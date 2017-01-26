 Трамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он в интервью телеканалу ABC.
"Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа", - заявил Трамп.
Он отметил, что, по его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента. Сам Д.Трамп, как сообщалось, намерен прекратить прием беженцев из Сирии, а также еще ряда стран региона.
Д.Трамп планирует отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план создания таких зон безопасности для сирийцев.
Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной остановке дождаться урегулирования конфликта.
Вместе с тем, как пишет The Wall Street Journal, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, возможно, введения наземного воинского контингента и развертывания средств ПВО, а это чревато разногласиями с Россией.
План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщают СМИ.
Напомним, Администрация Барака Обамы отказалась от создания зон безопасности, так как видела в этом риск дальнейшего втягивания США в сирийский конфликт.
За неделю президентства Трампа США приняли около 1100 беженцев, в том числе 200 - из Сирии.
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или хотя бы содержать за их счет...
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kstati, pojevilas informacija i eto proverjajetsa, sjto mnogije mogut bitj i ne sirijci a pasporta im mogli i datj asadavskije vlasti - vot sjto teperj razsmatrivajet, a govorit oni na kakom to dialekte sirijskogo ili pohozjem jazike - kto tam iz prostih robotnikov razbirjotsa.
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вон посмотри на бледнолицых - Джон Смит, Браян Вуд, а у нас что?
- Чем тебе не нравятся наши имена, брат?
Я Седой Орел, жена моя - Серебристая Речка.
Короче иди, Бычий Хрен, и хорошо подумай...
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"Это касается флота, авиации, ядерной триады. При этом надо помнить, что уже сейчас военный бюджет США примерно в 10 раз больше российского, а в области обычных вооружений США опережают РФ на целое поколение, если не больше", - считает сокурсник Путина.
"Вот эти три пункта - это смерть путинской России. С избранием Трампа из Кремля непрерывно слышатся заклинания: нужно садиться и договариваться. Договариваться о чем? Что России нужно от США - мне понятно: отмена санкций, длинные деньги на инвестиции, новейшие технологии. Но что Москва может предложить Вашингтону в обмен?"
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дело делай якало.
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