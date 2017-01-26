 Аваков за прошлый год заработал 466 тысяч гривен, - е-декларация

Как передает Цензор.НЕТ, Аваков на странице в Facebook прокомментировал параметры своей декларации, заполненной по состоянию на 24-00 31.12.2016 и отличия ее от декларации 2015-го.
В частности, министр сообщил, что его заработная плата по основному месту работы составила 466 121 грн.
"Дивиденды по решению общих сборов Avitalia s.r.l. от 14.10.2016, которые не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году - 148 423 евро", - написал он относительно доходов в 2016 году.
Заработная плата жены Авакова по основному месту работы составила 289 032 грн.
"В итальянской компании, принадлежащей мне - Avitalia srl, в которой мои интересы, согласно закону, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат, - по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сей день - объявленный уставный фонд каждой из этих компаний - 10000 $ - еще не оплачен, и созданные компании пока не ведут деятельности", - написал он.
Также министр сообщил, что изменения коснулись наличности и банковских счетов: "Я закрыл счета в "Альфа-банке", увеличил присутствие в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке".
Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, отметил он.
Аваков добавил, что налоговая декларация будет им подана в соответствии с законом до мая текущего года.
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Сколько еще у нас будут заниматься бредом- Европа все считает в евро. Там не доллара. ( есть форинт, злотый, крона)
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