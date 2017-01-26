 Всемирный конгресс украинцев призвал поддержать Ульяну Супрун: Она внесла значительный вклад в проведение реформ

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Всемирный конгресс украинцев призывает украинцев всего мира присоединиться к поддержке значительного труда и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая служит одним из конкретных примеров осуществления реформ на благо украинского народа и его чаяний на пути к европейской интеграции", - сказал Чолий.
В Конгрессе выразили удивление недавними попытками дискредитировать Супрун.
"Несмотря на успехи, достигнутые в столь короткий период преданной командой Министерства здравоохранения для блага украинского народа, СКУ поражен абсурдными попытками дискредитировать и.о. Министра здравоохранения и тормозить работу ее ведомства", - заявили в украинской организации.
Отдельно в ВКУ отметили усилия Супрун по борьбе с коррупцией в сфере медицинского обеспечения.
"С момента назначения и.о. Министра здравоохранения в июле 2016 г., доктор Ульяна Супрун реализовала ряд проектов и инициатив, направленных на улучшение охраны здоровья граждан Украины, включительно с системой, которая является прозрачной, жизнедеятельной и доступной для всех, а, следовательно, свободной от коррупции", - подытожили в Мировом конгрессе украинцев.
Напомним, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".
Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.
Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.
В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.
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"Мы чувствуем саботаж внутри министерства", - и. о. министра Супрун(0)
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По примеру Киева могу сказать, никаких реформ не проводилось, как было, так и осталось, даже хуже.
Без 200 грн. к врачу можно не заходить.
Может в минздраве и проводились реформы, но для простых людей нет.
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Хоча для того, щоб стати на бік Супрун у цьому скандалі мені достатньо і того, що її критикує Жопозиційний блок, а Тодуров дружить з Гобліном Аксьоновим і Медведчуком...
Ну і ще того факту, що всі прорашенські і ригіанальні ЗМІ (Інтер, Вєсті, Страна, Корр, 112) накинулися на неї за диплом. Хоча скан диплома Супрун виклала на Вікіпедію ще в осени. ЗМІ цього не могли не знати. Ось тут він
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Совпадєніє? Нє думаю!(с)
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Она хочет из нашей скорой помощи забрать врача и заменить его парамедиком, функции которого наверное будет выполнять шофёр, в целях экономии государственных средств, ещё бы экстрасенса в бригаду скорой помощи включила.
"Скорая медицинская помощь, Франция (Ambulance, SAMU, Paris, France)
Государственная Скорая медицинская помощь SAMU75 создана в 1972 г. При ее организации французы учли советский опыт, который они считали прогрессивным.
Вызов Скорой осуществляетсяпо единому круглосуточному телефонному номеру 15.
Бригаду Скорой помощи возглавляет врач, который в зависимости от ситуации принимает решение о госпитализации больного и начинает терапию уже в машине в соответствии с предварительным диагнозом.
Машина упакована "по полной" - как реанимобиль. В качестве помощников у врача французской скорой студенты-медики.
Диспетчерские службы SAMU выступают также координатором при взаимодействии с жандармерией, пожарными (у которых есть, кстати, свои бригады экстренной медицинской помощи), частными службами скорой, в т.ч. "SOS Medicins".
При необходимости SAMU для транспортировки медиков и пострадавших привлекает частные вертолеты.
Второй по распространенности во Франции системой скорой и неотложной помощи является "SOS Medicins" - ассоциация частных врачей и клиник неотложной помощи. Эта система является основной в небольших городах (более 100 тысяч). Ее машины явно отличаются по раскраске. Голубенькой звездочкой могут обозначаться как микроавтобусы (Скорая - в нашем понимании), так и внешне обычные легковушки (аналог неотложки, по-нашему).
Существуют также машины скорой помощи, принадлежащие Красному кресту, а также медицинские спасательные бригады в составе пожарных команд."
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