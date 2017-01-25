 "Это позор для Украины", - главный раввин Украины Асман о награждении орденом скандального литератора Квасновского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении к главе государства, фотокопия которого размещена на странице Общинного Центра Синагоги Бродского в Фейсбуке.
"Я искренне уверен, что награждение такого человека одним из самых высоких и престижных орденов - это позор для Украины. Это международный скандал, бросает на Украину черную тень антисемитизма и ксенофобии. Это оскорбление многих достойных людей, которые ранее становились кавалерами ордена Свободы", - отметил он.
Асман пояснил, что Квасновский является патологическим антисемитом, книги которого пропитаны ненавистью к евреям. "Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, 27 января, еврейская общественность Украины и других стран мира была шокирована новостью относительно того, что согласно вашему приказу орденом Свободы награжден Василия Квасновського - патологического антисемита, книги которого пропитаны ненавистью к евреям. В своих книгах Квасновский обвиняет евреев в ужасных преступлениях против украинского народа, включая Голодомор, репрессии сталинского режима, уничтожение украинской культуры и захват власти в современной Украине. В качестве "подлинного" документа он цитирует старую фальшивку времен царизма - так называемые "Протоколы Сионских мудрецов", которые в 1930-40 годах использовала нацистская пропаганда для обоснования геноцида евреев", - подчеркнул он.
Асман призвал президента ради сохранения международного и межрелигиозного мира в стране пересмотреть приказ, согласно которому был награжден Квасновский. "Ради сохранения международного и межрелигиозного мира в стране, ради сохранения чести Украины на международной арене, я обращаюсь к вам с просьбой пересмотреть приказ о награждении Квасновского орденом Свободы", - говорится в обращении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил Орденом Свободы деятеля с Тернопольщины Квасновского, приравнивающего сионизм к коммунизму. ФОТО
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ладно забудьте.
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Есть конкретные преступники, у них есть имена, их надо обвинять. КОЛЛЕКТИВНО обвинять целый Народ -чистой воды рассизм и нацизм. Чем Вы сейчас и занимаетесь.
"І чи євреї такі вже святі перед українцями". А кто перед кем святой в этом Мире? Я не обвиняю украинцрв, но хорошо вижу лично Вашу роль в Бабьем Яру, будь Вы жили в то время или во Львове в 1941 году.
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"Я найкращий, я найкращий, я найкращий..."
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В-третьих никто не напрашивается. Сами и попросили о помощи, после того как Европа в штаны наделала перед Россией и "бросиола" Украину своей "глубокой озабоченностью". Если можете сами-удачи.
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Результатом політики постмайданної влади став гострий предмет незгоди з цієї політикою. Саме тому для власного самозбереження владі доведеться йти на поступки перед громадськістю та народом України, або дострокові парламентські вибори стануть реальністю. У випадку ж невиконання вимог громадськості та блокування проведення дострокових парламентських виборів нас можуть очікувати значно більш небезпечні і радикальні сценарії. Задля їх уникнення пропонується потенційний компроміс влади і суспільства, у результаті досягнення якого можна уникнути політичної дестабілізації. У випадку відмови логічно запустити процес повного перезавантаження влади.
Персональний компроміс - перша половина ультиматуму
Персональний компроміс передбачає відправку у відставку тих посадових осіб, що викликали найбільше обґрунтоване невдоволення українців, саботували реформи, були помічені у корупційних скандалах та схемах, порушували закони, підпадають під вимоги про очищення влади чи співпрацювали з режимом Януковича. Такий компроміс повинен бути укладений з державою, а тому стороною компромісу від влади мають стати особи, що по справедливості мали б очолити список на звільнення, а саме Президент Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман. Заміна звільнених осіб відбувається на повністю публічній конкурсній основі. Звільнені особи втрачають право бути призначеними на державні посади. До осіб на звільнення у рамках компромісу варто віднести таких 35 осіб як:
Дніпров Олексій, керівник Апарату Адміністрації Президента України; Парубій Андрій, голова Верховної Ради України; Кубів Степан, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Черниш Вадим та Тука Георгій, міністр та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Аваков Арсен, міністр внутрішніх справ України; Гриневич Лілія, міністр освіти України; Насалик Ігор, міністр енергетики та вугільної промисловості України; Клімкін Павло, міністр закордонних справ України; Стець Юрій, міністр інформаційної політики України; Жданов Ігор, міністр молоді та спорту України; Данилюк Олександр, міністр фінансів України; Петренко Павло, міністр юстиції України; Луценко Юрій, генеральний прокурор України;Холодницький Назар, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;Валендюк Олег, заступник начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури; Романюк Ярослав, голова Верховного Суду України; Холоднюк Зеновій, голова Державної судової адміністрації; Баулін Юрій, голова Конституційного Суду України та судді цього суду Вдовіченко Сергій, Гультай Михайло, Запорожець Михайло; Турчинов Олександр, голова Ради нацбезпеки та оборони України; Муженко Віктор, начальник Генерального штабу Збройних Сил України; Гонтарева Валерія, голова Національного банку України; Терентьєв Юрій, голова Антимонопольного комітету України; Євдоченко Леонід, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; Корчак Наталія, голова Національного агентства з запобігання корупції; Охендовський Михайло, голова Центральної виборчої комісії разом з усім дійсним складом ЦВК; Артеменко Юрій, голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення; Вовк Дмитро, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); Юшкевич Христина, т. в. о. голови Державного агентства лісових ресурсів України; Насіров Роман, голова Державної фіскальної служби України; Коболєв Андрій, голова НАК «Нафтогаз України»; Кучма Леонід, представник України у групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Змістовний компроміс - друга половина ультиматуму
Змістовний компроміс передбачає швидке та системно-послідовне впровадження оновленою владою пакету реформістських заходів у внутрішній та зовнішній політиці, що дозволять Україні повернутися на шлях модернізації держави крізь призму Революції Гідності та на основі прогресивних розробок аналітичних центрів, громадськості і за підтримки партнерів із Заходу. При напрацюванні пакету використовувалися напрацювання РПР, Нової країни, Atlantic Council, Антикорупційного Форуму Львівщини, Free Voice IAC, Реформи мають бути справжніми, Сергія Дацюка та ін.
Злочини проти Революції Гідності та її вимог
Негайне розслідування протягом 6 місяцівзлочинів проти Євромайдану та покарання винних (очні та заочні вироки для тих, хто віддавав накази, та тих, хто їх виконував; покарання всіх винних у вбивствах, побитті, переслідуваннях, репресіях; арешт депутатів, що голосували за закони 16 січня; Ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду та максимізація співпраці щодо розслідування злочинів на Майдані; щотижневе звітування про хід розслідування усіх справ);
Очне та заочне покарання протягом 6 місяців всіх, задіяних у корупції режиму Януковича; реалізація усіх необхідних заходів з повернення активів режиму Януковича; організувати паралельне розслідування щодо закордонних рахунків та нерухомого майна, яке належить керівним посадовим особам режиму Януковича або їхнім родичам за кордоном;
Негайне розслідування протягом 6 місяців злочинів проти Євромайдану, що були вчинені вже в період після втечі Януковича, усіх резонансних корупційних справ та справ з саботажу реформ, а також сприяння в ухиленні від відповідальності посадовим особам режиму Януковича;
Антикорупційні термінові заходи
Прийняття НАЗК громадської процедури перевірки електронних декларацій чиновників та їх перевірка протягом максимум 30 днів на особу, а також розробка механізму конфіскації непідтвердженого законними доходами майна, активів та готівкових коштів з декларацій;
Встановлення безоплатного доступу до витягів з усіх державних реєстрів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав на рухоме, нерухоме майно та земельні ділянки);
Прийняття законодавства щодо створення антикорупційних судів; повне очищення на основі конкурсного добору суддів усіх рівнів;
Надати НАБУ права на прослуховування прийняттям законопроекту 4812;
Прийняття повного пакету законів про захист та матеріальне заохочення інформаторів та викривачів (4038а), стимулювання співпраці громадян зі слідством, що проводиться НАБУ, про можливість фіксації корупційних злочинів громадянами, а також співробітниками державних органів, узаконення застосування провокації хабара, скасування застави як запобіжного заходу в корупційних злочинах;
Забезпечення призначення головою Державного бюро розслідувань незалежної від Президента України особи;
Прийняття закону щодо накладення заборони на участь у процедурах усіх державних закупівель (стосовно фізичних та юридичних осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні або пов'язані з процедурою закупівель правопорушення);
Прийняти законодавство та запустити функціонування інституту суду присяжних, а також здійснити виконання державою її міжнародних зобов'язань перед Європейським судом з прав людини щодо виконання рішень та компенсації шкоди і покарання суддів, що прийняли рішення з порушення прав і свобод українців;
Створення за підтримки міжнародних партнерів Міжнародної комісії проти безкарності в Україні (за прикладом Гватемали);
Соціально-економічні термінові заходи
Упровадження комплексу заходів та
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Ну а тут за что банить? .. " Евреи всю жизнь жалуются, и чем-то недовольны. Все нормально."
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бо вони є страшними українофобами на рівні ДНК
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Почему об этом пистели-антисемиты не говорят?
Или теперь нам самих себя ненавидеть?..
Ненавидеть и обвинять нужно не народы или национальности, а личности.. Конкретные личности.
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