 Рафаэл Лусварги - это первый с начала войны боевик из дальнего зарубежья, осужденный в Украине, - "Новинарня"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает суда "Новинарня".
Подсудимый полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. По данным издания, это первый с начала войны в Украине суд над боевиком из дальнего зарубежья. При этом процесс уложился в один день (не считая подготовительного заседания).
Учитывая то, что Рафаэл Лусварги подтвердил факты из обвинения, зачитанного прокурором, об участии в боевых действиях на Донбассе с сентября 2014 го по октябрь 2015 года, судебная коллегия согласилась на предложение прокуратуры рассмотреть дело по сокращенной процедуре.
Доказательствами были многочисленные ролики с Лусварги в рядах боевиков Донбасса, размещенные на YouTube, на которых он рассказывает о своих "подвигах".
"Это была большая ошибка", - сказал Лусварги о своем участии в войне в Украине и попросил о минимально возможный срок наказания.
Прокурор Игорь Вовк остался доволен приговором, ведь просил для террориста 14 лет 224 дня - максимум, возможный в случае чистосердечного признания подсудимого и его сотрудничества со следствием (с учетом 112 дней под стражей, которые умножаются на два по "закону Савченко").
На основании данных следствия СБУ прокуратура обвиняла Рафаэла Маркуса Лусварги в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины. Это особо тяжкое и тяжкое преступления - соответственно, "... участие в террористической группе или террористической организации" (санкция - от 8 до 15 лет заключения) и "участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований" (от 3 до 8 лет).
При этом в суде из-за отсутствия доказательств не рассматривали заявления со ссылкой на Лусварги в СМИ, о том, что он якобы на Донбассе убил четверых украинских военных.
Суд постановил конфисковать все имущество Лусварги, имеющееся у него в Украине - ноутбук и мобильный телефон, которые сейчас находятся в комнате вещественных доказательств СБУ.
Среди прочего, судья определила для Лусварги пока отдельное содержание в заключении и медосмотр - учитывая то, что бразилец заявил об угрозе его жизни в Лукьяновском СИЗО, где его уже дважды били и требовали деньги.
Также в ходе судебного разбирательства стало известно, что накануне бразильского террориста в тюрьме посетила представительница Международного комитета Красного Креста. Защиту Лусварги обеспечивал государственный адвокат, ведь родственники, коллеги и бразильские дипломаты не проявили заинтересованности в более мощном юридическом сопровождении наемника.
Адвокат Максим Герасько выразил намерение подавать апелляцию, чтобы приговор его подопечному было смягчен. Приговор вступит в силу после истечения срока апелляционного рассмотрения или подачи апелляции.
Напомним, бразильский легионер террористических организаций "ДНР / ЛНР" Рафаэл Маркес Лусварги - сторонник сталинизма, нацизма и российского евразийства - был задержан по прибытию самолетом в аэропорт "Борисполь" из Бразилии 6 октября 2016.
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Нахер оно тут нужно, кормить его 14 лет...
Только сначала всуньте ему флаг наваросии в опу....
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Ну а прикармливать этого петуха будут регулярно не за счёт государства .
Да и после вменяемых статей , она обмену не подлежит .
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А, дошло: путин х@йло!
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но кукарекать будет как лютежский петух ето точно...
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· 11 год ·
Вперше в українському суді отримав покаранння бразилець, який воював проти України. Печерський суд виніс вирок Рафаелу Лусваргі - 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Все сталося за один день. Підсудний повністю визнав свою провину, підтвердив факти обвинувачення. Доказами у справі була купа роликів з YouTube. Конфісковувати в нього, майже нічого - ноут та телефон. На суді він заявив про загрозу його життю в Лук'янівському СІЗО. Поки що його переведуть в окрему кам...еру, ну а в колонії він мабуть остаточно зрозуміє, що в 2014м він зробив велику помилку, коли поїхав воювати на Донбас. Захищав його державний адвокат, тому що той Лусваргі виявився не потрібним нікому, щоб забезпечувати йому правову допомогу.
http://novynarnia.com/…/pecherskiy-sud-vinis-virok-brazilt…/
Кажуть, що він повернувся до Бразилії, не міг знайти собі роботу, аж тут йому зробили пропозицію з ... Одеси. А коли він почав сумніватися, його завірили, що Одеса - то майже новоросія, а те, що в нього є бойовий досвід, так то добре, буде за старшого в охоронній фірмі. Так він погодився й прилетів до Києва, де на нього вже чекали винахідливі потенційні "роботодавці" з однієї державної служби.
Тим часом журналісти провели розслідування й виявили, що принаймні 12 осіб з Бразилії перебували в незаконних збройних формуваннях на Сході України. Все це стає можливим в умовах тотальної російської пропаганди та розповсюдження лівих ідей.
Хоч і далеко Бразилія, але інформаційна війна добереться всюди, де не займаються цією проблемою.
http://novynarnia.com/2016/10/11/12-naymantsiv-z-za-okeanu-portreti-brazilskih-teroristiv-na-donbasi/
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