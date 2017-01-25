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Все про:ПАСЕ (988) Логвинский (70)

 Она не идеальна, но достаточно защищает наши интересы,- Логвинский о резолюции ПАСЕ

Народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ и вице-президент Ассамблеи Георгий Логвинский прокомментировал принятую сегодня резолюцию ПАСЕ по Украине. Депутат заявил, что она не идеальна, однако достаточно защищает интересы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина"

"Нельзя сказать, что у нас все идеально и нельзя назвать эту резолюцию идеальной, но она достаточно защитила наши интересы и показала, что реформы в нашей стране есть, мы на правильном пути… Я очень надеюсь, что сейчас нас ждет позитивное время ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюция ПАСЕ по Украине является сбалансированной, - Арьев

"Нашей основной задачей было защитить интересы Украины. Мы ждали гораздо более негативного доклада, если быть честным. Но он очень сбалансированный, и это результат нашей плодотворной работы с докладчиками. После чего существует второй риск - это поправка в зале подать определенные изменения и за них проголосовать. И здесь тоже большинство поправок мы смогли отбить на комитете, которые признал, что эти поправки все-таки не соответствуют тем принципам, которые видели докладчики, поэтому комитет проголосовал не поддерживать эти поправки. Тогда наши оппоненты вышли до последних методов борьбы - сделали устные поправки. На этой процедуре существуют определенные ограничения. Если вдруг появляется поправка, о которой раньше никто не знает и слышит ее в зале, то она может пройти только в том случае, если в зале не встанет 10 депутатов из 5 стран Совета Европы. Мы были готовы, что может произойти подобная неприятная ситуация", - добавил депутат.

Также читайте: Для Украины является важным призыв ПАСЕ ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашему государству экспертную помощь, - МИД
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тяжелая вражеская арта ровняет Марьинку. Снаряды рвутся на линии наших укреплений и в жилом секторе. Перемирие, бля.
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атрподготовка слишком массированная.
Не пришлось бы стране просыпаться под какие-нибудь нездоровые новости.
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да, этот нарыв может прорвать в любую минуту (
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Как-бы не продвинуться опять в дебальцевский котел. Войска Раши у границы... Меч занесен. Хватит соображалки не нарываться на "плановый отход"
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вадим ‏@TroshV 50 мин.50 минут назад
ПАРАСЮК НА ПЕРЕДОВІЙ: Бізнес з окупантом йде повним ходом. В ешелоні 60-65 вагонів. Сьогодні було 12 таких… http://33seconds.com.ua/?p=12465


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вован, хватит базарить и царапать машины, действуй, амтомат же есть, а там и народ подтянется
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Так пусть пустит под откос парочку.
А то ОБСЕ считает взрывы, Парпасюк считает вагоны, а толку что от одних, что от других подсчётов "0".
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Alexandr Slavich - так они уже действуют...- или ждете когда Ценор напишет?


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Ну вот это правильно. А то предыдущее Ваше сообщение от Парасюка как-то... Типа пожаловался и поехал себе обратно в Киев.
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ну а шо?? лишнехромосомные же=)))
Сомнительным качеством, лишнехромосомные, чемоданы не набивают=)))

Чемоданы граждан, следующих в Крым с украинской стороны, набиты мясом, колбасой и другими продуктами сомнительного качества, сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.

http://news.allcrimea.net/news/2017/1/24/v-krym-myaso-i-kolbasu-vezut-chemodanami-74078/
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Помните тачки-кравчучки? Это уже в прошлом! Гордый народ лугандона теперь прёт от хунты вот такими скромненькими то ли захеручками то ли лугандучками.


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это же тачки с ограбленного метро и эпицентра
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Я попрошу! Не "ограбленного", а отбитого у карателей хунты доблестными обдолбенцами лугандона и домбабвии.
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мы на правильном пути… Я очень надеюсь, что сейчас нас ждет позитивное время "Источник:http://censor.net.ua/n424944

Это он про повышение тарифов с февраля?
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В этот день родился Владимир Высоцкий (1938-1980)

Именины так же у Тины Кароль и Зеленского, который со своей группой улетел отмечать в Австралию
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Трампик опозорил украинскую совкоэлиту на вемь мир:

https://www.youtube.com/watch?v=LZnpKrNAEEo&sns=fb
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОна не идеальна, но достаточно защищает наши интересы,- Логвинский о резолюции ПАСЕ
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