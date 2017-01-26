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 Происшествия, За рубежом
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 7 граждан РФ судят в Турции за подготовку терактов с помощью беспилотников

Девять человек, включая семерых российских граждан, предстали перед судом в Турции по обвинению в причастности к запрещенной в России организации ИГ. Арестованные планировали теракты в Стамбуле и других городах страны с помощью беспилотных самолетов. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Турции начался судебный процесс над девятью задержанными членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Семеро из них - граждане России. Об этом сообщила газета Hurriyet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Подсудимые обвиняются в планировании взрывов в Турции с помощью беспилотных самолетов, способных нести до 50 кг взрывчатки.

Боевики также вели разведку для определения места атаки.

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По данным издания, подозреваемые планировали совершить теракты в июне 2016 года, но были схвачены спецслужбами. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Взрывчатка для атак была переправлена в Стамбул из провинции Шанлыурфа на границе с Сирией.

На скамье подсудимых находятся Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

Один из подозреваемых Фуат Гюнеш в свое оправдание заявил, что не был знаком с другими подозреваемыми, и опроверг, что в его телефоне были фотографии и видео, связанные с запрещенной организацией.

"Мой брат Мустафа Гюнеш присоединился к ИГ в Сирии. А я не принимаю обвинения", - сказал он суду.

По данным издания, сотрудники полиции нашли в доме Хацаева и Орстхо два беспилотных самолета, с помощью которых они планировали атаковать Стамбул.

Также в доме Цайсаева нашли ряд документов ИГ и предметы для создания "поясов шахидов". На телефонах других подозреваемых обнаружены фотографии, сделанные в местах боестолкновений, и песни, восхваляющие деятельность террористов.

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Как сообщил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Подъелышев, турецкие власти не информировали российских дипломатов о суде над семью россиянами.

"Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно, наши дипломаты не участвуют в этом процессе", - сказал он.

По данным директора департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Ильи Рогачева, более 3,2 тыс. россиян въехали в Сирию и Ирак для войны на стороне террористов с начала конфликта.

"В последние годы глобальная террористическая угроза приобрела новое качество за счет появления и активности ИГ. В эпицентре деятельности этой группировки находятся Ирак и Сирия. При этом угрозы явно присутствуют и в других странах и регионах мира: в Северной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, не обойдена "вниманием" Европа. Ощущаем их и мы, в России", - рассказал Рогачев.

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По его словам, согласно оценкам российской стороны, "угроза исходит от прошедших "обкатку" в Ираке и Сирии боевиков российского происхождения".

По данным правоохранительных органов и спецслужб, в зону конфликта выехали более 3,2 тыс. россиян.

В ряде случаев указанные лица, получив опыт ведения боевых действий и обладая связями с международными террористическими организациями, по возвращении в Россию примыкают к действующему на территории Северокавказского региона бандподполью", - пояснил Рогачев.

На стороне боевиков воюют и жители стран СНГ.

Исполнителем террористической атаки на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь оказался уроженец Узбекистана.

Он вступил в запрещенную в России организацию ИГ и прошел подготовку по тактике совершения терактов на афганской территории.

Подозреваемый был задержан с четырьмя сообщниками в западном пригороде Стамбула. Как рассказал журналистам губернатор города Васип Шахин, имя задержанного - Абдулгадир Машарипов.

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Он родился в 1983 году в Узбекистане. По данным турецких властей, этот человек прошел подготовку в экстремистских организациях на афганской территории.

"Еще могу добавить, что задержанный знает четыре иностранных языка и вообще неплохо образован", - добавил Шахин. По словам главы Стамбула, Машарипов уже признал вину, а на месте преступления найдены его отпечатки пальцев. Этот человек проник на территорию Турции в январе 2016 года. Он приехал туда нелегально через восточную границу страны.

Ранее ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в ряде стран мира, в том числе в России, группировка "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает "Би-би-си", его уже допросили полицейские, и тот признал, что после вступления в ИГ поменял имя на Эбу Мухаммед Хорасани (Ebu Muhammed Horasani). Сообщается также, что у подозреваемого есть сын в возрасте трех лет, якобы он также проживает в Турции. Его задержали вместе с еще одним мужчиной, который является выходцем из Ирака, а также тремя женщинами из Африки.
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Гарного вам відпочинку в Турції. Там буде "всё включено".
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Наворовал и валить в россию. А куда же еще поддаться бедному вору.

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так он был изначально делегирован моцкаликами, как и в Гвинеи Дерипаской!
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Кацапы! Вам комплимент. Вас сравнили с Гамбией!
А говорили снежная Нигерия.
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Интересное высказывание Эшеля. Израиль готовится к полномасштабной войне?
"Все эти угрозы в состоянии подорвать часть усилий ВВС Израиля. Не буду заниматься самообманом: хотя мы готовимся сделать так, чтобы свести эти угрозы к абсолютному минимуму, все же некоторые наши попытки будут сорваны. Это понятно. Часть наших самолетов будет сбито. Это понятно. Это неизбежно на войне. Однако эти угрозы никогда не смогут остановить нас", - подчеркнул Эшель.
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Тероризм і смерть по світу завжди показує роги дураши.
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редактори цензора копипастят новости с росийских сайто

https://m.gazeta.ru/social/2017/01/25/10492799.shtml
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Это специально, чтобы кацапы, приходящие на Цензор, не завывали сходу "а какие ваши доказательства, где фото, видео?".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия7 граждан РФ судят в Турции за подготовку терактов с помощью беспилотников
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