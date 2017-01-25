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Все про:Беларусь (2391) Госпогранслужба (2368) ID-карта (40)

 Непропуск украинцев с ID-паспортами в Беларусь связан с определенным законодательным нонсенсом, - Госпогранслужба

Новые документы в виде ID-карт в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Беларуси друг к другу, отметил помощник начальника Черниговского пограничного отряда Александр Дудко. Поэтому граждан с такими документами не впускают в Беларусь.

Об этом заявил помощник начальника Черниговского пограничного отряда Александр Дудко в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу", - отметил он.

По словам Дудко, белорусские пограничники отправляют обратно украинцев с ID-картами, независимо от того, есть у них оборудование для считывания информации с таких документов или нет, потому что выполняют существующие договорные обязательства.

"Этот вопрос не к пограничникам, а к соответствующим консульским службам министерств иностранных дел обеих стран", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы до сих пор не могу пересекать границу с Беларусью, используя ID-карту вместо паспорта
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Шакаладные очередной раз обкакались и довольно жидко!
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От радості в дурнів...
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Ты лучше скажи, как можно дать людям новые паспорта и не изменить один пункт межгосударственного договора с Беларусью? А людей завернули обратно, нарушив их планы! Но шакаладным чинушам начхать на украинских граждан!
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Гетто в центре Европы. Концлагерь имени Рошен.
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По паспорту ссср пускают, у меня где-то валяется старый.
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У путена в графе национальности написано хуйло.
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Лёнин паспорт из кремлёвской стены достал?
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Немного еротики.
Три проститутки изнасиловали московского полицейского во время "контрольной закупки"
Страж порядка пострадал во время исполнения служебных обязанностей13 января 2016 в 15:42, просмотров: 163670

полиции стал невольным участником садомазохистской оргии. Он направился в один из притонов в центре Москвы, чтобы собрать улики против его организаторов. В итоге жрицы любви огрели молоденького стажера кастрюлей по голове, связали и изнасиловали

"Очнувшись, я оказался в комнате, и был связан, и у меня были спущены брюки, и мои ягодицы были голые, я сразу же начал кричать и звать на помощь, но пришли эти девушки и начали меня насиловать, а именно с помощью предмета "страпон"", - рассказал пострадавший. При этом проститутки продолжали хлестать младшего лейтенанта плетками.
Сексуальная экзекуция продолжалась около 30 минут. Затем в притон ворвались оперативники и освободили своего коллегу. Несмотря на пережитое надругательство, курсант намерен стать оперуполномоченным в том самом УМВД, где проходил практику.
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Ну хлопец, посвящение в Кардкинину-Рефию прошел , годен,через 4-5 год будет майором минимум там будет вотстребовано
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Бацька осторожный председатель колхоза " Белорусский Партизан",всё выжидает какая сторона будет сильнее,чтобы туда повыгодней определить свой колхоз.
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Всё проще.
В Белоруссии, как в любом цивилизованном государстве, работают законы.
Это в разных папуасиях законами, включая Конституцию, вожди аборигенов только подтираются...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепропуск украинцев с ID-паспортами в Беларусь связан с определенным законодательным нонсенсом, - Госпогранслужба
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