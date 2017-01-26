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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:блокада (1278) Луганщина (3606) торговля (743) ТЭС (97) уголь (540) электроэнергия (945) ДТЭК (56) Самопомич (798)

 Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова

Блокирование поставок угля с оккупированных территорий Луганщины приведет либо к увеличению закупок угля в России, или же остановке работы Луганской ТЭС, что. в свою очередь, может привести к обесточиванию значительной части Луганщины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Самопомич") Наталья Веселова, передает Цензор.НЕТ.

"Интересно, а участники так называемой блокады понимают последствия своих действий? Сейчас заблокировано движение грузового поезда, который везет уголь с неподконтрольной территории на Луганскую ТЭС (г.. Счастье). Сейчас на станции есть запас угля на 20-25 дней. Если поставки топлива не восстановятся, то есть два варианта развития событий. Первый. ДТЭК увеличит закупку более дорогого угля в Российской Федерации (да, мы закупаем уголь у страны-агрессора и это никого не смущает). Автоматически это приводит к повышению тарифов. Второй. Через 25 дней Луганская ТЭС прекращает свою работу и такие города как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Счастье и другие, остаются без энергоснабжения. Ребята, так вы блокируете подконтрольные Украины территории?", - заявила нардеп, комментируя инициативу по блокированию перемещения товаров и грузов с оккупированных территорий Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий она иметь не будет", - Тука об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса

Ранее нардеп ("Самопомич") заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое".

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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Как по мне, второй вариант - довольно-таки приемлемый...
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быстро вой подняли суки, а до этого мы уголь у них и "не покупали". Полная блокада! Ничего, пусть померзнут, если ТЭЦ остановиться, меньше орать надо было. Пусть теперь параша им тепло возит гумконвоями.
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Подсчитано, что при кричании всего стадиона выделяется энергии столько, что хватает закипятить 3-х литровый чайник воды. Так что не замерзнут. Пускай еще покричат "путинвведи", вскипятят воду, попьют кофейку и снова покричат для следующих порций.
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Правильно.... даешь веерные отключения по всей Украине , или ты при свете думаешь отсидется?
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Три роки війни! Якщо за цей час "наші" так звані очильники не змогли налагодити альтернативні поставки вугілля, вони - вороги, які фінансують кацапську чуму на оккупованому Донбасі. Грош їм, зрадникам, ціна! Таке відчуття, ніби-то для наших міністрів не існує інших держав крім )(уйлостана і лугандонського дурдому! Ветерни АТО, які блокують даунбасію - герої! І не їхня вина, якщо зупиниться Луганська ТЕЦ. Це буде вина наших топливно-єнергетичних міністрів.
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Вот и вся война с АТО. Либо сидим без угля и газа, либо хороним наших воинов и спонсируем рашинских орков. Готов наш народ к настоящей войне. Думаю что нет. Три года не можем заменит на станциях антрацит. А сколько ещё надо времени на его замену. И кто виноват. Зато кредиты с запада получаем и навар с торговли с агрессором то же. Вот те бабушка и юрьев день. Ложь и барыжнечество приведёт к поражению Украины.
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Не переспоришь ватного тролля.
Смотри, не дай маху.
Тут времени нет для теорий, Шли его сразу на#уй.
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возьми и замени ведь ты руководиш ТЕЦ а рыжий у тебя на побегушках
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Сердечным тяжело добывать уголь, ведь многие шахты затоплены, порезаны на металлолом и проданы. А давайте отстроим им еще шахты, дадим беспроцентных кредитов. Или сразу можем перечислять деньги на напрямую на их "армии" - меньше бюрократии и проще логистика.
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А где ротердам+? Где уголь из юар, из Ротердама в конце-концов ?
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Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО"



Видать протестуют против блокирования угля.
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Пропоную провести референдум:
Чи готові ви жити без світла, але не експортувати вугілля з підоРоссії або кАлорадників?
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Референдум о ПОЛНОЙ блокаде Крыма и лугандона , разрыве дипотношений с Россией , прекращении ЛЮБОЙ торговли с агрессором . Вот так должен стоять вопрос .
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Сначала правительство должно прописать правила игры на энергорынке. Причем понятные, прозрачные и хотя бы лет 5 не изменяемые. И если там будет заложен стимул производителям на замену топлива в котлах, то постепенно его заменят.
Про экологию правда думать никто не будет. А сжигание тощих углей дает существенно большие выбросы серы и фосфора в атмосферу по сравнению с чистыми антрацитами.
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Вова, ты головой ударился? Сходи к врачу! По-твоему уголь есть только в даМбасе и кацапляндии? Совсем у стЭцьовских троллей плохо с логикой!
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...скільки ще нардепів годуються з крові нашіх бійців...?
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Удивительные понятия: если мужик в жигулях везет 10 кг мясопродуктов - это спонсирование террористов; если идет эшелон с лесом и другими материалами в ОРДЛО это необходимость (больше негде) закупать уголь.
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Блдь! Та шо ж такое. В мире только два производителя угля? Вы ссуки хоть знаете, шо в мире того угля скоро давать в нагрузку будут. Не та марка? Так какого х-я за три года нихрена не сделано по переоснащению ТЕС?! Вместо этого за откаты кормим ублюдков и козломордых. Повзрывать нахер подъездные пути в лугандон и не пускать ремонтников. Пусть тепложопы в кабмине наконец сраку от кресла оторвут свои зарплаты начнут отрабатывать.
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...явно эта баба из сучьего племя сепаратистов! нах пшла благодетельница даунбаская!
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так в Польше у нее шахт нет она хочет что бы у нее брали
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Деньги за уголь террористов возвращаются нам назад пулями и Градами!
Дешевле платить дороже только чтоб не покупать у врага.
Раньше или позже у украинцев будет нормальная судебная система и вас, п*расов будут за этот уголь в крови наших солдат вылавливать по Гваделупам с поддельными паспортами и сажать на бутылку у и п*здить пока не разобъется.
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Нажива на крови циничных выродков продолжается продолжается!
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Такая она гибридная война, совсем не мешает бизнесу, в России тоже закупают на шахтах Ахметова, скорей всего
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Короче, такая вот альтернатива - либо мерзнуть, либо кормить сепаров и воров. Вот блин, и посоветовать некому, Байден-то, тю-тю!
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History Ukraine ‏@History_Ukraine 9 ч.9 часов назад
#ЦейДень 26.1.1564 - відбулась Битва при Чашниках, в котрій Литовсько-польсько-українське військо розгромило військо Московського царства


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Почитал про Веселову. Из ВИКИ: "В июне 2014 по согласованию и инициативе командира батальона специального назначения "Донбас" Национальной гвардии Украины Семёна Семенченко основала «Благотворительный фонд помощи батальона "Донбас". Получается они как бы соратники, + вместе входят в Самопомощь, а сейчас, по факту, вроде враги. Таким образом, для тех кто за развитие дружественных, продуктивных отношений с ОРДЛО, то Веселова это пабеда, для тех кто против - зрада.
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Напиши еще что-нибудь. А то тема как-то нераскрыта. Ну на счет Красой Армии, которая проводила совместные парады с нацистскими войсками. Это, по-твоему, зрада или пабеда? Ну ка, отдуплись.
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Молодцы! Иначе жта бл..ская отговорка ,нечем топить,будпт продолжаться вечно!Купите в других странах,твари!Хватит платить убийцам! Не сделать сегодня власть будпт покупать у сепаров и дальше.
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Государство Украина ни в коем служае не должно поддерживать любые отношения с рашкой и ее сателлитами в виде "народных республик" в период войны с ними ("гибридной", "тотальной", "вроде как", "ато", - не важно)! Ведение бизнеса в таких условиях с этими "патрнерами", - оказание помощи врагу в уничтожении наших солдат на Донбассе и продолжении "войны на истощение"! Если кто этого не понимает, то он или дебил, или открытый враг, или "агент влияния кремля" (за "бабосы" или потому что скомпроментировал себя в свое время)! Так кто ты, натаха? Выбирай... Ау, СБУ! Вот ваша прямая обязанность, - нейтрализация вражеской агентуры и пособников врага в высших и прочих органах власти страны! А вы "ушлепков с автоматами" нейтрализуете, "менял" гоняете, да патриотов "прессуете", с чем вполне может справиться и полиция! Ну, ничего не скажешь, - "профи"...
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Великие мысли ‏@IdeasOfGreat 13 ч.13 часов назад
Никогда не мстите подлым людям.
Просто станьте счастливыми и они этого не переживут.
Юрий Никулин


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до чого ж привела ю2влада....
українці купують своє вугілля,газ,електрику у друзів шаломова(путіна) -мойши ефимова,шмуля ахматова, та ізі звягільського..
платять великі гроші.
якщо українцям заборонено чужую ворожою владою навіть визволяти свою землю,то тут скільки не кричи"Слава Україні" ,а Україна вже існує тільки на папері КРАПКА
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Я знаю только, что и прошлой и позапрошлой зимой на шахтах лугандона были огромные проблемы с отгрузкой. Ситуация там была катастрофическая. Мы же как-то перезимовали. Сейчас же Ахметка работает на полную мощность. Население там довольно. Кроме того, чтобы там не говорили, копанки поначалу также стояли, а теперь работают все. Предполагаю, что Ахметка не только свой уголь завозит.
Если бы была полная блокада, причем и с исключением схем по завозу лугандонского (а также любого другого) угля из РФ, то война бы уже давно закончилась. Удорожание энергии, если уголь из рашки будут возить? Ну-ну. А разницу в стоимости энергии в лугандоне и в Украине кто по ее мнению оплачивает? Ахметов давно должен быть на нарах.
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Люби друзи миллиардное бабло свое теряют вот и взвыли: -"караул мы без лугандона пропадем" и прочая хуйня.
Нужно было головой думать а не жопой с гречкой в 2014, прежде чем голосовать за барыг. А тепер маємо те, що маємо.
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Александр Чернов ‏@Utilizator_ 11 ч.11 часов назад
#Горловка в исполкоме шепот: в Новолуганское б\п ВСУ. Перекрыли "контробас" из #Бахмут, свинины с БАС. Мяса -мало,сырья для колбас нет!
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Нет у олигархов ни войны, ни страны...нечему тут удивляться.
Так за копейки добывается этот уголь, а нам толкают по мировым ценам,
гешефт в сотни процентов растекается по карманам всех, кто на этих схемах
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"...нардеп Веселова"
Чего ты, милая, они же помогают тебе декларацию сделать поскромнее.
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Нардеп Веселова бреше. Є і третій варіант. Націоналізація монопольної енергопостачальної кампанії рудої ахметки ДТЕК і переобладнанні ТЕЦ на вугілля з Павлограду, яким завалені усі склади.
Націоналізація монопольних компаній - світова практика. Рудий ділиться надприбутками з оборуток з завищеними тарифами з Жирною Баригою. А однотурове бидло сидить мовчки з повним ротом "шоколаду" рошен вже два з половиною роки як сичі
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А треба випльовувати цю мерзоту, добре мити рота і виходити на люди з твердою заявою: "Ми помилились. Імпічмент Порошенку! Дострокові!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова
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