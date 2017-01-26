 Сезон охоты на адвокатов в оккупированном Крыму официально открыт: Эмиль Курбединов задержан, его везут в ФСБ, - Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Кримські Політв'язні", опубликованном в Facebook.
"В офисе адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева так же проводится обыск. Эмиля и Эдема задержали в Бахчисарае. Офис адвокатов находится по адресу г.Симферополь ул. Воровского (напротив киевского районного суда)", - сказано в сообщении.
Сам адвокат Эмиль Курбединов был задержан сотрудниками ДПС.
Кроме того, адвокат Николай Полозов также подтвердил задержание Курбединова: "Сейчас в Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова!
Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт".
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. Сегодня же стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
1156 2
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
ФСБ отпустила Полозова: "Я квалифицирую эти действия как похищение"(7)
ФСБ РФ поставила задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников, - Чубаров о задержании Полозова(10)
Полозова попытаются допросить, он откажется, но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова, - Фейгин(2)
ФСБ хочет предъявить мне обвинение в новой редакции, - Умеров(4)
Капитуляция как подарок: В чем нас пытается убедить Пинчук?(0)
Полозов выступит в ПАСЕ в защиту преследуемых в оккупированном Крыму украинцев(9)
Международный суд ООН может вынудить Россию уменьшить репрессии в оккупированном Крыму, - Чубаров(46)
Ответить
Им крымские татары - кость в горле, пока всех не изведут не угомонятся.
Ответить