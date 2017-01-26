 Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, реактивные системы Град-"П" и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов боевики вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино. Используя реактивные системы Град-"П" оккупанты обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника.
На луганском направлении из 120- и 82-мм минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.
Также сообщается, что на донецком направлении из 120- и 82-мм минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов", - сказано в сообщении.
Напомним, 24 января боевики 55 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию и 120-мм минометы.
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