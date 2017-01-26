 Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией по Донбассу, - Зеркаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters, приводя слова заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.
"Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разыгрываемой картой. Мы хотим быть игроком", - заявила Зеркаль.
Она также сказала, что больше не верит в "джентельменские соглашения", напомнив о том, что аннексировав Крым, Российская Федерация нарушила условия Будапештского меморандума 1994 года, в котором гарантировала Украине защиту территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интервью немецким и британским СМИ Трамп заявил, что рассматривает возможность соглашения с Россией: санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений.
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Тут и обсуждать нечего.
Должна.
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Не готов называть фамилии, но с умными и преданными
людьми в Украине никогда не было проблем.
Может не там ищете-выбираете?
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Они бы еще уборщицу из МИДа это требовать послали, на ее слова тоже всем насрать.
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ни заместителем министра иностранных дел.
дело нужно делать, девочки... дело (с)
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Охуели?
Что за постановка вопроса?
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И второе , как можно садиться за стол переговоров с агрессором ?
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"на повороте в феррари сзади врезается ламборджини диабло, из машин выходят водители
- ну,
- без проблем, сейчас разберёмся, а слушай, впереди меня ехал запорожец..
-. тсс. он между нами"
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Мэр Днепра Борис Филатов отказался от завтрака с новоиспеченным Президентом США Дональдом Трампом.
«Этот визит был запланирован почти полгода назад. Тогда никто не знал, кто будет следующим Президентом США. Просто два сенатора пригласили меня в Вашингтон на завтрак к будущему американскому лидеру. Это событие состоится 2 февраля. Но меня на нем не будет», - написал Филатов.
«Негоже мэру тратить время и городские деньги на недельные поездки за океан. Мэр должен чистить дороги и заниматься канализацией», - резюмировал Филатов.
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