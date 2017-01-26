 Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Самопомич") Наталья Веселова, передает Цензор.НЕТ.
"Интересно, а участники так называемой блокады понимают последствия своих действий? Сейчас заблокировано движение грузового поезда, который везет уголь с неподконтрольной территории на Луганскую ТЭС (г.. Счастье). Сейчас на станции есть запас угля на 20-25 дней. Если поставки топлива не восстановятся, то есть два варианта развития событий. Первый. ДТЭК увеличит закупку более дорогого угля в Российской Федерации (да, мы закупаем уголь у страны-агрессора и это никого не смущает). Автоматически это приводит к повышению тарифов. Второй. Через 25 дней Луганская ТЭС прекращает свою работу и такие города как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Счастье и другие, остаются без энергоснабжения. Ребята, так вы блокируете подконтрольные Украины территории?", - заявила нардеп, комментируя инициативу по блокированию перемещения товаров и грузов с оккупированных территорий Донбасса.
Ранее нардеп ("Самопомич") заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое".
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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Семенченко о блокаде оккупированного Донбасса: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое"(120)
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Смотри, не дай маху.
Тут времени нет для теорий, Шли его сразу на#уй.
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Видать протестуют против блокирования угля.
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Чи готові ви жити без світла, але не експортувати вугілля з підоРоссії або кАлорадників?
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Про экологию правда думать никто не будет. А сжигание тощих углей дает существенно большие выбросы серы и фосфора в атмосферу по сравнению с чистыми антрацитами.
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Новости Крымнаша. Выпуск #800 за 25.01.2017 «А может, мы в Крыму все померли и это ад?» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/25/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-800-%d0%b7%d0%b0-25-01-2017-%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5/ … ссылки, фото и видео в блоге
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Дешевле платить дороже только чтоб не покупать у врага.
Раньше или позже у украинцев будет нормальная судебная система и вас, п*расов будут за этот уголь в крови наших солдат вылавливать по Гваделупам с поддельными паспортами и сажать на бутылку у и п*здить пока не разобъется.
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Адвокат Фейгін: Українець Сущенко сидить у камері з російським націоналістом. Нормально спілкуються, діляться їжею http://glavcom.ua/interviews/advokat-mark-feygin-ukrajinec-sushchenko-sidit-u-kameri-z-rosiyskim-nacionalistom-normalno-spilkuyutsya-dilyatsya-jizheyu-394853.html …
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#ЦейДень 26.1.1564 - відбулась Битва при Чашниках, в котрій Литовсько-польсько-українське військо розгромило військо Московського царства
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Никогда не мстите подлым людям.
Просто станьте счастливыми и они этого не переживут.
Юрий Никулин
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українці купують своє вугілля,газ,електрику у друзів шаломова(путіна) -мойши ефимова,шмуля ахматова, та ізі звягільського..
платять великі гроші.
якщо українцям заборонено чужую ворожою владою навіть визволяти свою землю,то тут скільки не кричи"Слава Україні" ,а Україна вже існує тільки на папері КРАПКА
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Если бы была полная блокада, причем и с исключением схем по завозу лугандонского (а также любого другого) угля из РФ, то война бы уже давно закончилась. Удорожание энергии, если уголь из рашки будут возить? Ну-ну. А разницу в стоимости энергии в лугандоне и в Украине кто по ее мнению оплачивает? Ахметов давно должен быть на нарах.
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Нужно было головой думать а не жопой с гречкой в 2014, прежде чем голосовать за барыг. А тепер маємо те, що маємо.
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#Горловка в исполкоме шепот: в Новолуганское б\п ВСУ. Перекрыли "контробас" из #Бахмут, свинины с БАС. Мяса -мало,сырья для колбас нет!
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Так за копейки добывается этот уголь, а нам толкают по мировым ценам,
гешефт в сотни процентов растекается по карманам всех, кто на этих схемах
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Чего ты, милая, они же помогают тебе декларацию сделать поскромнее.
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Націоналізація монопольних компаній - світова практика. Рудий ділиться надприбутками з оборуток з завищеними тарифами з Жирною Баригою. А однотурове бидло сидить мовчки з повним ротом "шоколаду" рошен вже два з половиною роки як сичі
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