 "Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" в программе "Взгляд" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Сделаем все возможное, чтобы они были в двух, но у нас ситуация усложняется с "Борисполем", - отметил он.
На уточняющий вопрос, речь идет об авиакомпании Ryanair, министр ответил: "Это вы сказали. Я не имею права говорить, пока у нас незавершенные переговоры, но это, действительно, будет ведущая компания Европы".
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"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян(50)
Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн(63)
"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман(16)
Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу(25)
Гройсман развёл по разным песочницам Балчуна и Омеляна: Укрзализницю и Мининфраструктуры(0)
Омелян раскритиковал решение Гройсмана по "Укрзализныце": "Смена лиц на потоках - это не реформа"(149)
Омелян о повышении ж/д тарифов: Не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством(2)
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МАУ фактично власність НБУ, вона, як і Буковель і багато чого іншого була заставою під рефінанс для Приватбанку. Тепер НБУ шукає на все це добро покупця.
І шо, Гонтарєву за таке хіба не треба повісити ?
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Американская компания Cargill обратилась к главе правления ПриватБанка (Днепр) Александру Шлапаку, Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константину Ворушилину с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал.(с)
Я- сталкивался. И работал годы, на эту компанию. Ничего более серьезного, в этом Мире- не знаю. Кто-то, из наших старших долбойопов захотел кинуть Cargill ???!!! А там- на много миллионов. У меня тока один вопрос: вы шо, совсем йопнулись???
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Угадайте, в каком?
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Страж порядка пострадал во время исполнения служебных обязанностей13 января 2016 в 15:42, просмотров: 163670
полиции стал невольным участником садомазохистской оргии. Он направился в один из притонов в центре Москвы, чтобы собрать улики против его организаторов. В итоге жрицы любви огрели молоденького стажера кастрюлей по голове, связали и изнасиловали страпоном.
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осталась надежда дотянуться до самолетов..
ну и конечно бесценный актив " ремонт дорог"))..
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