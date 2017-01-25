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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3301) Мазур (6) Россия (64894) УНА-УНСО (75) экстрадиция (231) Церцвадзе (3)

 "Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур

Киев не обязан выдавать бойца "Грузинского легиона" Гию Церцвадзе России, который приехал защищать Украину, помня о том, как украинцы в 1990-х годах защищали целостность Грузии.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил заместитель главы УНА-УНСО, офицер ВСУ Игорь Мазур.

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"Я и еще сотни мужчин из нашей организации УНСО в 90-х годах воевали за территориальную целостность Грузии. Также как и с Гией Гонгадзе, с Церцвадзе нас объединяла та война в Абхазии, когда мы познакомились в боях под Сухуми. Когда убили Гонгадзе, мы вышли на акцию протеста "Украина без Кучмы" за что нас потом засудили. Наши войны и наши тюрьмы объединяли нас с теми парнями, с грузинами, сейчас так грозит тюрьма и Гии Церцвадзе", - отметил Мазур.

"Россия требует выдачи. Как мы можем выдавать грузина, который воевал за Украину? Мы тем более, которые в свое время воевали за Грузию, и у меня сейчас открыто криминальное дело в России за мое участие в осетинском конфликте (российская агрессия против Грузии в августе 2008 года. - Ред.), где я не был реально вообще, но Россия создала это дело. Если мы сдадим Гию России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас, как за сторону добра, если мы будем сдавать тех людей, которые приезжают к нам, чтобы нам помогать", - подчеркнул заместитель главы УНА-УНСО.

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"Ни в коем случае мы не имеем права передать его России. За заслуги перед Украиной он должен быть отпущен пускай даже на домашний арест, но он не должен находится за решеткой. Должен состоятся справедливый суд, и смягчающими обстоятельствами должно быть то, что он воин и защищал как свою родную землю, так и украинскую землю. У нас десятки "беркутовцев", которые расстреливали людей на Майдане, а потом бежали в Россию. Мы требуем их выдать, но Россия нам их не выдаст за преступления перед Украинским народом. Тогда почему мы имеем обязательство перед государством, которое против нас воюет? Грузия заявляет, что не выдаст своего гражданина, тогда мы тем более не можем выдавать гражданина другого государства, который приехал в Украину защищать нашу землю. Он приехал помогать, защищать Украину, помня как украинцы в 90-х годах защищали целостность Грузии", - заявил Мазур.

Также заместитель главы УНА-УНСО сообщил, что завтра будет присутствовать на заседании по делу Церцвадзе в Апелляционном суде Киева, отметив, что "Украина должна показать, что Грузия наш друг".

"Мы никогда с грузинами не воевали, и не можем один-одного предавать, тем более когда у нас общий враг - Москва", - резюмировал Мазур.

Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

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В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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Петька с рыгами просто пробивал мнение общества.Конечно они его не выдадут, но то ,что люди воевавшие за Украину сидят по сизо.Більшої ганьби не треба.
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Без бабла, твои кадыровцы и рязанцы не пойдут, а эти ребята воюют за свободу Украины!
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Красный Пуцин поширив link у спільноті: ВАТА TV.36 хв ·

Чеченцам разрешили, и даже потребовали, стрелять без предупреждения... В боевиков!!! Застрелятся нахрен?
Грани.Ру: Кадыров потребовал стрелять в предполагаемых боевиков без предупрежденияРамзан Кадыров потребовал от полицейских стрелять в предполагаемых боевиков без предупреждения. Это позволит избежать потерь среди…GRANIRU.ORG
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В кожного своя вавка в голові,хай замість Бояришника п"є зеленку,може трохи вавка в голові загоїться )))
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Ти прав ,брат Тополя,але ці сцуки черговий раз здадут Україну та українців і наших грузинських братів ))))
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Досить! Якщо ці вурдалаки рошеновські зовсім з'їхали з глузду, то треба давати їм рішучу відсіч, або це все може скінчитися втратою країни.
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Кінців то два, а Україна одна єдина і незабаром постане питання-Бути чи не бути ))))
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будем исходить из того что раша не выдает нам того кого мы запрашиваем. пример? будь ласка - зэк и компания.... а посему- пошли кацапы на фиг!
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Выдать человека, защищающего Украину, кацапам - это все равно, что поцеловать х.йло в зад.

Я понимаю, что для многих представителей быдлоэлиты это - привычное и даже приятное занятие. Но быдлоэлита - это не Украина. И чем раньше быдлоэлита это осознает, тем больше у нее шансов выжить.
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А того, что расея лезла на территорию Грузии, как теперь к нам!
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Ні, в 1993 р. в Абхазіі, оборона Сухума, 7 хлопців з УНСО загинуло і поховані там )))
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а, так я и удивилась что за вооружённый конфликт был такой в Грузии в 1990, это ж уже была перестройка, так а в 1993 что? я знаю про 2008? "пятидневная война" или как там называют после "революции роз" была с Россией, а ранее
а ладно неважно, это наверное долго разбираться(, забудьте
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За поступки чиновников Украины очень стыдно. Надо же до такого дна упасть и даже не замечать.
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Одно то, что власти реагируют на претензии мордора к добровольцу уже есть позор и дебилизм, надо было делать игнор врагу и даже, и не думать трогать человека воевавшего за нас.
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По суті я з ним згоден-видавати не можна. А от по формі-як саме це зробити-не йому пропонувати. Бо він не розуміється на міжнародному праві і наслідках, які можуть бути для України.
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Ипаный стыд даже обговаривать возможность выдачи. Было бы государством, которое себя уважает, уже давно бы, можно сказать, сразу же, должно было сказать нет и идите на х. А не тянуть резину, даже этим показывая какие гондоны при власти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур
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