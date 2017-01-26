 Сход лавины на отель в Италии: найдены 29 тел погибших, поисковая операция завершена

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщило агентство ANSA.
Сообщается, что в момент схождения лавины, в отеле находилось 40 человек: 28 гостей, среди которых было четверо детей. Также, 12 сотрудников и владелец Роберто Дель Россо.
По результатам вскрытия тела одного из погибших, эксперты пришли к заключению, что он умер от переохлаждения, сообщило агентство со ссылкой на полицию. "Там нет никаких признаков травмы или асфиксии или кровоизлияния", - процитировало агентство эксперта. Он заключил, что если бы спасатели добрались к заблокированным людям в первые два часа после схода лавины, выживших было бы намного больше.
Напомним, вечером 18 января на гостиницу Rigopiano обрушилась лавина. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.
1442 3
За время агрессии РФ на Донбассе погибло 68 детей, 186 - ранены, - Ирина Геращенко(17)
В результате внезапного открытия дверей во время движения маршрутки из салона выпал мужчина и погиб, - Нацполиция Житомирщины(8)
Ушел из жизни экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Бескоровайный(0)
Родственники погибших в расстрелянном автобусе под Волновахой в 2015-м подали в Евросуд жалобу на Украину и Россию(130)
Открытие ученых: смерти не существует!(0)
Женщина, отравившая этиловым спиртом 9-месячную дочь, задержана в Киеве, - Нацполиция(34)
Бойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО(32)
Ответить
Ответить
Ответить