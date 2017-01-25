 "Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил заместитель главы УНА-УНСО, офицер ВСУ Игорь Мазур.
"Я и еще сотни мужчин из нашей организации УНСО в 90-х годах воевали за территориальную целостность Грузии. Также как и с Гией Гонгадзе, с Церцвадзе нас объединяла та война в Абхазии, когда мы познакомились в боях под Сухуми. Когда убили Гонгадзе, мы вышли на акцию протеста "Украина без Кучмы" за что нас потом засудили. Наши войны и наши тюрьмы объединяли нас с теми парнями, с грузинами, сейчас так грозит тюрьма и Гии Церцвадзе", - отметил Мазур.
"Россия требует выдачи. Как мы можем выдавать грузина, который воевал за Украину? Мы тем более, которые в свое время воевали за Грузию, и у меня сейчас открыто криминальное дело в России за мое участие в осетинском конфликте (российская агрессия против Грузии в августе 2008 года. - Ред.), где я не был реально вообще, но Россия создала это дело. Если мы сдадим Гию России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас, как за сторону добра, если мы будем сдавать тех людей, которые приезжают к нам, чтобы нам помогать", - подчеркнул заместитель главы УНА-УНСО.
"Ни в коем случае мы не имеем права передать его России. За заслуги перед Украиной он должен быть отпущен пускай даже на домашний арест, но он не должен находится за решеткой. Должен состоятся справедливый суд, и смягчающими обстоятельствами должно быть то, что он воин и защищал как свою родную землю, так и украинскую землю. У нас десятки "беркутовцев", которые расстреливали людей на Майдане, а потом бежали в Россию. Мы требуем их выдать, но Россия нам их не выдаст за преступления перед Украинским народом. Тогда почему мы имеем обязательство перед государством, которое против нас воюет? Грузия заявляет, что не выдаст своего гражданина, тогда мы тем более не можем выдавать гражданина другого государства, который приехал в Украину защищать нашу землю. Он приехал помогать, защищать Украину, помня как украинцы в 90-х годах защищали целостность Грузии", - заявил Мазур.
Также заместитель главы УНА-УНСО сообщил, что завтра будет присутствовать на заседании по делу Церцвадзе в Апелляционном суде Киева, отметив, что "Украина должна показать, что Грузия наш друг".
"Мы никогда с грузинами не воевали, и не можем один-одного предавать, тем более когда у нас общий враг - Москва", - резюмировал Мазур.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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Чеченцам разрешили, и даже потребовали, стрелять без предупреждения... В боевиков!!! Застрелятся нахрен?
Грани.Ру: Кадыров потребовал стрелять в предполагаемых боевиков без предупрежденияРамзан Кадыров потребовал от полицейских стрелять в предполагаемых боевиков без предупреждения. Это позволит избежать потерь среди…GRANIRU.ORG
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Я понимаю, что для многих представителей быдлоэлиты это - привычное и даже приятное занятие. Но быдлоэлита - это не Украина. И чем раньше быдлоэлита это осознает, тем больше у нее шансов выжить.
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а ладно неважно, это наверное долго разбираться(, забудьте
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