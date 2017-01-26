 Аваков анонсировал отчет по расследованию дела об убийстве Шеремета

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook.
По его словам, на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования дела об убийстве Павла Шеремета.
"Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием для обнародования фактов и выводов из этого расследования", - написал Аваков.
Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.
В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".
В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
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Заместитель руководителя Одесской таможни Лариса Арефьева, задержанная на взятке в 50 тысяч долларов осенью 2015 года, назначена начальником отдела таможенного аудита Департамента аудита Государственной фискальной службы. Об этом пишет Bihus.info, сообщает "Экономическая правда".
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Обдроченці дохнуть як мухи.
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А о китайских ракетах - читай текущие новости, майданятко!
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6 месяцев с момента гибели - пора и briefing провести... о ходе неутомимого расследования
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Правда кацапсины будут платить за сбор грибов и ягод.
Ягель пока бесплатно.
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http://svpressa.ru/society/article/164827/
Чрезвычайная ситуация на приграничном Чонгаре. Сюда, к российскому КПП, от ближайшей херсонской железнодорожной станции Новоалексеевка уже третий день движется огромное количество мужиков, одетых в дешевые куртки и вязаные шапочки, с обтрепанными сумками в руках.
Это украинские строители, которые буквально ломанули в «оккупированный» Крым. Самое смешное, что основная масса едет из Центральной Украины и Западенщины, вроде бы очумевшей от ненависти к «москалям». Но теперь они заискивающе улыбаются российским пограничникам. Отгуляли свое «Різдво і Хрещення», похмелились и отправились на работу. Однако не в привычную Польшу, а на стройки крымского Южнобережья.
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Галина Васильевна Старовойтова.1997 год.за год до смерти.
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Сепаратистка Юлия Малькина-Богуславская хочет войти в совет при украинском министерстве... "Это просто капец..." http://apostrophe.ua/news/society/2017-01-25/seti-vozmutila-popyitka-separatistki-voyti-v-obschestvennyiy-sovet-pri-ukrainskom-ministerstve/84606 …
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У Роскосмоса теперь проблема - как вернуть космонавтов "зависших" на орбите? Россия деградировала до потери ВСЕХ пусков кораблей.
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