 "Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 5 канала заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"В НАБУ мы неоднократно передавали различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они производят еще с прошлого года. То же самое, я надеюсь, завершит и СБУ. И они опять же смогут сказать открыто обществу, что вот мы сделали свою работу", - отметил он.
По словам Омеляна, Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.
"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы относительно возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы так же оперативно передаем в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", - отметил министр.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян в раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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Выживают всех кто хоть немного работает и не дает воровать.
То как он нес документы гройсману похоже на стукачество во втором классе.
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Мафія переходить на службу до Порошенка
Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента
"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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когда был ДАП и Дебальцево, переживал очень читая и смотря всё...\стало сердечко пошаливать...\
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Интересно , пан министр всех в Украине считает идиотами что ле . ?
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