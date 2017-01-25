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 Общество
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Все про:конкурс (584) Укрзализныця (978) вагоны (34) дизайн (17)

 "Укрзализныця" объявила конкурс на лучший дизайн-проект интерьера пассажирского вагона

"Укрзализныця" с 25 января 2017 объявляет открытый конкурс на лучший дизайн-проект интерьера пассажирского вагона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", в конкурсе могут принять участие на волонтерских началах как известные дизайн-студии, так и молодые талантливые дизайнеры, стремящиеся заявить о себе и имеющие свой взгляд на интерьер современного пассажирского вагона.

По словам председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна, компания впервые объявляет конкурс на лучший дизайн-проект интерьера пассажирских вагонов будущего, которые будут иметь мировые стандарты.

"Наши поезда, как дневные, так и ночные, должны быть удобными и максимально комфортными, чтобы пассажиры с удовольствием ими путешествовали. Именно поэтому обращаемся к дизайнерам, которые могут предложить свое видение современного интерьера пассажирских вагонов, с применением инновационных технологий и материалов нового поколения", - отметил Бальчун.

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В сообщении говорится, что желающие принять участие в конкурсе могут присылать свои проекты в течение двух месяцев, до 27 марта 2017 года. Работы дизайнеров будет рассматривать конкурсная комиссия "Укрзализныци", которая отберет несколько лучших вариантов дизайна интерьера пассажирского вагона. После завершения конкурса в течение следующих двух недель, с 27 марта по 10 апреля, "Укрзализныця" планирует провести обсуждение отобранных проектов среди пассажиров путем анкетирования в поездах и утвердить наиболее удачный дизайн-проект на заседании правления компании.

Как отмечается, "Укрзализныця" сформировала технические требования, которые необходимо соблюдать дизайнерам при работе над проектами. Среди них: безусловное соблюдение безопасности пребывания пассажиров в салонах вагонов; дизайн интерьера должен соответствовать современным требованиям эргономики и предусматривать, в частности, безопасные спальные полки и отделения для багажа; для оборудования пассажирских купе должна использоваться современная фурнитура и материалы нового поколения; в пассажирских креслах должны быть применены инновационные конструктивные решения, которые улучшают их эргономику и функциональность.

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В "Укрзализныце" также ожидают, что дизайнеры предложат улучшенные условия предоставления кейтеринговых услуг, современную визуализацию внешней информации для пассажиров, современные системы электрооборудования, отопления и кондиционирования воздуха и тому подобное.

Подробнее с требованиями к конкурсу на лучший дизайн-проект интерьера пассажирского вагона можно ознакомиться здесь.
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Туалет посередине,чтоб никому обидно не было😀
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