пернара и Ивана Синчича покинуть зал, где проводилось заседание, однако депутаты отказались выполнить просьбу.
СМИ отметили, что один из депутатов, Иван Пернар, является ярым сторонником политики российского президента Владимира Путина. Во время обсуждения вопроса о лишении двух депутатов иммунитета возникла словесная перепалка. Депутаты, которые отказались самостоятельно покинуть зал, были вынесены охранниками.
Скандальное заседание можно было посмотреть в прямом эфире на странице депутата Пернара в соцсети. Многие его подписчики стали свидетелями позорного изгнания любителя Путина из сабора. Во время инцидента оппозиционер ругал 'Хорватское демократическое содружество', правящую политсилу, за то, что его лишают свободы слова.
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Надо было и нам вот так с жоппоблоком поступить...
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Польша намерена до конца 2019 года расширить газовое сообщение с Украиной, что даст возможность увеличить объемы транспортировки газа с нынешних 1,5 млрд кубометров практически в четыре раза - до 5-6 млрд кубов. При этом часть газа из Польши будет американского происхождения.

А в декабре 2015 года Польша в новом газопорте в Свиноуйсьце приняла первый танкер со сжиженным природным газом из Катара. Танкер "Аль-Нуаман" доставил первые 200 тысяч кубометров сжиженного природного газа (это примерно 120 миллионов кубометров обыкновенного природного газа).

В общем, как видим, Польша прилагает огромные усилия, чтобы снизить свою зависимость от российских энергоносителей и как можно сильнее навредить России. Пророк.
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Это не боевики, а представители международных организаций, которые следят за выполнением санкций против козлорыловки. Фсё законно.
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Ответ прост - в чьей собственности магазины и супермаркеты и какая там цена в этом гадюшнике?
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африканская чума свиней была выявлена в Польше (9 очагов) и в Украине (4).
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пора вводить-карантин! т.е. визовый режим!
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Вот ты рашенсвин и залез сюда под турецким флагом ,ибо аквафрешная тряпка табу везде
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я киевлянин! просто уехал давно в турцию..ещё в 2014 году..когда начались прыжки по майдану!
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А, так это свиньи ДНР думают о своем здоровье? Теперь все стало на свои места.
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И правильно. Давите заморские сыры и гусей с помидорами
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Шойгу стягивает войска. Война становится неизбежностью.
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По идее это наши должны были не выпускать продукты со своей территории.
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...вот это красота! нехер жрать хунтовское сало! надо хер скрепный сосать! брависсимо! мож адепты путинвведи выздыхают на***! и пофиг что там нашиоченьнесчастныелюди на *** вертеть таких людей!
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На днях ордилососы зашушукались почему лэнээр ввела таможенные ограничения с дээнер (бугага), тоже резко ограничили оборот продуктов питания и бенза. Видать кто-то крепко защищает свои схемы товарооборота. Всё веселее и интереснее жизнь на дамбасе, не то что мучения при хохлах.
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"Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил полицейским и военным во избежание потерь открывать огонь без предупреждения по подозреваемым в причастности к незаконным вооруженным формированиям" К чему-то готовятся
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Обычный грабеж,одни выбросили,а эти уроды тут же подобрали (сожрали сами или в подшефную лавку сдали), а шо делать если уже разворовали за три года все,жить-то с чего то надобно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики запретили людям проносить продукты питания через КПВВ "Станица Луганская", - Госпогранслужба
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