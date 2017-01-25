 Заявления Додона являются политическими и юридических последствий иметь не могут, - премьер Молдовы Филип

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на allmoldova.com.
"Конституционный суд прояснил момент, связанный с отношениями между президентом и правительством Республики Молдова. Сейчас, думается, всем понятно, что президент не может блокировать работу правительства. Так постановил Конституционный суд", - заявил Павел Филип.
В то же время глава кабинета министров призвал коллег не комментировать заявлений, сделанных президентом Игорем Додоном на вчерашней пресс-конференции, подчеркнув, что они являются политическими и юридических последствий иметь не могут.
"Не позволяйте втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон! Эти заявления лишь вносят смятение в общество и вызывают недоумение у наших партнёров по развитию. У нас есть свой план работы, а потому, по возможности, мы должны абстрагироваться и не комментировать политических заявлений. Мы будем реагировать лишь тогда, когда необходимо будет объяснять какие-то вещи нашим партнёрам по развитию и гражданам Республики Молдова", - отметил Филип.
Как сообщалось ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый Меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот Меморандум).
Как известно, во время избирательной кампании Игорь Додон также заявил, что "Крым де-факто принадлежит России".
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