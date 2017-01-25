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Все про:аэропорт (1181) Омелян (198) лоукост (8)

 "Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян

В этом году как минимум в один украинский аэропорт зайдет ведущий европейский авиаперевозчик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" в программе "Взгляд" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Сделаем все возможное, чтобы они были в двух, но у нас ситуация усложняется с "Борисполем", - отметил он.

На уточняющий вопрос, речь идет об авиакомпании Ryanair, министр ответил: "Это вы сказали. Я не имею права говорить, пока у нас незавершенные переговоры, но это, действительно, будет ведущая компания Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские лоукосты зайдут на украинский авиарынок во второй половине 2017 года, - Омелян
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так его уже подвинули вроде, своего теперь замутить не могут ...
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Йому уже пофіг.
МАУ фактично власність НБУ, вона, як і Буковель і багато чого іншого була заставою під рефінанс для Приватбанку. Тепер НБУ шукає на все це добро покупця.
І шо, Гонтарєву за таке хіба не треба повісити ?
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Как обычно,все в Киев,нах нужно регионы,так тут все поставлено через жопу.
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А кто-то сталкивался вот с этим монстром:

Американская компания Cargill обратилась к главе правления ПриватБанка (Днепр) Александру Шлапаку, Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константину Ворушилину с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал.(с)
Я- сталкивался. И работал годы, на эту компанию. Ничего более серьезного, в этом Мире- не знаю. Кто-то, из наших старших долбойопов захотел кинуть Cargill ???!!! А там- на много миллионов. У меня тока один вопрос: вы шо, совсем йопнулись???
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Уже давно Андрюха,это они инвесторов так привлекают,пэтя о них говорит одно и нахваливает,а шавки из подтишка кошмарят ,конечно же не по собственной инциативе
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Знаешь, друже... я многое в этой жизни понимаю. Если не всё. Так вот: кидать Cargill на 120 лямов- это неправильно. При этом- на ровном месте. На фоне приватизации Привата. Внагляк. Кого угодно можно. Тока не их.
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Передайте товарищам, что случился с ними bail-in, прекрасное изобретение американской банковской систему. Все вопросы к Америке
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Ну... к Америке- так к Америке. Если имеешь трубочку, с бумажкой жеванной, то почему бы не плюнуть чуваку в морду. Правда, у чувака в руках М-16, как минимум. Но... это решаемо. Или- не очень решаемо.
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Ну американский суд - это решит быстро и эффективно! Мозги им быстренько вправит.
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"Лоукосты будут в этом году точно в одном шоколадном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян
Угадайте, в каком?
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а ты и не знал что Порох имеет акции Домодедова...? вы там мало что знаете чем у вас владеет президент Украины...\ну вы и лохи кацапы...\
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а Франковск - Барселона за 4000 -это лоукост или дорого? просто не летал лет 30..не в курсе.
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Как уже хочется собрать всех вместе етих Пециных рехворматоров и пистунов возле карьера, выставить шеренгой и... ах, мечты, мечты...
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Три проститутки изнасиловали московского полицейского во время "контрольной закупки"
Страж порядка пострадал во время исполнения служебных обязанностей13 января 2016 в 15:42, просмотров: 163670

полиции стал невольным участником садомазохистской оргии. Он направился в один из притонов в центре Москвы, чтобы собрать улики против его организаторов. В итоге жрицы любви огрели молоденького стажера кастрюлей по голове, связали и изнасиловали страпоном.
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бедный омелька.. к его перрону уже не ходят поезда
осталась надежда дотянуться до самолетов..
ну и конечно бесценный актив " ремонт дорог"))..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян
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