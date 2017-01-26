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 Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО

Всего с полуночи зафиксированы 12 обстрелов по всей линии разграничения.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя пресс-центра штаба АТО, сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель.

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"На мариупольском направлении из минометов различных калибров вели огонь по Красногоровке и Водяном. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новогригорьевке, Павлополю и Широкино. На луганском направлении из БМ-21 "Град" по нашим позициям были выпущены 20 снарядов. На донецком направлении, возможно, даже сейчас, вели огонь по Авдеевке из 82-мм минометов. Всего на эту минуту 12 обстрелов", - сказал Матюхин.

По его словам, с полуночи потерь среди украинских военных нет.

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Также Матюхин сообщил о состоянии здоровья раненного военного за прошлые сутки, сказав, что его жизни ничего не угрожает.
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Градами дырявые напоминают партнеру по бизнесу,по совместительству президенту Украины, о контракте "Роттердам+" ...
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Очередня партия рашенских фашистов тренируется, адекватного ответа ведь не будет!
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Видно у кацапни не осталось аргументов больше. Чем пугать. Уже лезут на 112-й кацапские политологи ( типа друзья) и "по секрету" пугают нас предположениями по применению парашской авиации. Если типа Украина сделает то что например примет закон об государственном украинском языке.. и тому подобное..Пришёл такой себе не помню как точно "очень рюзге" фамилия типа Гольдбарбпиздкранц и давай шугать.."Низзя..низзя..." Значит уже аргументы заканчиваются.. И хорошо..Вот таким пидорам я конечно же не верю и не поверит тот кто следит за процессом. По реальной ситуации я больше вижу вот это..http://korrespondent.net/ukraine/3489902-Stratfor-avyatsyia-ssha-budet-v-ukrayne-na-vtoroi-den-voiny-s-rossyei - может не так категорично но параше хватит жидко обосраться.. И она это прекрасно понимает..А голдкранцфарбы пусть в параше бредни рассказывают.. Не боимся как то товарищи кацапо-жиды..Хуйня вы и ваша помойка, а не угроза..Если вы ещё не поняли..или считаете себя умнее..
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а вдруг они пригонят кузю под Мариуполь и надымят там, чтобы темно стало...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО
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