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 За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, еще двое - травмированы, - штаб

25 января в ходе АТО один украинский военнослужащий получил ранения, двое получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Один наш военнослужащий ранен, двое травмированы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО

Как сообщалось, 1 украинских военнослужащий был ранен в ходе АТО 24 января.


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Кто производит металл,тот и продаёт его оккупантам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, еще двое - травмированы, - штаб
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