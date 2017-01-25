 Для Украины является важным призыв ПАСЕ ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашему государству экспертную помощь, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.
"В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации амбициозной программы реформ", - говорится в комментарии.
В Министерстве иностранных дел считают принципиальным положение резолюции о том, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма.
"ПАСЕ положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном суде; отмена общей надзорной функции, ранее осуществляемой генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования", - отметили в МИД.
"Ассамблея также дает высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности, с Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы", - сказано в комментарии МИД.
Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в Украине ПАСЕ подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирования избирательной системы, завершения процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции.
"В этом контексте важным для Украины является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашему государству необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуацию и вокруг Украины, и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международных обязательств с целью обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц", - подчеркнули в МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве также отметили важность, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенных украинской делегацией для максимально объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ.
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Лідер націоналістів підкреслив, що голосуванням за б'юджет-2017 парламентська "ширка" знизила для олігархів ренту на видобуток нафти, натомість зменшила реальне фінансування освіти і медицини. На 2017 рік узагалі не передбачено заходів значного збільшення б'юджетних надходжень.
"Деофшоризація, деолігархізація, демонополізація - це три ключові джерела наповнення б'юджету, на яких повинен базуватися фінансовий план країни. Але усе це проігноровано, тому підтримати б'юджет, який не враховує наповнення дохідної частини за рахунок заборони виведення та повернення капіталів олігархів із офшорів - це злочин. Ба більше, за цим документом влада продовжує будувати в Україні поліційну державу. Адже на фінансування МВС, УДО, СБУ, прокуратури спрямовують мільярди гривень, а фінансування війська при цьому складе не 5% ВВП, як розповідає влада, а всього лише 2, 5%. Це в країні, де триває війна, поліцію фінансують на тому ж рівні, що й армію. Кого ця влада вважає основним ворогом? Очевидно, що українців!" - заявив Олег Тягнибок.
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Н. А. - А кстати, как Вы считаете, можно относиться к талантливым людям вообще? Как их использует Ваша система власти?
О. Д. - Очень просто. Сразу и навсегда купить. Либо, если сделка не состоялась - уничтожить.
Н. А. - Что, физически уничтожить?
О. Д. - Ну что Вы, это сейчас не модно. Обычная в этом случае наша технология - уничтожение моральное. Я уже рассказал Вам, для чего используются у нас послушные бывшие спецы из КГБ и других спецслужб. Морально уничтоженный противник доказывает нашу силу и наши беспредельные возможности. Такой бедняга чем громче кричит, просит о помощи - тем лучше. Он кричит - а ему руки никто не подает. И становится он смешным. Остальные же смекают - стоит против нас идти, или нет.
Вон, Ющенко постепенно становится смешным. Особенно после того, как мы договорились с Юлией Тимошенко. Она, кстати, вполне адекватный и профессиональный политик, помогала нам на Николаевском глиноземном комбинате. Теперь Ющенко ничего не остается делать, как разъезжать по Европе и просить о поддержке. Результат его усилий просто смешной - перед нами заискивают из Европы, и с каждым днем все больше. Придет время - все интересные фабрики, весь транспорт Украины будет наш. Это точно. Вот так делается игра.
"Время Евразии", бюллетень № 2, 12.03.2006.
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