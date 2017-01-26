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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (3797) переговоры (3053) санкции (5821) Трамп (548) Зеркаль (34)

 Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией по Донбассу, - Зеркаль

Украина, которая уже три года борется против российской агрессии на Донбассе, опасается, что новый президент США Дональд Трамп захочет исключить Киев из переговоров по ситуации на востоке Украины с целью улучшения отношений с Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters, приводя слова заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

"Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разыгрываемой картой. Мы хотим быть игроком", - заявила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минобороны Германии напомнила Трампу о ненадежности ядерных сделок с Россией: "Украину уже один раз обманули"

Она также сказала, что больше не верит в "джентельменские соглашения", напомнив о том, что аннексировав Крым, Российская Федерация нарушила условия Будапештского меморандума 1994 года, в котором гарантировала Украине защиту территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее в интервью немецким и британским СМИ Трамп заявил, что рассматривает возможность соглашения с Россией: санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений.
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Увы, но слабых не спрашивают, такова реальность.
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не столько слабых сколько дурных, например вы видели швейцарский военный флот), а армию? это ж вбивці просто, им даже оружие давать не надо, чего с ними и боятся связываться , вот это сила
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там одна из мирровых столиц банковского капитала, в Швейцарию даже Гитлер не зашел.
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Нужно перебросить Швейцарию в Житомерскую область .
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А зачем Гитлеру было заходить в Швейцарию?!!! Он же успешно с ней торговал, да и капиталы там были размещены!
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Шо за бред . Эфиопия и Зимбабве обсудит будущее Америки
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Кацап приехал в Финляндию за колбасой . Как это к теме ?
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ну просто картинка забавная, увидела, ну и показываю
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догетьманылысь. шо уже и голоса не будет. надо было страну реформировать . а не юлить. впрочем ожидакмый результатеще три года назад.
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Украина должна начать производство ядерного оружия .
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Причём не оглядываясь ни на кого. Вот только у Педи кишка тонка! Да и шаровых денег лишаться не хочет.
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Можно даже наладить совместное производство с другими странами например с Китаем. Они нам ядерные боеголовки мы им ракетоносители которых у нас докуя...
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Зеркаль... красивая фамилия. есть менее красивая- Огрызко. Вот пусть Зеркаль поинтересуется у этого эксперта, по сдаче шельфа нефтеносного. И не каким-то там кацапам, а цыганам- как это нужно проделать... и при этом ещё и обижаться, что поперли нахер, с Министра МИДа. А щас, эта гнида ещё и советы дает... И интервью.
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Андрюх,ну ти же понимаешь,шо МИД это посредник между главой государства,который ведает внешней политикой и принимает решения и другой стороной,так шо сам огрызько ничего не решал,это ющара,хотя и это чудо само ничего не решало,там надо смотреть кому это было выгодно,тот музыку и заказывал
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У меня- твердое убеждение, что и Огрызко, и Ющ поимели, на этой мерзости- такие миллионы... Что можно было не только ракетный крейсер "Украина" в порядок привести... а и перегнать его к шельфу тому же. И там якорь кинуть... И ракетки расчехлить... И на Констанцу бы хватило, и на Бухарест. С избытком. И вопросы бы все- мигом отпали. О принадлежности шельфа. Но... вышло- как всегда.
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"Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией по Донбассу."
Тут и обсуждать нечего.
Должна.
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Должна, только кого отправлять на переговоры, у нас некого отправлять.
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Неправда.
Не готов называть фамилии, но с умными и преданными
людьми в Украине никогда не было проблем.
Может не там ищете-выбираете?
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Как это не обидно, умных во власти мало, и врядли их власть захочет послать, могут что-то нето ляпнуть.
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Только всё это Пеца сказать должен, а не какая-то заместитель Зеркаль.
Они бы еще уборщицу из МИДа это требовать послали, на ее слова тоже всем насрать.
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говорить очевидные вещи - для етого не нужно быть ни Президентом Украины,
ни заместителем министра иностранных дел.
дело нужно делать, девочки... дело (с)
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Поздно уже пить боржоми когда от сладкого шоколада у страны начался диабет...
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Потому и жру самогон, в количествах, в последнее время. И читаю, в основном- тока заголовки новостей. Бо открывая эти новости... самогон уже не помогает.
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тогда продолжайте пить, а чтением новостей пусть белочка занимается
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Лена по моему засмотрелас пропоганду мацквы, кстати а она речи Трумпа смотрит в оригинале или в переводе от кого то.
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сепары - же самостоятельная единица, каким боком там рф? ведите переговоры уже в формате Трамп - Захарченко. хотя и Трамп каким боком? Захарченко сам с собой.
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Чиво????????????????
Охуели?
Что за постановка вопроса?
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Сама постановка вопроса дебильная , ясен хер , что решать судьбу Украины без Украины это даже незнаю как назвать .
И второе , как можно садиться за стол переговоров с агрессором ?
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о. я анекдот вспомнила, ничего что не в тему?, дословно не помню правда,
"на повороте в феррари сзади врезается ламборджини диабло, из машин выходят водители
- ну,
- без проблем, сейчас разберёмся, а слушай, впереди меня ехал запорожец..
-. тсс. он между нами"

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Задняя скорость

Мэр Днепра Борис Филатов отказался от завтрака с новоиспеченным Президентом США Дональдом Трампом.
«Этот визит был запланирован почти полгода назад. Тогда никто не знал, кто будет следующим Президентом США. Просто два сенатора пригласили меня в Вашингтон на завтрак к будущему американскому лидеру. Это событие состоится 2 февраля. Но меня на нем не будет», - написал Филатов.
«Негоже мэру тратить время и городские деньги на недельные поездки за океан. Мэр должен чистить дороги и заниматься канализацией», - резюмировал Филатов.

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