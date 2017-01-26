 Боевики запретили людям проносить продукты питания через КПВВ "Станица Луганская", - Госпогранслужба

На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" боевики запретили ввозить на оккупированные территории продукты питания, такая ситуация наблюдается несколько дней, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"В течение нескольких последних дней наблюдаем такую ситуацию, что российские наемники запрещали гражданам Украины проносить сначала мясные изделия, а в дальнейшем это распространилось и на все продукты питания. Практически, они заставляют их все выбрасывать прямо там, на их посту. С чем связана такая ситуация, пока сказать не могу. Якобы с каким карантином, который они объявили, потому что якобы считают, что на территории, контролируемой Украиной, есть какие-то вспышки болезней среди домашних животных. Конечно. Такая информация не соответствует действительности", - заявил Слободян.
Эта ситуация наблюдается только на КПВВ "Станица-Луганская".
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В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, вышвырнули из парламента и лишили мандатов
Cьогодні о 8:58 Vlasti.net
Двух депутатов, которые являются членами оппозиционной партии Živi zid, выволокли под руки из зала заседания сабора, хорватского парламента. Спикер парламента попросил Ивана Пернара и Ивана Синчича покинуть зал, где проводилось заседание, однако депутаты отказались выполнить просьбу.
СМИ отметили, что один из депутатов, Иван Пернар, является ярым сторонником политики российского президента Владимира Путина. Во время обсуждения вопроса о лишении двух депутатов иммунитета возникла словесная перепалка. Депутаты, которые отказались самостоятельно покинуть зал, были вынесены охранниками.
Скандальное заседание можно было посмотреть в прямом эфире на странице депутата Пернара в соцсети. Многие его подписчики стали свидетелями позорного изгнания любителя Путина из сабора. Во время инцидента оппозиционер ругал 'Хорватское демократическое содружество', правящую политсилу, за то, что его лишают свободы слова.
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А в декабре 2015 года Польша в новом газопорте в Свиноуйсьце приняла первый танкер со сжиженным природным газом из Катара. Танкер "Аль-Нуаман" доставил первые 200 тысяч кубометров сжиженного природного газа (это примерно 120 миллионов кубометров обыкновенного природного газа).
В общем, как видим, Польша прилагает огромные усилия, чтобы снизить свою зависимость от российских энергоносителей и как можно сильнее навредить России. Пророк.
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