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 За рубежом
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Все про:Молдова (685) Додон (37)

 Заявления Додона являются политическими и юридических последствий иметь не могут, - премьер Молдовы Филип

Премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе заседания правительства назвал заявления президента страны Игоря Додона политическими и не имеющими никакого эффекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на allmoldova.com.

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"Конституционный суд прояснил момент, связанный с отношениями между президентом и правительством Республики Молдова. Сейчас, думается, всем понятно, что президент не может блокировать работу правительства. Так постановил Конституционный суд", - заявил Павел Филип.

В то же время глава кабинета министров призвал коллег не комментировать заявлений, сделанных президентом Игорем Додоном на вчерашней пресс-конференции, подчеркнув, что они являются политическими и юридических последствий иметь не могут.

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"Не позволяйте втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон! Эти заявления лишь вносят смятение в общество и вызывают недоумение у наших партнёров по развитию. У нас есть свой план работы, а потому, по возможности, мы должны абстрагироваться и не комментировать политических заявлений. Мы будем реагировать лишь тогда, когда необходимо будет объяснять какие-то вещи нашим партнёрам по развитию и гражданам Республики Молдова", - отметил Филип.

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Как сообщалось ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый Меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот Меморандум).

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Как известно, во время избирательной кампании Игорь Додон также заявил, что "Крым де-факто принадлежит России".
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А тем временем пока народ будет обсуждать заявления Додона , закрывют-реформируют Центральные Районные Больницы в Шаргороде и Тростянце Винницкая обл.
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А должны иметь юридические последствия.Импичмент,например.
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Немного о России Численность населения Китая растет рекордными темпами - отчёт мордовских наблюдателей с пограничных вышек.
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игорь николаевич додон
молдавский политический ган@он
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Eto kak i unas, chto prezident bolshe viveska, predstavitel Latvija, kotoriji vlasti tolkom neimeet. Podpisivaet zakoni, mozet zaevit referendum raspustit deputatov Seima, a esli proigral referendum to sam mesto poterjal...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗаявления Додона являются политическими и юридических последствий иметь не могут, - премьер Молдовы Филип
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