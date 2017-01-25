И.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщено о подозрении, - НАБУ
25 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вручили и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (100% принадлежит государству) уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору"), ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.
В сообщении отмечается: "Подозреваемого вместе с еще двумя лицами (начальником отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместителем директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ЗАО "ОГХК") задержали в Киеве в этот же день.
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По версии следствия, задержанные причастны к причинению убытков ГП на сумму более 300 млн грн.
Продолжаются следственные действия, в ходе которых изъята компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях.
Как установили детективы Бюро, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе - гражданами других государств, образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами "ОГХК").
Коррупционная схема, как установили детективы Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными со служебным лицам ГП "ОГХК".
В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали купленную в "ОГХК" титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую продукцию в собственном цикле производства.
Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП "ОГХК".
Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в январе 2016 года.
В настоящее время устанавливается местонахождение остальных участников организованной группировки.
Как сообщалось ранее, сегодня по этому делу сотрудники НАБУ задержали исполняющего обязанности председателя правления ОГХК.
Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
300 млн это да!!!, а тов. Сеня, празднующий свой 1-й млрд $ на крови украинцев это кто?
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