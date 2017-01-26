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 Политика Украины, Общество
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Все про:диаспора (220) Минздрав (1257) реформы (2360) Супрун Ульяна (82)

 Всемирный конгресс украинцев призвал поддержать Ульяну Супрун: Она внесла значительный вклад в проведение реформ

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун приложила значительные усилия к проведению в Украине решительных реформ.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Всемирный конгресс украинцев призывает украинцев всего мира присоединиться к поддержке значительного труда и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая служит одним из конкретных примеров осуществления реформ на благо украинского народа и его чаяний на пути к европейской интеграции", - сказал Чолий.

В Конгрессе выразили удивление недавними попытками дискредитировать Супрун.

"Несмотря на успехи, достигнутые в столь короткий период преданной командой Министерства здравоохранения для блага украинского народа, СКУ поражен абсурдными попытками дискредитировать и.о. Министра здравоохранения и тормозить работу ее ведомства", - заявили в украинской организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы чувствуем саботаж внутри министерства", - и. о. министра Супрун

Отдельно в ВКУ отметили усилия Супрун по борьбе с коррупцией в сфере медицинского обеспечения.

"С момента назначения и.о. Министра здравоохранения в июле 2016 г., доктор Ульяна Супрун реализовала ряд проектов и инициатив, направленных на улучшение охраны здоровья граждан Украины, включительно с системой, которая является прозрачной, жизнедеятельной и доступной для всех, а, следовательно, свободной от коррупции", - подытожили в Мировом конгрессе украинцев.

Напомним, 1 января 2017 года украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".

Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Института сердца Тодуров о закупке лекарств по завышенным ценам: Процесс ценообразования определен постановлением Кабмина. Скриншот

Вечером 3 января, когда в СМИ и соцсетях поднялся скандал из-за обвинений Тодурова, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии.

В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок.


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Не устаю повторять. Хороший человек не профессия и благими намерениями выстлан путь в ад.
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Ну откуда им знать про проведенные реформы?
По примеру Киева могу сказать, никаких реформ не проводилось, как было, так и осталось, даже хуже.
Без 200 грн. к врачу можно не заходить.
Может в минздраве и проводились реформы, но для простых людей нет.
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Бо вони розумні й дивляться не тільки в себе перед носом. Тому і знають.
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Они смотрят в телевизор, где показывают Порошенко.
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Тут не обо мне, а о иностранцах украинского происхождения, которые знают о жизни в Украине только из официальных сводок по ящику. Свой дуроскоп я 11 лет назад выбросил.
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Они умные и поэтому живут не в Украине и любят ее издалека?
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ну так,а рыгоанальные прошмандовкм шо кушать будут?нарушена стройная система откатов
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твою тупую голову не одна супруниха не вылечит ! такой глупой коровы как супрун в Украинская медицина не переживет ! уже сейчас финансирование сократили , а скоро и другую половину больниц и поликлиник закроют и будут бакланы в канаду ездить геморой лечить . Скажи скудоумный сколько семейных врачей , к которым надо записываться, в Украине ? И куда , ты ишак безмозглый пойдешь узких специалистов искать?
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басист он и есть басист.куда ему с четырех струн на шесть или двенадцвть перейти?
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от добра , добра не ищут ! а супрун это тупиковый путь Украинской медицины ! я полностью согласен с тем, что министерскую клоаку в гослекзакупках надо не разогнать , а пересажать и на большие сроки !!! НО ! пусть эта тупая корова в первичку не лезет , мало того , что она далека от наших реалий , так еще и туповата. У нас одна из самых перспективных и удобных организаций первичной медицины в мире и ее надо развивать , а не уничтожать кобыльими наскоками , иначе будет как в гейропе, чтобы ребенка лору показать , надо за 7 месяцев в очередь записываться и стоит это столько , сколько наш врач в год зарабатывает !
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ну,слово гейропеа все сказало...шота я не видел нареканий на форумах на западную медицину....зато на расейскую и украинскую полно...так отож
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Врачи получили з\п такую же каки технички!Спасибо Супрун!Спасибо Гнося!Тільки Порошенко інші будуть красти)))
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Если вилкульня критикует Супрун, то я за нее...
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все рассказывают, что она что-то куда-то внесла, причем значительно, но никто конкретно не может сказать что и куда.
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вопрос к конгрессу!!! вы будете лечится в Украине?
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Дуже схоже що великій кількості крис при мінздраві перекрили доступ до корита. Серед цих крис і чиновники і маса лікарів. Супрун вірю більше ніж Тодурову однозначно...
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Конгрес українців поважаю, у його лавах чимало гідних інтелектуалів. Таких, як Христя Фрідланд - міністр закордонних справ Канади.

Хоча для того, щоб стати на бік Супрун у цьому скандалі мені достатньо і того, що її критикує Жопозиційний блок, а Тодуров дружить з Гобліном Аксьоновим і Медведчуком...

Ну і ще того факту, що всі прорашенські і ригіанальні ЗМІ (Інтер, Вєсті, Страна, Корр, 112) накинулися на неї за диплом. Хоча скан диплома Супрун виклала на Вікіпедію ще в осени. ЗМІ цього не могли не знати. Ось тут він
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Комітет по моніторингу ЗМІ провів дослідження і в його результаті виявилося, що в останні тижні найбільше негативу виливають на двох політиків - Супрун і Саакашвілі.

Совпадєніє? Нє думаю!(с)
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ну да, ну да. только сейчас был сюжет о финансировании больниц и клиник, а так же об обеспечении мед. препаратами. гнать её надо после подобного.
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"Сюжет" по ящику-це квінтесенція правди, ага...
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хватит со мной пытаться заговорить, дрыщатый. меня от тебя тошнит
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На Інтері небось??
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эспрессо тв. у меня нет интера в контенте. причём здесь канал?
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Супрун имеет два медицинских диплома - медсестра и врач рентгенолог.
Она хочет из нашей скорой помощи забрать врача и заменить его парамедиком, функции которого наверное будет выполнять шофёр, в целях экономии государственных средств, ещё бы экстрасенса в бригаду скорой помощи включила.
"Скорая медицинская помощь, Франция (Ambulance, SAMU, Paris, France)
Государственная Скорая медицинская помощь SAMU75 создана в 1972 г. При ее организации французы учли советский опыт, который они считали прогрессивным.
Вызов Скорой осуществляетсяпо единому круглосуточному телефонному номеру 15.
Бригаду Скорой помощи возглавляет врач, который в зависимости от ситуации принимает решение о госпитализации больного и начинает терапию уже в машине в соответствии с предварительным диагнозом.
Машина упакована "по полной" - как реанимобиль. В качестве помощников у врача французской скорой студенты-медики.
Диспетчерские службы SAMU выступают также координатором при взаимодействии с жандармерией, пожарными (у которых есть, кстати, свои бригады экстренной медицинской помощи), частными службами скорой, в т.ч. "SOS Medicins".
При необходимости SAMU для транспортировки медиков и пострадавших привлекает частные вертолеты.
Второй по распространенности во Франции системой скорой и неотложной помощи является "SOS Medicins" - ассоциация частных врачей и клиник неотложной помощи. Эта система является основной в небольших городах (более 100 тысяч). Ее машины явно отличаются по раскраске. Голубенькой звездочкой могут обозначаться как микроавтобусы (Скорая - в нашем понимании), так и внешне обычные легковушки (аналог неотложки, по-нашему).
Существуют также машины скорой помощи, принадлежащие Красному кресту, а также медицинские спасательные бригады в составе пожарных команд."
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ну а що ви хотіли - в америці погана медична систама, і американець завжди буде впроваджувати саме американську систему бо клінтонськи пропагандона за 26 років навчили американців думати що вона в них найкраща, хоча це не так. не все що в сша то є найкраще. е інші речі що треба брати за приклад але не медичну систему
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к сожалению Супрун сама ничего не сможет сделать, если Петя с Гройсманом саботируют все реформы. Яресько и Абромавичус тоже пытались...
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Вот и замечательно. Случись что-то серьезное в твоей семье ночью, инфаркт, гипертонический криз , закупорка желчевыводящих протоков, прободение язвы или еще что, то вместо врача, который оказал бы первую помощь, поставил предварительный диагноз и отправил в больницу специализирующуюся на данном заболевании, приехал бы пенсионер пожарник и катался бы то всему городу и конечной остановкой для некоторых,в таком случае, был бы морг.
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