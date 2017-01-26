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 Трамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ о создании в Сирии "зон безопасности", призванных снизить поток беженцев из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он в интервью телеканалу ABC.

"Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа", - заявил Трамп.

Он отметил, что, по его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента. Сам Д.Трамп, как сообщалось, намерен прекратить прием беженцев из Сирии, а также еще ряда стран региона.

Д.Трамп планирует отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план создания таких зон безопасности для сирийцев.

Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной остановке дождаться урегулирования конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США примут участие в переговорах по Сирии в Астане в роли наблюдателя, - Госдеп

Вместе с тем, как пишет The Wall Street Journal, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, возможно, введения наземного воинского контингента и развертывания средств ПВО, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщают СМИ.

Напомним, Администрация Барака Обамы отказалась от создания зон безопасности, так как видела в этом риск дальнейшего втягивания США в сирийский конфликт.

За неделю президентства Трампа США приняли около 1100 беженцев, в том числе 200 - из Сирии.
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Таки создадут, у США большой исторический опыт по созданию резерваций для Винетту, Чингачгуков, Зорких Соколов и Бычьих Яиц.
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Резервации - это территории на которых индейцы могут вести привычный им образ жизни. Их там никто не держит - они в любое время могут вернуться в обычное общество. Более того, у индейцев есть своё доходное казино. А вот у ехидных троллей, вроде тебя, нет ничего; только мышь на аркане в пустом холодильнике.
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В зеркало дома посмотри, там ехидного тролля с мышью на аркане в пустом холодильнике увидишь.
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Всех беженцев - надо отправить в пидаРашку,
или хотя бы содержать за их счет...
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Да Трамп с этим справиться, он же будет строить стену за счет Мексики, поэтому очень вероятно, что все обитатели будущих резерваций будут для все Америки тапочки шить.
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почему то европа не задается вопросом, россия так переживает за братский сирийский народ что аж ни одного беженца не приютила!
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Nu tut ti ne prav, nu da ne prijutila a podgotavlivajet i potom otsilajet v Evropu, vot Norge skazali i tak i delajet - s rasjki, jesli tam bezjenec prozjil boeleje 6 mesecov, neprinimajet kak bezjenca, scjitajet, sjto on uzje obrabotan rasjistskimi specialistami, mogu podtverditj - te kotorije prijehali iz rasseji, nu ocjenj uzj vprigajetsa za huilo, da da, oni kak obdurennije, ocjenj horosjego mnenja o huile.
kstati, pojevilas informacija i eto proverjajetsa, sjto mnogije mogut bitj i ne sirijci a pasporta im mogli i datj asadavskije vlasti - vot sjto teperj razsmatrivajet, a govorit oni na kakom to dialekte sirijskogo ili pohozjem jazike - kto tam iz prostih robotnikov razbirjotsa.
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Вони про це добре пам'ятають і вимравляють ті помилки. На відміну від рашки.
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- вождь, ну что у нас за имена?
вон посмотри на бледнолицых - Джон Смит, Браян Вуд, а у нас что?
- Чем тебе не нравятся наши имена, брат?
Я Седой Орел, жена моя - Серебристая Речка.
Короче иди, Бычий Хрен, и хорошо подумай...
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У Хуутина ещщё 10 морщин на лбуу проступят)) Дружить с Трампом и вкл. заднюю или не отккладывая в долгий ящик провозгдасить "Трамп ЧМО"))
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"Никаких наивных ожиданий": Лавров поставил крест на "перезагрузке" с США

"Это касается флота, авиации, ядерной триады. При этом надо помнить, что уже сейчас военный бюджет США примерно в 10 раз больше российского, а в области обычных вооружений США опережают РФ на целое поколение, если не больше", - считает сокурсник Путина.
"Вот эти три пункта - это смерть путинской России. С избранием Трампа из Кремля непрерывно слышатся заклинания: нужно садиться и договариваться. Договариваться о чем? Что России нужно от США - мне понятно: отмена санкций, длинные деньги на инвестиции, новейшие технологии. Но что Москва может предложить Вашингтону в обмен?"
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Рядом Израиль,он имеет большой опыт по созданию ЗОНЫ Безопасности ...
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Хуйло так старалось, а тут удар в спину! Ну не чмо?
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Подожди, он скоро начнет сцать у них в подъездах.
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шо это дееца одни ножи в спину хуйловую от любимого трампушки так он друг рассеянцам или чмо
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Война в Сирии действительно подходит к концу, т.к. поменялись интересы главных игроков.
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Лучше создать не несколько, а одну зону безопасности. Размером во вс. Сирию, включая расейские базы, окруженные американскими абрамсами и F-35.
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Думаю обойдутся лагерями беженцев на границе с Турцией, ограниченным контенгентом и безполетной зоной! Хотя абрамсы и 35-ки нармуль!
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Давно пора. На те деньги которые выделяет Европа на одного беженца можно прокормить в Сирии как минимум десяток. А кому неймется пострелять или повзрывать чего, Коран в руки и в Дамаск с своим Асадом разбираться.
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Совместными усилиями страны вернут мир и благополучие в сирийские дома.
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Дело не в безопасности. Просто они хотят жить в Европе. Был хороший фильм про этих "беженцев". Беженцы из других стран Северной Африки и Ближнего Востока "теряют" паспорта и прикидываются сирийцами. Потому что сирийцев европейцы не могут просто так выкинуть. Запад сам виноват что везде устроил хаос.
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Создать одну баальшую зону и начать с нее наступление на хуйло-асадов.
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нашелся "специалист", который все время указывает на ошибки других. От него слышно только базар, на дух не перевариваю таких говорунов. Одно бла бла бла, а знаний ноль, это заметно сразу. A Европа сама разберется со своими проблемами
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа"
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