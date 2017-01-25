 Она не идеальна, но достаточно защищает наши интересы,- Логвинский о резолюции ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "112 Украина"
"Нельзя сказать, что у нас все идеально и нельзя назвать эту резолюцию идеальной, но она достаточно защитила наши интересы и показала, что реформы в нашей стране есть, мы на правильном пути… Я очень надеюсь, что сейчас нас ждет позитивное время ", - сказал он.
"Нашей основной задачей было защитить интересы Украины. Мы ждали гораздо более негативного доклада, если быть честным. Но он очень сбалансированный, и это результат нашей плодотворной работы с докладчиками. После чего существует второй риск - это поправка в зале подать определенные изменения и за них проголосовать. И здесь тоже большинство поправок мы смогли отбить на комитете, которые признал, что эти поправки все-таки не соответствуют тем принципам, которые видели докладчики, поэтому комитет проголосовал не поддерживать эти поправки. Тогда наши оппоненты вышли до последних методов борьбы - сделали устные поправки. На этой процедуре существуют определенные ограничения. Если вдруг появляется поправка, о которой раньше никто не знает и слышит ее в зале, то она может пройти только в том случае, если в зале не встанет 10 депутатов из 5 стран Совета Европы. Мы были готовы, что может произойти подобная неприятная ситуация", - добавил депутат.
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Не пришлось бы стране просыпаться под какие-нибудь нездоровые новости.
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ПАРАСЮК НА ПЕРЕДОВІЙ: Бізнес з окупантом йде повним ходом. В ешелоні 60-65 вагонів. Сьогодні було 12 таких… http://33seconds.com.ua/?p=12465
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А то ОБСЕ считает взрывы, Парпасюк считает вагоны, а толку что от одних, что от других подсчётов "0".
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Сомнительным качеством, лишнехромосомные, чемоданы не набивают=)))
Чемоданы граждан, следующих в Крым с украинской стороны, набиты мясом, колбасой и другими продуктами сомнительного качества, сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.
http://news.allcrimea.net/news/2017/1/24/v-krym-myaso-i-kolbasu-vezut-chemodanami-74078/
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Это он про повышение тарифов с февраля?
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Именины так же у Тины Кароль и Зеленского, который со своей группой улетел отмечать в Австралию
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https://www.youtube.com/watch?v=LZnpKrNAEEo&sns=fb
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