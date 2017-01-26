 Мужчина, выстреливший в шею прохожему в Одессе, застрелился во время задержания, - спикер областной полиции Войтенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина " сообщила спикер ГУ НП областной полиции Елена Войтенко.
"В поисках подозреваемого был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Искали его, было его изображение. Нашли его уже в другом районе города - в Суворовском. Было сделано все, чтобы никто из окружающих не пострадал. Он был со всех сторон окружен полицейскими. Но когда он был окружен со всех сторон, он понял, что сбежать ему не удастся, причинить вред тоже никому не удастся, прохожих рядом не было. Он застрелился на месте. Устанавливается его личность", - сообщила Войтенко.
Ранее сообщалось, что в Одессе возле рынка "Киевский" мужчина на мопеде обстрелял прохожего.
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