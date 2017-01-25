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 Киллеры, приехавшие убивать Антона Геращенко, прибыли из РФ, - Гончаренко на дебатах в ПАСЕ

Народный депутат Украины, член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко во время своего выступления на Ассамблее отметил, что лица, задержанные за подготовку убийства Антона Геращенко, прибыли в Украину из РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гончаренко отметил: "Сегодня имел возможность выступить в ПАСЕ на дебатах по Украине. Вместе в ПАСЕ мы отстояли интересы Украины и не допустили кремлевских "изменений и пожеланий" в нашей резолюции!".

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Далее он разместил текст своего выступления: "Как первый украинский парламентарий, который выступает на этих дебатах, я в первую очередь хочу поблагодарить Совет Европы в целом, а также Парламентскую ассамблею за то внимание, которое вы уделяете Украине. Для нас оно чрезвычайно важно. Что происходило в Украине последние три года с точки зрения истории - процесс демонтажа стены, которая веками отделяла Украину от остальной Европы. Просто представьте это - веками. И весьма важным аспектом этого процесса является сотрудничество с Советом Европы. Юридическая реформа, децентрализация - все это осуществляется Украиной в тесной кооперации с Советом Европы. Сегодня мы ждем окончательного решения по визовой либерализации между Украиной и Европейским Союзом. Для нас она очень важна. Украина выполнила все требования со стороны Евросоюза и сегодня мы ждем окончательного решения. К сожалению, кое-кто время от времени находит повод для задержки в принятии решения. Я прошу поддержки у всех вас - пожалуйста, помогите завершить этот процесс как можно быстрее, потому что это очень важно и знаково для украинских граждан. Я предполагаю, что следующая сессия в апреле состоится уже после либерализации визового режима между Украиной и ЕС. Это вполне реально, поэтому прошу вашей поддержки.

Также читайте: Резолюция ПАСЕ по Украине является сбалансированной, - Арьев

Когда мы говорим о демократии в Украине, что является ее главной угрозой? Это российская агрессия. И не только из-за войны в восточной части Украины, не только аннексированный Крым. Это также гибридная война, развернутая против Украины - пропаганда внутри Украины, в Европе и по всему миру. Россияне пытаются влиять на выборы в Соединенных Штатах и, я уверен, что также и в других странах. Потому что эта гибридная война не только против Украины, но и против всего западного мира. Я приведу вам один пример. Несколько дней назад были задержаны два киллера, которые готовили покушение на нашего коллегу Антона Геращенко. И они приехали в Украину из Российской Федерации. В аналогичной ситуации побывал и я два года назад, когда два киллера были задержаны в Одессе и теперь в отношении их идет судебный процесс. Это и есть основная угроза украинским демократическим институциям".

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Лешик политическая проститутка и там засветился))))
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Сейчас у нас самая гнусная и брехливая власть со времен Киевской Руси.
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авакову!!!! он ему на пятки наступает и метит на его место
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Любопытное видео опубликовало СБУ. Оно якобы подтверждает серьезные намерения двух киллеров ликвидировать особо патриотичного народного депутата Геращенко. Посмотрев это кино, можно сделать вывод, созвучный с недавним заявлением Шкиряка по Княжичам: «Повоняете и успокоитесь!».
Так оно и будет, Зорян: повоняем, но не успокоимся.
Теперь от иронии к анализу. Видео, кроме смеха, ничего не вызывает. Такие фильмы можно монтировать, не выходя из дома. Планирование спецслужбой настоящего убийства государственного деятеля - это целая спецоперация. ФСБ в Украине работать гораздо проще, поскольку страна наводнена агентурой и лицами, способными выполнять такого рода задания. Эта работа ведется годами и все планирование осуществляется в одном месте (догадайтесь, в каком) - оберт, графики движения, процесс исполнения, отход и т. д.
Что мы видим? Двух мужиков, которые бродят по городу, и слышим комментарии, как сложно им подобраться к объекту, как сложно за ним следить, и, самое смешное, обсуждение путей отхода. Их беспокоит стоимость проезда до границы: 100 или 120 долларов! Конспирация? Нет, не слышали.
Интересен выбор способа ликвидации - взрывное устройство. Место парковки - охраняемая стоянка. Это все усложняет - вход закрыт, охрана, камеры. Но два профессиональных киллера обсуждают с кураторами только этот сценарий, и никакой другой. При этом варианте ликвидации исполнитель должен находиться в зоне визуального контакта, что опять же усложняет процесс и требует четкого сценария отхода. А ребята надеются на панику и два-три часа форы!
Если поверить комментарию Зоряна Шкиряка про российский след, исполнители деньги не считали бы. Это как минимум. Ничего бы по дороге не обсуждали. И плевали бы на количество видеокамер. Вспомним убийство Павла Шеремета. Результат по Шеремету нам известен, раскрытие такого преступления - дело чести украинских правоохранителей. Но раскрыть его практически невозможно. Исполнители - профессионалы и продумывают все до мелочей. Для сравнения давайте вспомним смешное покушение на экс-генпрокурора Шокина, в которого «стреляли» из тепловизора. Покушение на Шокина и Геращенко - продумывали одни и те же «специалисты».
По поводу комментария о задержании исполнителей с приведённым в действие взрывным устройством неподалеку от дома Геращенко - это шедевр. Какое преступление совершили эти два гражданина? Покушение на убийство? Незаконное хранение (ст. 263 ч. 1 УК Украины от 2 до 5 лет), при условии, что будет доказано, что устройство принадлежит им. А может они нашли его три минуты назад на дороге и несли сдавать в ближайшее отделение полиции?
Потом мы узнаем, что злоумышленников тихо судили, чтоб никто из СМИ не мог принять участие в освещении громкого процесса. Будем с нетерпением ждать показаний задержанных и полной и безоговорочной ликвидации агентурной сети в Украине: арестов агентов, резидентов, боевиков, обнаружений схронов с оружием и взрывчаткой.
Выводы напрашиваются сами по себе. Покушение на Геращенко - банальная дешевая инсценировка. Зачем? Чтобы поднять рейтинг «Народного фронта», замылить глаза на фоне покупки втридорога японских авто для полиции, отвлечь внимание от закрытия Липецкой фабрики. Да для чего угодно. Дешевые пиар-акции вместо профессионализма и настоящей борьбы - это все, на что способна действующая власть. Ни слова, ни дела. А вот само видео https://www.youtube.com/watch?v=VfbL3WAvrxI
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пиар Антонио похлеще пиара Пашуньскага будет. Толстого по всей еуропе пиаарят
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Плять, хто цього йолопа безмозглого на дебати пустив? Воно ж рота як розкриє, так хоть стій, хоть падай...
Дурень це не страшно, а страшно коли дурень намагається видавати себе за розумного
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А чего он о оружии киллеров (шатуне с оборудованным на нем тепловизором) не упомянул?
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Хоч би Костусєв-молодший , тут розповів - НАВІЩО комусь усувати Геращенка ?
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антония надо отправить к шкилю. в политическое убежище. пусть там спецслужбы охороняют.
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"два киллера"........Не смешите мои тапочки........
Если бы это действительно были киллеры, то завалили бы Геращенко без шума и пыли......
Вопрос в другом, кому этот движняк вокруг Геращенко нужен и чего хотят добиться.
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Ну на фига позорится этим дебилам еще и на весь мир,мы то тут поржем,а там скажут,с кем мы имеем дело,если врут не заморачиваясь,они такие же как и хуйло,шеремета не могут расскрыть,а тут счастливое стечения обстоятельств,все в масть
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКиллеры, приехавшие убивать Антона Геращенко, прибыли из РФ, - Гончаренко на дебатах в ПАСЕ
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