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Все про:антисемитизм (133) евреи (255) орден (128)

 "Это позор для Украины", - главный раввин Украины Асман о награждении орденом скандального литератора Квасновского

Главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман убежден, что награждение Президентом Орденом Свободы поэта и публициста из Тернополя Василия Квасновского ведет к разжиганию международного скандала и "бросает на Украину черную тень антисемитизма и ксенофобии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении к главе государства, фотокопия которого размещена на странице Общинного Центра Синагоги Бродского в Фейсбуке.

"Я искренне уверен, что награждение такого человека одним из самых высоких и престижных орденов - это позор для Украины. Это международный скандал, бросает на Украину черную тень антисемитизма и ксенофобии. Это оскорбление многих достойных людей, которые ранее становились кавалерами ордена Свободы", - отметил он.

Асман пояснил, что Квасновский является патологическим антисемитом, книги которого пропитаны ненавистью к евреям. "Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, 27 января, еврейская общественность Украины и других стран мира была шокирована новостью относительно того, что согласно вашему приказу орденом Свободы награжден Василия Квасновського - патологического антисемита, книги которого пропитаны ненавистью к евреям. В своих книгах Квасновский обвиняет евреев в ужасных преступлениях против украинского народа, включая Голодомор, репрессии сталинского режима, уничтожение украинской культуры и захват власти в современной Украине. В качестве "подлинного" документа он цитирует старую фальшивку времен царизма - так называемые "Протоколы Сионских мудрецов", которые в 1930-40 годах использовала нацистская пропаганда для обоснования геноцида евреев", - подчеркнул он.

Асман призвал президента ради сохранения международного и межрелигиозного мира в стране пересмотреть приказ, согласно которому был награжден Квасновский. "Ради сохранения международного и межрелигиозного мира в стране, ради сохранения чести Украины на международной арене, я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть приказ о награждении Квасновского орденом Свободы", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил Орденом Свободы деятеля с Тернопольщины Квасновского, приравнивающего сионизм к коммунизму. ФОТО
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Наверное воротники из них хотел наделать для Пэдры,что бы у того шея не натиралась))
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Там без вариантов. Такую шею шкурки не спасут.
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Хіба викриття злочинів проти українців - це ксенофобія? Чи можна прикривати терміном "антисимітизм" злочини проти українців? І чи євреї такі вже святі перед українцями, що можна від цієї святості робити злочини проти них? Чому як тільки хтось у світі піднімає питання не проти євреїв, ні (!), а проти їх злочинців, тут же здіймається вереск на весь світ, безпідставно навішуючи на нього ярлик "антисеміта"? Асман, що суд вищої інстанції, що визнає творчість Квасновського "паталогічно антисемітською"? Давайте поміркуємо, що було б з людиною, яка б безпідставно звинуватила б єврея? Правильно, затаскали б по судам. Так чому ж ми не можемо за наклепи і оббріхування лицаря ордену Свободи подати до суду на Асмана?
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"що було б з людиною, яка б безпідставно звинуватила б єврея?" В том то и дело-НИЧЕГО. Ему даже Высший Орден Украины дают.
Есть конкретные преступники, у них есть имена, их надо обвинять. КОЛЛЕКТИВНО обвинять целый Народ -чистой воды рассизм и нацизм. Чем Вы сейчас и занимаетесь.
"І чи євреї такі вже святі перед українцями". А кто перед кем святой в этом Мире? Я не обвиняю украинцрв, но хорошо вижу лично Вашу роль в Бабьем Яру, будь Вы жили в то время или во Львове в 1941 году.
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странные люди-вам евреи получается во всем виноваты?я считаю .что кацапы.а израиль -как пример слоченности должен быть -или то вы от зависти?
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а я знаю багато людей в Україні що вважають що евреї в усьому винуваті, але в житті ніколи не бачили еврея - по глухіх мухосранськах живуть, водку пьють, жінок бьють, в 40 від алкогольної гарячки дохнуть. отже які евреї підступні.
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може нам ще простити і поставити памятники берії, троцькому, іншим вбивцям, бо вони євреї?
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ИИ- искусственный интеллект...Система Управления Событиями
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ну мля...зачем, за что?И слыхом ведь не слыхивал про обоих этих субчиков
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Нарцисс влюбленно смотрелся в зеркало и с придыханием повторял:
"Я найкращий, я найкращий, я найкращий..."
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лучший друг Моше Асмана - некто миллиардер Рабинович ( партия "Лехайм!"), хозяин ресторана Царь Давид с обратной стороны Центральной синагоги в Киеве на улице Шота Руставели, 13....
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Юра Сюзик - лохов можно разводить бесконечно... - еще недавно "Мы жидобандеровцы!!" Поняли теперь, да???
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Да. В тюрьмах и СИЗО сейчас 900 добровольцев, и именно против "циничных бандер" и натаскивают бывших ВВшников, именуемых теперь Нацгвардия - именно поэтому бюджет МВД и Нацгвардии 70 миллиардов гривень, против жалких восьми для ВСУ. Панова влада своим главным врагом считает именно нас - вот и готовится вовсю, израильские и американские инструктора натаскивают не ВСУ, а именно Нацгвардию - этих новых преторианцев лигархата.
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Маразм крепчал. Во-первых где Вы ИЗРАИЛЬСКИХ инструкторов видели? Во-вторых, Американцы не только в том числе и ВСУ "Натаскивают" но и деньги дают на укр. военпром комплекс, и помогают технически.
В-третьих никто не напрашивается. Сами и попросили о помощи, после того как Европа в штаны наделала перед Россией и "бросиола" Украину своей "глубокой озабоченностью". Если можете сами-удачи.
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Тут на форуме отписыватся один из них - Цви Арвиели, нажмите "поиск" его имени в "блогах".
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так терпилы говорят-не будьте терпилами-вам все виноваты.а ющенко кто выбирал? а овоща? а кучму?да уж
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Євреї блять, щоб про них хтось щось лишнього не дізнався.))) Прям смішно. В епоху інтернету такі знання можна отримати за півсекунди. Так навскидку просто слово жид - інтЄрнєт зло азохен вей.
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2017 рік може стати переломним роком для України. До нового року ми підходимо у максимально небезпечних для України умовах як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. У внутрішній площині аналітики розглядають як сценарій стабільності, як сценарії керованої дестабілізації (дострокові парламентські вибори, масові протести, силовий переворот), так і некерованої дестабілізації (зовнішня агресія, дестабілізація в регіонах, повстання мас). Яскравими індикаторами небезпечності ситуації є те, що українці одночасно констатують погіршення ситуації в країні і неправильність курсу влади (неправильний напрямок - 67%, погіршення ситуації - 73%). При цьому, провал ключових реформ підсилюється зовнішніми загрозами (очікувана політика новообраної адміністрації Трампа та потенційна реалізація «планів Пінчуків-Філіпчуків-Кремля», виборів у Франції та Німеччині).
Результатом політики постмайданної влади став гострий предмет незгоди з цієї політикою. Саме тому для власного самозбереження владі доведеться йти на поступки перед громадськістю та народом України, або дострокові парламентські вибори стануть реальністю. У випадку ж невиконання вимог громадськості та блокування проведення дострокових парламентських виборів нас можуть очікувати значно більш небезпечні і радикальні сценарії. Задля їх уникнення пропонується потенційний компроміс влади і суспільства, у результаті досягнення якого можна уникнути політичної дестабілізації. У випадку відмови логічно запустити процес повного перезавантаження влади.
Персональний компроміс - перша половина ультиматуму
Персональний компроміс передбачає відправку у відставку тих посадових осіб, що викликали найбільше обґрунтоване невдоволення українців, саботували реформи, були помічені у корупційних скандалах та схемах, порушували закони, підпадають під вимоги про очищення влади чи співпрацювали з режимом Януковича. Такий компроміс повинен бути укладений з державою, а тому стороною компромісу від влади мають стати особи, що по справедливості мали б очолити список на звільнення, а саме Президент Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман. Заміна звільнених осіб відбувається на повністю публічній конкурсній основі. Звільнені особи втрачають право бути призначеними на державні посади. До осіб на звільнення у рамках компромісу варто віднести таких 35 осіб як:
Дніпров Олексій, керівник Апарату Адміністрації Президента України; Парубій Андрій, голова Верховної Ради України; Кубів Степан, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Черниш Вадим та Тука Георгій, міністр та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Аваков Арсен, міністр внутрішніх справ України; Гриневич Лілія, міністр освіти України; Насалик Ігор, міністр енергетики та вугільної промисловості України; Клімкін Павло, міністр закордонних справ України; Стець Юрій, міністр інформаційної політики України; Жданов Ігор, міністр молоді та спорту України; Данилюк Олександр, міністр фінансів України; Петренко Павло, міністр юстиції України; Луценко Юрій, генеральний прокурор України;Холодницький Назар, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;Валендюк Олег, заступник начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури; Романюк Ярослав, голова Верховного Суду України; Холоднюк Зеновій, голова Державної судової адміністрації; Баулін Юрій, голова Конституційного Суду України та судді цього суду Вдовіченко Сергій, Гультай Михайло, Запорожець Михайло; Турчинов Олександр, голова Ради нацбезпеки та оборони України; Муженко Віктор, начальник Генерального штабу Збройних Сил України; Гонтарева Валерія, голова Національного банку України; Терентьєв Юрій, голова Антимонопольного комітету України; Євдоченко Леонід, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Корчак Наталія, голова Національного агентства з запобігання корупції; Охендовський Михайло, голова Центральної виборчої комісії разом з усім дійсним складом ЦВК; Артеменко Юрій, голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення; Вовк Дмитро, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); Юшкевич Христина, т. в. о. голови Державного агентства лісових ресурсів України; Насіров Роман, голова Державної фіскальної служби України; Коболєв Андрій, голова НАК «Нафтогаз України»; Кучма Леонід, представник України у групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Змістовний компроміс - друга половина ультиматуму
Змістовний компроміс передбачає швидке та системно-послідовне впровадження оновленою владою пакету реформістських заходів у внутрішній та зовнішній політиці, що дозволять Україні повернутися на шлях модернізації держави крізь призму Революції Гідності та на основі прогресивних розробок аналітичних центрів, громадськості і за підтримки партнерів із Заходу. При напрацюванні пакету використовувалися напрацювання РПР, Нової країни, Atlantic Council, Антикорупційного Форуму Львівщини, Free Voice IAC, Реформи мають бути справжніми, Сергія Дацюка та ін.
Злочини проти Революції Гідності та її вимог
Негайне розслідування протягом 6 місяцівзлочинів проти Євромайдану та покарання винних (очні та заочні вироки для тих, хто віддавав накази, та тих, хто їх виконував; покарання всіх винних у вбивствах, побитті, переслідуваннях, репресіях; арешт депутатів, що голосували за закони 16 січня; Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду та максимізація співпраці щодо розслідування злочинів на Майдані; щотижневе звітування про хід розслідування усіх справ);
Очне та заочне покарання протягом 6 місяців всіх, задіяних у корупції режиму Януковича; реалізація усіх необхідних заходів з повернення активів режиму Януковича; організувати паралельне розслідування щодо закордонних рахунків та нерухомого майна, яке належить керівним посадовим особам режиму Януковича або їхнім родичам за кордоном;
Негайне розслідування протягом 6 місяців злочинів проти Євромайдану, що були вчинені вже в період після втечі Януковича, усіх резонансних корупційних справ та справ з саботажу реформ, а також сприяння в ухиленні від відповідальності посадовим особам режиму Януковича;
Антикорупційні термінові заходи
Прийняття НАЗК громадської процедури перевірки електронних декларацій чиновників та їх перевірка протягом максимум 30 днів на особу, а також розробка механізму конфіскації непідтвердженого законними доходами майна, активів та готівкових коштів з декларацій;
Встановлення безоплатного доступу до витягів з усіх державних реєстрів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав на рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки);
Прийняття законодавства щодо створення антикорупційних судів; повне очищення на основі конкурсного добору суддів усіх рівнів;
Надати НАБУ права на прослуховування прийняттям законопроекту 4812;
Прийняття повного пакету законів про захист та матеріальне заохочення інформаторів та викривачів (4038а), стимулювання співпраці громадян зі слідством, що проводиться НАБУ, про можливість фіксації корупційних злочинів громадянами, а також співробітниками державних органів, узаконення застосування провокації хабара, скасування застави як запобіжного заходу в корупційних злочинах;
Забезпечення призначення головою Державного бюро розслідувань незалежної від Президента України особи;
Прийняття закону щодо накладення заборони на участь у процедурах усіх державних закупівель (стосовно фізичних та юридичних осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні або пов'язані з процедурою закупівель правопорушення);
Прийняти законодавство та запустити функціонування інституту суду присяжних, а також здійснити виконання державою її міжнародних зобов'язань перед Європейським судом з прав людини щодо виконання рішень та компенсації шкоди і покарання суддів, що прийняли рішення з порушення прав і свобод українців;
Створення за підтримки міжнародних партнерів Міжнародної комісії проти безкарності в Україні (за прикладом Гватемали);
Соціально-економічні термінові заходи
Упровадження комплексу заходів та
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Тут ясно, тут забанили за жида ..

Ну а тут за что банить? .. " Евреи всю жизнь жалуются, и чем-то недовольны. Все нормально."
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Жизнь прекрасна. Вы всем довольны и Вам ничего не надо улучщать. Мы так не можем, наверное поэтому столько Нобелевских лауреатов. Презирайте нас за это!
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чего-то удалили про списки кого понаграждали , тю, так а разве не так что у нас кому попало дают гос. награды и тем кто страну гробил все эти годы тд, ну да ладно от того что тут удалили оно ничего не изменится
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Правильний письменник. Дякую за рекламу.
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Ну учитывая как они на сбалансированную резолюцию ООН о поселениях на палестинских территориях реагировали, можно сделать вывод что и тут "правда очі ріже"
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Ixnie deistvie protiv "сбалансированную резолюцию ООН о поселениях на палестинских территориях" napominaet propagandu fashista putina Xy*la...
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"главный раввин Украины Асман " - Квасновского ? нет, не читал ... но осуждаю
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О, награждение всех и вся, тема, конечно, интересная. Сразу скажу, многих ДЕЙСТВИТЕЛЬНО награждают заслуженно, правильно, патриотично и пр. Но в некоторых случаях получается передоз у товарища П. К примеру, не так давно дали одному военному звание Героя Украины, и заслуга его в контексте ато-войны действительно уважаема и достойна примера. Однако, есть нюанс, во время Революции Достоинства этот же военный выдвигался в составе одной из бригад на подавление Майдана. Есть видео где солдаты этой бригады обещают - "всем п#зду!". И я уверен, что без сомнения преступный приказ Януковича был бы выполнен, если бы не ряд обстоятельств и действия активистов блокировавших выезд этой колонны. Что же теперь получается: сейчас герой, защищающий народ Украины в свое время с легкостью бы прикрываясь приказом тот же самый народ и душил??? Вопрос, может в конкретном случае поторопились с присвоением звания??? Так и с этим антисемитом... Все-таки пристальнее надо быть к биографии награждаемых, а то так дойдет, что и Яныка к награде приставят - за активную деятельность в...экзиле.
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ВЫ Б ГЛЯДЕЛИ ЧТОБЫ В ИЕРУСАЛИМИ САДОМАЗО ВЕЧЕРИНКИ НЕ ПРОВОДИЛИ В БАРЕ ПУТИН, А ПОТОМ БЫ И К НАМ ЦЕПЛЯЛИСЬ !!!
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Иудейский нацист Асман препятствует исследованию роли еврейских организаций в политических и гуманитарных процессах.
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ця мерзота скрізь .і всю владу захопивши, проводять нечуваний Геноцид над українцями...
бо вони є страшними українофобами на рівні ДНК
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Гои должны смотреть квартал-95. Книги читать не должны.
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в составе коммунистов, организовавших голодомор в Украине было НЕ МАЛО украинцев. И кацапов.. Вот в селе у моей баьушки в Магдалиновском районе Днепропетровской области "раскулачивать" приходили и "украинцы", односельчане, только именно те, которые всю жизнь бухали и лентяйничали.. Но потом, з"явилась нагода, и они одели кожанки и взяли маузеры в руки.. И пошли по селу..
Почему об этом пистели-антисемиты не говорят?

Или теперь нам самих себя ненавидеть?..
Ненавидеть и обвинять нужно не народы или национальности, а личности.. Конкретные личности.
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Гилберт Честертон сказал: «Журналистика - это когда сообщают: «Лорд Джонс умер», - людям, которые и не знали, что лорд Джонс жил.» В который раз убеждаюсь в справедливости его слов. Вот КТО из вас знал, что есть такой Моше-Реувен Асман и такой Василий Квасновский? Уверен, что никто (ну, если евреев нет). Интересно, кроме Асмана много людей прочитали Квасновского? Уверен, что теперь число этих людей вырастет в геометрической рпогрессии)
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Все просто ! Асман пропиарил книжку Квасновского за 10 процентов от продаж . они друзья !
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.. сейчас кстати власть тоже проводит геноцид . но не всем пока видно и на арене все теже . как в 33 гг
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это позор для Украины", - главный раввин Украины Асман о награждении орденом скандального литератора Квасновского
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