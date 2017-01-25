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 И.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщено о подозрении, - НАБУ

25 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП вручили и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (100% принадлежит государству) уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору"), ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Подозреваемого вместе с еще двумя лицами (начальником отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместителем директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ЗАО "ОГХК") задержали в Киеве в этот же день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало экс-замдиректора ОГХК

По версии следствия, задержанные причастны к причинению убытков ГП на сумму более 300 млн грн.

Продолжаются следственные действия, в ходе которых изъята компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях.

Как установили детективы Бюро, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе - гражданами других государств, образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами "ОГХК").

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ задержало и.о. главы правления ОГХК по подозрению в нанесении ущерба на 300 млн. грн.

Коррупционная схема, как установили детективы Бюро, сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, и связанными со служебным лицам ГП "ОГХК".

В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали купленную в "ОГХК" титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям, которые используют такую продукцию в собственном цикле производства.

Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП "ОГХК".

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в январе 2016 года.

В настоящее время устанавливается местонахождение остальных участников организованной группировки.

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Как сообщалось ранее, сегодня по этому делу сотрудники НАБУ задержали исполняющего обязанности председателя правления ОГХК.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.


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Цирк. Очередной козёл отпущения. А держаные придурки, сидящие на потоках - не при делах?
300 млн это да!!!, а тов. Сеня, празднующий свой 1-й млрд $ на крови украинцев это кто?
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Вот зачем тягать Мочановский высер о миллиарде кроля, когда даже сам Мочанов включил заднюю и сказал, что серонул это он от злости и никаких подтверждений у него этим словам нет.

Задвинь ещё о 24 виллах во Флориде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИ.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщено о подозрении, - НАБУ
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