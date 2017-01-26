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 Политика Украины
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Все про:Германия (2596) Фриз (47)

 В Берлине обсудили решение проблемы Донбасса и наращивание Россией уровня агрессии в Европе, - Фриз

Главными темами второго дня визита украинской делегации в Берлин были: решение проблемы Донбасса, современные вызовы для Германии и ЕС, сотрудничество наших государств в сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала народный депутат фракции БПП, глава подкомитета безопасности государственных информационных систем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

"Сегодня закончился второй день насыщенного визита нашей делегации в Берлин. Позади 12 встреч с немецкими политиками и чиновниками - депутатами Бундестага от ХДС / ХСС, СДПГ, "зеленых"; представителями ведомства Федерального канцлера, МИД, фонда Конрада Аденауэра, Deutsche Bahn AG. В приоритете обсуждения решения проблемы Донбасса, современные вызовы для Германии и ЕС, сотрудничество наших государств в сфере безопасности, наращивание Россией уровня агрессии на территории Европы", - написала нардеп.

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Фриз подчеркнула, что "русский вопрос" волнует немецких коллег больше всего. По ее словам, в Германии осознают угрозу от информационных атак Кремля с целью повлиять на политическую ситуацию, поднять рейтинги популистов и ультрас, дестабилизировать ситуацию.

"И сейчас здесь активно пытаются найти пути для эффективного противостояния информационным атакам. Немецкие политики понимают, что после США и Франции, именно их государство станет основным объектом в проведении российских информационных спецопераций", - написала Фриз.

По словам нардепа, представители всех политических сил Германии, с которыми она встречалась, уверяют в последовательной поддержке Украины.

"И это крайне обнадеживающая новость", - подытожила Фриз.

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Кацапы сделают вид шо не видят , мы сделаем вид шо не видим их , а потом все вернется как было до паребрика... Хм, тут уже все решено .
А потом будет Крым - Но это другая история . и к этому времени кацапня будет не такой как сейчас , та и мы уже никогда не будем такими как весной 2014, як вы праваславные говорите , не забудем не простим , так в нас у Украинцев шось похожее..
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Девушка чутка идеализирует. В бундесе достаточно идиотов. которые на подачках пукена проповедуют скрепные "ценности"
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