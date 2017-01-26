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Все про:Жириновский (474) пенсионеры (535) Россия (64898)

 Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск: "Какая им разница, где находиться?"

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предлагает российским пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".

По словам Жириновского, там пустуют квартиры.

"Если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где находиться? Главное - отдельная квартира, магазины", - считает Жириновский. В моногородах и ряде других населенных пунктов все это есть, - уверен он.

"Пенсионер не работает и не очень привязан к местности, поэтому можно предложить всем желающим в добровольном порядке оставлять заявки", - заявил политик. При этом он подчеркнул, что все это, конечно, только по желанию.

По мнению лидера ЛДПР, в моногорода также могут поехать творческие люди, которые умеют работать удаленно и которым нужно уединение для создания своих шедевров.

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А он к людям , как к баранам относится , в какое стойло загнать , там и должны стоять . Хотя рабсияне этого и заслуживают . А так жирик не берет в расчёт , что есть родственные связи , могилы предков , внуки , дети , любимые места . Для такого ублюдка , как жир ,впрочем , как и для куйла и подкуйловцев , люди просто мусор.
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Может сразу на тот свет, какая им разница где жить?
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Намекает крысчанам, что рассеюшке становится накладно содержать столько пенсионеров в курортно-дотационном регионе?...
"Камни с неба" v.20.17... Ждите новых обновлений
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А сколько Жирику лет? По нему уже давно Колыма магаданская плачет.
Эйдельште́йн, а?
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Ето туда куда он хотел всех хохлов вывезти? Видать не сложилось, может хоть лугандонцев туда заберет.
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Жирик сам уже в пенсионном возрасте . надеюсь он покажет пример и первым переедет в какую нибудь северную Расейскую жопу
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"Ваше предложение, говорю, убогое" (с)
Колыма - тем кто за мацковской окружной, а жирик?
там за один натруженый моск надо еще один орден на подживотье прицепить.
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ага, жди. Такие они уже дураки. Он как и Кобздон, расскажет про скрепы и дедываивале, отправит всех на войну или целину обрабатывать а сам на Майами или Ниццу, или в Израиль к своей родне.
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On zhe v Miami ili na Havaii svoi gody pensii budet zhit, no takogo zhe sovetovat rossiskim pensioneram on po ponjatnym pritshinam ne mozhet
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Дельное предложение. Но, если пенсионеров - в Магадан, тогда политиков - на Калыму. По-моему, справедливо.
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Колыма - речка в Магаданской области.
Колыма=Магадану.
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Не скажи. Там так вволю не пописдишь - язык к зубам примерзнет.
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Не, антифриз - это для народа. Жирик такую хрень не пьет.
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вот здохнет оно и где еще такого клоуна-орденоносца-патриота лишнехромосомные найдут?
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жирик вечно "молодой" вечно пьяный ,это же надо в его возрасте так пенсов шкнить))
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ну начинаи с своими родными, потом разскажешь ихную радость.
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а при чем тут мои родные? жириновский говорит ведь о российских пенсионерах не так ли?
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Вот это действительно ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ ответ!!! +++1000!
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а ну ясно, я это как идею вообше, не зависимо для кого применяет, ну да, мне по другому учили относитса к пожылым людям.
остаётса выяснить - речь ли о людях.
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Убогий жирик скудоумен, там еще дохренища отличных мест, практически весь северный морской путь. Как минимум крымчан для начала можно расселить, им ПОХ какое море, лишь бы от курортников отбоя не было, в последнее время с этим у них не очень.
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мда, о том что людям, особенно пожилым нужно тепло и солнце - это этому истенно рюсскома чуждо, ну да, это принцып западных пенсионеров, а зачем это русским - это же в итоге лишная нагрузка на буджэт - какие же кремлины негодяии всё таки, мерзкие создание
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"которым нужно уединение для создания своих шедевров"
Ну это само по себе уже "шедевр"
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А для чого кацапам взагалі витрачатися на переїзди?...Досягнув пенсійного віку чи там художник який - кулю в лоб чи в газову камеру. І усього тих справ....😕😕😕
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кулю в лоб чи в газову камеру

Зачем такое зверство когда есть бояра?
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так и представляю как ватаноголовые собирают своих дидоввоивалей по магаданам,
чисто в свете последних указаний государственной тушки.
вот и правильно, собирайте - страйтесь.
не соберёте сами? - вам помогут,
но тогда уже не только дидaмвоивалям, а и внучатам ихним нерасторопным тоже.
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Одна лугандонка уже туда переехала. Спрашивала на фейсбуке что там можно выращивать чтобы прокормить детей потому что то что расло на дамбасе там не растет.
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Пусть русские сказки читает - полбу можно выращивать... и то на подоконнике , а лучше всего там выращивается цирроз.
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То шо росло на дамбасе там лучше не курить...
А то недолго и примерзнуть под «хи-хи»...
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Правильно , туда мы вас и вывезем , нашо отта нам кацапня в мало-Украине..
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А тут ещё и запрет на боярышники с незамерзайками продлили на 2 месяца.
Будут пацаки на 23 февраля и 8 марта нюхать клей с дихлофосом.
Это потеря потерь!
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Тот бред, который обычно у Жириновского на языке, - у кремлевких захватчиков власти в мозгах, не способных обеспечить сносным жильем всех им подвластных.
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студентам на заметку.
жирик - пока ещё живое пособие по психологии будующим врачам-психологам.
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причём отработали этот материал в году его рождения.
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Посыл крымским пенсам, их там ну очень много. И почти все военные, им привычно кочевать. Вот посмотрите, скоро персонифицируют призыв именно так!
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Квартира, магазин, снег, морозы 8 месяцев в году, бездорожье, павлины, теплая жена, - что еще нужно для старости ватника.
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Рассейские пенсионеры, ВСЕ НА РЕСТАВРАЦИЮ ГУЛАГА !!!
Ударим ГУЛАГОМ по оппозиционерам, а заодно и по интеллигенции !!!
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Может лучше сразу в гроб чем в Магадан или Мурманск...хлопот меньше, а так без разницы..
как-то пАруски решают проблему идиоты... да и куй с ними..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск: "Какая им разница, где находиться?"
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