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 Экономика, Происшествия
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Все про:Укрзализныця (979) Омелян (197) Бальчун Войцех (67)

 "Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян

Документы с информацией о коррупции в ПАО "Укрзализныця" передавались в правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 5 канала заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В НАБУ мы неоднократно передавали различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они производят еще с прошлого года. То же самое, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - отметил он.

Смотрите также: Спор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж

По словам Омеляна, Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы относительно возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы так же оперативно передаем в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.


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Плевать они хотели на коррупцию ,главное гешефт !!!
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Базарком конкретно планом затарився,на 3 роки вперед ))))
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вот мне кажется что Бальчун пока нужен Пете и Гройсе и их бандюкам у фраках.. прикрывая все реформами они по сути приватизируют УЗ.. вам мало примеров- Где ЧМП, у кого в собственности морские порты и речные порты, где автобусы и автовокзалы кто прихватизировал сей бизнес где 26 аэропортов в Украине теперь закрыты разобраны и разворованы, где самолеты авиаотрядов- которые под видом реформ ликвидировали.. покка тут некоторые кричат Омельян негодяй-- а гитарист поляк вай вай какой маладца реформатор ....а потом вам же к платформе -вокзале приедет поезд а на нем табличка ФОП Гройса цена 1 км равна 2 баксам.. 1 кг багажа 10 баксов и все жалуйтесь хоть в Мавзолей хоть Господу Богу... вот тогда погудите в ту-ту...
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Ну где то Так!!! но цель грузоперевозки и контроль за потоками, пассажирские перевозки никого не интерессуют разве что для пиара
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Ну, налетел амелян на Бальчуна аки петух.
Выживают всех кто хоть немного работает и не дает воровать.
То как он нес документы гройсману похоже на стукачество во втором классе.
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Такі добряче Омелю посунили,мабуть богато втрачає,що верещить як порося недорізане ))))
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судя по жд работникам именно при Бальчуне начали давить за воровство соляры. И как пассажиру мне кажется при нем комфортнее стало в вагонах.
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Бальчуна спіткає доля усіх попередніх "варягів" - хтось згадує , зараз , Абромавічуса чи Сакварелідзе ?
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цікаві матеріали про корупцію на Укрзалізниці:

Мафія переходить на службу до Порошенка

Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента

"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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Задрали все эти передавания! Есть рецепт лечения казнокрадов солью ,настолько старинный,я думаю столетия,как соль более менее стала свободной в добыче.Пороли розгами(количество ударов и место нанесения зависит от вины наказуемого),а потом посыпали по поротому месту солью.Эффект ,говорят,был умопомрочительный! Излечение от коррупции сто процентное,и что главное ни набу, сбу, и психиатр с психологом не нужны были,видимо,параллельный эффект воздействия на голову!
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у немцев в древности замков на дверях не было, .. сразу рубили руки, тоже эффектно
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можно и ноги, хотя наши гниды заслуживают обезглавливание.... Я про носки для набу
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Сколько в министрах омелян и сколько работает Бальчун? И о корупции гнида кукарекает именно за время каденции Бальчуна. Раньше-тишь да гладь. Кто-то верит,что до Бальчуна не крали? А у омелянчика получается так. И какие выводы из его истерики? Гавно продажное,минимум.
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Бальчун разворошил осиное гнездо как и Супрун. Поэтому такой вой стоит. Как говорила одна моя знакомая, проработавшая около 10 лет на УЗ " это мафия снизу доверху , от продажи пива и печенья в вагонах до самого верха ".
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Корупція це як ракова пухлина,в Україні пустила метастази скрізь,в усі шпаринки )))
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Омелян с Сеней верещат . Новый руководитель Укрзализницы не даёт грабить по схемам квоты . Квоты - это % грабежа Украины по договорённости после Революции . Все партии после выборов грабят только по квотам . Это главное отличие этой мрази от прошлой . Те не по квотам грабили , а по бандитски .
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не в тему, новости с фронта: тяжелая вражеская арта ровняет Марьинку. Снаряды рвутся на линии наших укреплений и в жилом секторе. Перемирие.
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это из первых рук или есть ссылка...?\просто перестали везде давать информацию оперативно...\
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первее не бывает. НП на нуле, 15 минут назад.
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уточняю: за 15 минут до первой пуликации, т.е. в 22-35
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даже нет слов...\пусть будут живы все наши ребята...\
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не знаю, может и правильно что не публикуют оперативно...\это я о своём состоянии...\
когда был ДАП и Дебальцево, переживал очень читая и смотря всё...\стало сердечко пошаливать...\
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А наш говнокомадующий в это время либо пьяный, либо от гешефтов разомлел. И екому отдать приказ сровнять этих тварей кацрылых с землёй!
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А по "злоупотреблениям" в Министерстве инфраструктуры - тоже передали? И вообще, чем может "похвастаться" этот Омеля, кроме как кукареканьем против Больчуна? Если учесть то, что Наблюдательный совет Укрзализныци возглавляет чел Омели, это- пук в небо. Зато Цензор- отрабатывает вовсю- целый день сегодня строчит Омелькины выс*ры!
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Омеля вже три дні верещить як порося недорізане )))
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Ну и сказочник ..! Я так понимаю что тов министр хочет сказать что вот пришёл на Укрзализныцю Бальчун и начались там злоупотребления . А до него на ЖД , этих значит, злоупотреблений , небыло . . Ни коррупции там небыло , ни воровства ,, и работала она как швейцарские часы , принося государству бешеную прибыль . И тут, вдруг откуда не возьмись , пришёл поляк и всё развалил .

Интересно , пан министр всех в Украине считает идиотами что ле . ?
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...невже сам себе на нари спровадити хоче...майбуть і вправду омели наївся...
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...У 2017 році прогнозується збільшення платежів до державного бюджету на 99,5 млрд гривень.Повідомляє портал «АНТИКОР» з посиланням на ЗМІ.Про це під час прес-конференції у середу заявив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, передає прес-служба відомства.Насіров зазначив, що у 2017 році прогнозується збільшення платежів до державного бюджету на 99,5 млрд гривень або на 19,2% у порівнянні з 2016 роком.Зокрема, ПДВ з ввезених товарів - на 31,3 млрд або на 17,3%, ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 26,3 млрд або на 48,6%, надходження акцизного податку - на 16,5 млрд або на 29,9%.Серед пріоритетів на поточний рік голова ДФС назвав детінізацію економіки за рахунок боротьби з податковим шахрайством та митними правопорушеннями, продовження електронізації сервісів ДФС, розвиток інфраструктури та розбудова інституційного потенціалу."Також ми продовжуємо виступати за налагодження діалогу з підприємцями. Реалізація планів на 2017 рік дозволить продовжити підвищення соціальних стандартів, покращить імідж ДФС та посилить довіру до фіскальних органів", - сподівається Насіров.

...
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Вроде в Украине мухоморы жрать не в заводе... Но этот недоносок такое несет, что ничем другим это нельзя объяснить.
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Да видать хорошо капало оменьяну ,раз такую развел компанию))).Это чмо точно без принципов.Вся страна ему говорит попустись,а воно про гешефт не умолкает.Есть что то на бальчуна,неси алкашу,пусть воно разбирается.
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Корыто просто у соевых все меньше,а ротяки все больше.Дальше будут грызть друг друга больше.)))
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Проснулся -омелян... обедаю - омелян, спать ложиться и тут омелян. Купите ему уже железную дорогу в "детском мире"... а то у него так и крыша поедет от напряга))
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Та в жопу вы ети документы о злоупотреблениях засуньте. В етой стране круговая порука, везде банды при власти даже хуже чем в 90-е. нужно ставить напротив кабмина и банковой пулеметы и нах. всех расстреливать пока патроны не кончатся.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян
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