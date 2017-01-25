 Непропуск украинцев с ID-паспортами в Беларусь связан с определенным законодательным нонсенсом, - Госпогранслужба

Об этом заявил помощник начальника Черниговского пограничного отряда Александр Дудко в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу", - отметил он.
По словам Дудко, белорусские пограничники отправляют обратно украинцев с ID-картами, независимо от того, есть у них оборудование для считывания информации с таких документов или нет, потому что выполняют существующие договорные обязательства.
"Этот вопрос не к пограничникам, а к соответствующим консульским службам министерств иностранных дел обеих стран", - пояснил он.
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Три проститутки изнасиловали московского полицейского во время "контрольной закупки"
Страж порядка пострадал во время исполнения служебных обязанностей13 января 2016 в 15:42, просмотров: 163670
полиции стал невольным участником садомазохистской оргии. Он направился в один из притонов в центре Москвы, чтобы собрать улики против его организаторов. В итоге жрицы любви огрели молоденького стажера кастрюлей по голове, связали и изнасиловали
"Очнувшись, я оказался в комнате, и был связан, и у меня были спущены брюки, и мои ягодицы были голые, я сразу же начал кричать и звать на помощь, но пришли эти девушки и начали меня насиловать, а именно с помощью предмета "страпон"", - рассказал пострадавший. При этом проститутки продолжали хлестать младшего лейтенанта плетками.
Сексуальная экзекуция продолжалась около 30 минут. Затем в притон ворвались оперативники и освободили своего коллегу. Несмотря на пережитое надругательство, курсант намерен стать оперуполномоченным в том самом УМВД, где проходил практику.
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В Белоруссии, как в любом цивилизованном государстве, работают законы.
Это в разных папуасиях законами, включая Конституцию, вожди аборигенов только подтираются...
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