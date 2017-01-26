 Жириновский предлагает пенсионерам переезжать в Магадан и Мурманск: "Какая им разница, где находиться?"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Москвы".
По словам Жириновского, там пустуют квартиры.
"Если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где находиться? Главное - отдельная квартира, магазины", - считает Жириновский. В моногородах и ряде других населенных пунктов все это есть, - уверен он.
"Пенсионер не работает и не очень привязан к местности, поэтому можно предложить всем желающим в добровольном порядке оставлять заявки", - заявил политик. При этом он подчеркнул, что все это, конечно, только по желанию.
По мнению лидера ЛДПР, в моногорода также могут поехать творческие люди, которые умеют работать удаленно и которым нужно уединение для создания своих шедевров.
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https://www.youtube.com/watch?v=f-_CuPmCEJs
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"Камни с неба" v.20.17... Ждите новых обновлений
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Эйдельште́йн, а?
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Колыма - тем кто за мацковской окружной, а жирик?
там за один натруженый моск надо еще один орден на подживотье прицепить.
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Колыма=Магадану.
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остаётса выяснить - речь ли о людях.
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Ну это само по себе уже "шедевр"
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Зачем такое зверство когда есть бояра?
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чисто в свете последних указаний государственной тушки.
вот и правильно, собирайте - страйтесь.
не соберёте сами? - вам помогут,
но тогда уже не только дидaмвоивалям, а и внучатам ихним нерасторопным тоже.
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А то недолго и примерзнуть под «хи-хи»...
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Будут пацаки на 23 февраля и 8 марта нюхать клей с дихлофосом.
Это потеря потерь!
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жирик - пока ещё живое пособие по психологии будующим врачам-психологам.
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Ударим ГУЛАГОМ по оппозиционерам, а заодно и по интеллигенции !!!
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как-то пАруски решают проблему идиоты... да и куй с ними..
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