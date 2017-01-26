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 Аваков анонсировал отчет по расследованию дела об убийстве Шеремета

На следующей неделе состоится брифинг главы МВД и руководителей следственной группы по ходу расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook.

По его словам, на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования дела об убийстве Павла Шеремета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция получила уже весь комплекс помощи от иностранных партнеров в расследовании убийства Шеремета, - Артем Шевченко

"Никто другой не обладает результатами следствия и не уполномочен следствием для обнародования фактов и выводов из этого расследования", - написал Аваков.

Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
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Чекати наступного тижня.
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От і "бригада" моїх "шанувальників" підтяглася...
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"Трударі"...
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зеки взрыватели виноваты! те которые антоху зафугасить хотели?
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У них алиби на то время. Это те, кто 'хотел ограбить дома' в княжичах сознались
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Аваков а когда ты об этом расскажешь? И не только об этом. Или вы считаете что такие дела народа не касаются. Ну-ну...
Заместитель руководителя Одесской таможни Лариса Арефьева, задержанная на взятке в 50 тысяч долларов осенью 2015 года, назначена начальником отдела таможенного аудита Департамента аудита Государственной фискальной службы. Об этом пишет Bihus.info, сообщает "Экономическая правда".
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что рассказывать, здесь всё красиво нарисовано

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кстати, 1 место по смертности от вич и спид, от массовой проституции
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Знаю. Донбас- Україна. А дякуючи вам, русскім, на Донбасі зараз епідемія СНІДу.
Обдроченці дохнуть як мухи.
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Нашел чем хвастаться. Хотя ваш путен не против проституции. Да и ты тут тоже на панель вышел нулевка .
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Понятно, бандеровцы с ножами не прокатили, теперь вот такие таблички вам нарисовали.
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Танки "Искандерам" не помеха...

А о китайских ракетах - читай текущие новости, майданятко!
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Аваков подъезжает в кремль,выходит Шариков и Швондер : Арсен Авакович,добро пожаловать в Мацква вонючка.Хлеб соль скрепы или лишние хромойсомы желаете?Пацаны,вы уже один раз ГУЛАГ построили,стройте кОпитализм с человеческой харей хмырячей..
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" на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования дела об убийстве Павла Шеремета"

6 месяцев с момента гибели - пора и briefing провести... о ходе неутомимого расследования
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Зачем ведь так никого и не поймали, хочет признатся в провале
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Да ВСЁ понятно,это дело рук бомжей покушавшихся на Антоху Геращенко ,вполне возможно,что убийство Кенеди они тоже возьмут на себя !!!
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Зачем этот цирк, пускай сначала найдет убийцу Саши Билого (Музычки).
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дайте догадаюсь - агенты кремля! они теперь в украинушке мусор мимо помоек кидают и писают в подьездах
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За свою "россиюшку" турбуйся, москалику.
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ога,догадайся,моцкалыку,с трех раз
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Там немає чим цього зробити.
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Артёма Боровика убили 9 марта 2000 года,Анну Политковскую 7 октября 2006 года в день рождения Фуйла.Галину Старовойтову в 1998 году...,убийства не раскрыты,за Немцова и прочих Тальковых Рохлиных не буду....,там такое же Вяличие...
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Антоха выделяет настолько специфические ферокаломоны,что ни один уважающий себя наемный убийца просто не может удержаться))Лови и Гаnдоxа,как муx nа липкую лenту!
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Крысы кремлёвские,молчали бы в трубочку гоффноеды лишнеХромойСомные
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по последним данным и майдан устроили агенты кремля!!
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100% - чтобы Крым отжать?
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25 января 1905 года царь Николашка успешно завалил Рюссише Майдан попа Гапона и прчих кацаПсинских баранов...,подхло около 4 000 кацаПсинов столько же раненго.Ни один кадзёл из партии чЛенина РСДРП не подох...
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поговаривают, что и обнищание украины дело рук агентов фсб!!!
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больше половины пенсионеров на украине агенты фсб ...

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Щезни. Тут і своіх дурнів з такими малюнками вистачає.
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КацаПесдосов Крыма выселяют в солнечные Магадан и Мурманск.Счастливые,увидят ЛЕВИАФАН... и базу подлодки КУРСК в Видяево...,там Вяличия хватит на 100 лет глидеть зырить..
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Зато там грибов много... И ягод с ягелем.
Правда кацапсины будут платить за сбор грибов и ягод.
Ягель пока бесплатно.
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Ищет полиция, ищет милиция, даже всемогущий ФБР ищет
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Толпы гастарбайтеров из «незалежной» внезапно повалили на «оккупированный» полуостров
http://svpressa.ru/society/article/164827/

Чрезвычайная ситуация на приграничном Чонгаре. Сюда, к российскому КПП, от ближайшей херсонской железнодорожной станции Новоалексеевка уже третий день движется огромное количество мужиков, одетых в дешевые куртки и вязаные шапочки, с обтрепанными сумками в руках.
Это украинские строители, которые буквально ломанули в «оккупированный» Крым. Самое смешное, что основная масса едет из Центральной Украины и Западенщины, вроде бы очумевшей от ненависти к «москалям». Но теперь они заискивающе улыбаются российским пограничникам. Отгуляли свое «Різдво і Хрещення», похмелились и отправились на работу. Однако не в привычную Польшу, а на стройки крымского Южнобережья.
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C Западной Украины в Крым на заработки , когда под боком Польша и Венгрия? Чучело , ты хоть на карту глянь и помониторь какие зарплаты у заробитчан в Польше и козломордии. Жги еще, руснявый.
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"я всегда ношу с собой газовый баллончик,зная что в ДурьДуме РАБссии есть Ваван Жиринжопский."
Галина Васильевна Старовойтова.1997 год.за год до смерти.
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LN NATO‏@Zuck_u

Сепаратистка Юлия Малькина-Богуславская хочет войти в совет при украинском министерстве... "Это просто капец..." http://apostrophe.ua/news/society/2017-01-25/seti-vozmutila-popyitka-separatistki-voyti-v-obschestvennyiy-sovet-pri-ukrainskom-ministerstve/84606 …


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Солдат НАТО ‏@odhcpd 14 ч.14 часов назад
У Роскосмоса теперь проблема - как вернуть космонавтов "зависших" на орбите? Россия деградировала до потери ВСЕХ пусков кораблей.
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Когда обвинение будет предъявлено, а не "отчет"? За шо ж Украине вот такие наказания?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков анонсировал отчет по расследованию дела об убийстве Шеремета
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