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Все про:Одесса (5295) Нацполиция (5627) стрельба (2133)

 Мужчина, выстреливший в шею прохожему в Одессе, застрелился во время задержания, - спикер областной полиции Войтенко

Мужчина, который устроил стрельбу возле одесского рынка "Киевский", в результате чего был ранен человек, застрелился при попытке задержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина " сообщила спикер ГУ НП областной полиции Елена Войтенко.

"В поисках подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Искали его, было его изображение. Нашли его уже в другом районе города - в Суворовском. Было сделано все, чтобы никто из окружающих не пострадал. Он был со всех сторон окружен полицейскими. Но когда он был окружен со всех сторон, он понял, что сбежать ему не удастся, причинить вред тоже никому не удастся, прохожих рядом не было. Он застрелился на месте. Устанавливается его личность", - сообщила Войтенко.

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Ранее сообщалось, что в Одессе возле рынка "Киевский" мужчина на мопеде обстрелял прохожего.
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А вы уверенны, что это требования МВФ а не наших психов из ВР???
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звездец! а лучше бы Кивалова пристрелил, если жить всё-равно не за чем
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нахера было по прохожему стрелять, что мало выродков в Верховной Раде?
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Цензор, еще вчера стало известно, что это киллер, и "прохожий" не случайный прохожий. Лучше мониторьте одесские новостные сайты.
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научились у кацацапов .........недосказаная правда.......плуправда.........молчек ваще
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Наверное это был бывший контуженный на голову атовец?
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Ну и хорошо что застрелился !! Чем меньше таких идиотов будет ходить по этой земле, тем лучше !
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Уважаемый псих - перед отправкой на "тот свет", будь так добр возьми себе спутника из ВР или кабинета министров, ну хотя бы судью.
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Всё лукаво в нашей жизни,особенно в работе одесских полицаев.Самострелом могут назвать и убийство.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, выстреливший в шею прохожему в Одессе, застрелился во время задержания, - спикер областной полиции Войтенко
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