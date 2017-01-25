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 Политика Украины
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Все про:боевик (17810) терроризм (19704) наемник (203)

 Российский наемник Вагнер приезжал в родной поселок на Кировоградщине в 2016 году, - местные жители

Российский наемник, командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин регулярно приезжает в Украину.

Корреспонденты Цензор.НЕТ побывали в поселке Смолино на Кировоградщине, где родился
командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, которого называют исполнителем убийств известных боевиков на Донбассе, главарем боевых отрядов в Крыму и руководителем операций в Сирии.

Пообщавшись с местными жителями, журналисты узнали некоторые подробности о личности путинского наемника (Подробнее читайте в этом репортаже).

По словам земляков Вагнера, он регулярно приезжает в Украину проведать мать. А в последний раз он был в Смолино весной-летом 2016-го и пробыл в родном поселке два дня.

Редакция Цензор.НЕТ обратилась в Госпогранслужбу. Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил: "Официально информацию о том, пересекал ли границу определенный гражданин, может получить либо он сам о себе, либо правоохранительные органы в рамках уголовного производства".

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Редакция также направила информационный запрос в СБУ с просьбой ответить на вопросы: обладает ли ведомство информацией, что известный российский наемник регулярно приезжает в Украину, и есть ли в отношение него уголовное производство.

На момент выхода публикации ответ пока не получен.

Отметим, ранее Цензор.НЕТ писал о Вагнере более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.

Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.

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На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.

В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.
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Ну СБУ ніколи було займатися цими дрібницями, всі сили були кинуті на справу століття: попередження замаху проти Антона Геращенка
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Вся Украина агенты кремля)))Порохоботы цензор ну прям на ночь глядя над вами измывается)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский наемник Вагнер приезжал в родной поселок на Кировоградщине в 2016 году, - местные жители
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