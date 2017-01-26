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 Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, реактивные системы Град-"П" и БМП, - штаб

Оккупанты продолжают обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов боевики вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино. Используя реактивные системы Град-"П" оккупанты обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника.

На луганском направлении из 120- и 82-мм минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в течение 4 часов вели массированный огонь по позициям ВСУ в авдеевской промзоне, выпустив не менее 30 мин, - Мотузяник

Также сообщается, что на донецком направлении из 120- и 82-мм минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов", - сказано в сообщении.

Напомним, 24 января боевики 55 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию и 120-мм минометы.
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какие нафик боевики?кацаПсинский сброд фуйла..
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Так шлях заблоковано чи колія?
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Вчора тут на форумі прихильники Петра Олексійовича гвалт здійняли з приводу перекриття залізниці.. Лякали апокаліпсисом, знов чувся їх слоган півторарічної давнини - "путін нападьот"..
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Тобто всі колії. Бо шлях заблокувати неможливо-це назва конструкції.
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Ой, как нехорошо. Ну, так я уже говорил. Во-первых, давайте перережем ж/д магистрали, по которым б/к гонят. Во-вторых, давайте позиции поближе к ключевым объектам, вроде линий электропередач, например. Их же тщательно охранять нужно, а то сепаратисты останутся без света, без газа, без тепла....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, реактивные системы Град-"П" и БМП, - штаб
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