 В Берлине обсудили решение проблемы Донбасса и наращивание Россией уровня агрессии в Европе, - Фриз

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

И сейчас здесь активно пытаются найти пути для эффективного противостояния информационным атакам . Немецкие политики понимают , что после США и Франции , именно их государство станет основным объектом в проведении российских информационных спецопераций", - написала Фриз.