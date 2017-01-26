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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Италия (759) отель (79) смерть (4381) лавина (34)

 Сход лавины на отель в Италии: найдены 29 тел погибших, поисковая операция завершена

На месте схождения лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо завершился поиск тел – были обнаружены все 29 погибших. Последние два тела спасатели нашли вчера, 25 января поздно вечером. В целом операция длилась на протяжении недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщило агентство ANSA.

Сообщается, что в момент схождения лавины, в отеле находилось 40 человек: 28 гостей, среди которых было четверо детей. Также, 12 сотрудников и владелец Роберто Дель Россо.

По результатам вскрытия тела одного из погибших, эксперты пришли к заключению, что он умер от переохлаждения, сообщило агентство со ссылкой на полицию. "Там нет никаких признаков травмы или асфиксии или кровоизлияния", - процитировало агентство эксперта. Он заключил, что если бы спасатели добрались к заблокированным людям в первые два часа после схода лавины, выживших было бы намного больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По предварительной информации украинцев в накрытом лавиной итальянском отеле не было, - МИД

Напомним, вечером 18 января на гостиницу Rigopiano обрушилась лавина. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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Китае лыжо-туристо. Заблудились в приморском крае.

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Не от Боярышника же люди погибли, человечнее надо быть как-то.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСход лавины на отель в Италии: найдены 29 тел погибших, поисковая операция завершена
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