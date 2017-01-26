 Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
По словам руководителя пресс-центра штаба АТО, сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель.
"На мариупольском направлении из минометов различных калибров вели огонь по Красногоровке и Водяном. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новогригорьевке, Павлополю и Широкино. На луганском направлении из БМ-21 "Град" по нашим позициям были выпущены 20 снарядов. На донецком направлении, возможно, даже сейчас, вели огонь по Авдеевке из 82-мм минометов. Всего на эту минуту 12 обстрелов", - сказал Матюхин.
По его словам, с полуночи потерь среди украинских военных нет.
Также Матюхин сообщил о состоянии здоровья раненного военного за прошлые сутки, сказав, что его жизни ничего не угрожает.
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