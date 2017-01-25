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Все про:граница (2750) Мексика (64) мигранты (459) США (11766) миграция (143) Трамп (547)

 Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики

Распоряжения об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики подписал в среду президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика. В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены. "Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Трамп.

"Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме - возможно, в сложной форме, - и вы должны понять это. То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он.

По словам Трампа, его план также пойдет на благо Мексике.

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Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену. В прошлом году президент Мексики Энрике Пенья Ньето отмечал, что количество нелегальных иммигрантов из Мексики в США значительно сократилось с тех пор, как достигло своего пика 10 лет назад. Более того, по оценкам социологов, за последние несколько лет из Соединенных Штатов выехало больше мексиканских граждан, чем въехало.

Идея строительства стены длиной 3,2 тыс. километров для "сдерживания нелегальной миграции" активно продвигается Трампом уже больше года. Он многократно рассуждал о ней в ходе предвыборной кампании, не раз меняя оценку стоимости этой постройки. "Мы говорили об этом с самого начала" - заявил он, когда подписывал указ.

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов. Сразу после президентских выборов республиканец решил, что часть стены можно исполнить в виде забора.

Трамп также подписал указ, ужесточающий политику в отношении так называемых городов-убежищ.

Ранее его пресс-секретарь Шон Спайсер пояснил, что города вроде Сан-Франциско отказываются сотрудничать с федеральными властями во вопросе борьбы с нелегальной иммиграцией. Трамп в случае такого отказа хочет урезать им финансирование.
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Мене твій Слободян-NNN заблокував у вашій темі. Диктатор...
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Почувствуйте суть вопроса:
США - стена от мексиканцев за счет Мексики.
Украина - стена от кацапов за счет Украины. Деньги с3.14здить, стену не построить.
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Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме - возможно, в сложной форме, Источник: http://censor.net.ua/n424936 - а в перекладі на людську мову ?
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В перекладе на людскую....... голосовали за Рыжего? - Раскошеливайтесь,идиоты.
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Бананами например. Америка бананы продаст ,а на заработанные деньги будет строить стену.
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Кто нибудь знает когда Трамп собирается посетить Даллас?
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глупец. стену надо строить с росией. а мы облагородим пункты пропуска и наладим приграничное сообщение.
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- Трамп подписывает указ о строительстве нефтепровода, Обама не хотел строить, так как защитники природы были против.
В ОПЕК занервничали,будут рашку выдавливать нахрен с рынка
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Пусть этого главным назначит по строительству стены,у нас он уже построил

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Пошла мода строить стены , Китай давно построил и спит спокойно
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На восточной границе россосии всё под контролем! - заявили в стайне лаВруна и стойбище шо?йгу

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"Трамп решил строить стену! Чтоб народ вМексику не сбежал? " - Иван Грачёв, корреспондент КП.
Ну а чего? Это ж он выдал.
http://www.kp.ru/daily/26633.7/3651847/
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там же есть стена?, сетка вернее с камерами...дограется янки, шо сдедующий през будет латинос))))
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Это все, на что у клоуна хватило фантазии.

Похоже, профаны, дилетанты и щеконадуватели во власти - общая проблема. Но у нас их концентрация зашкаливает.
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не он еще праздник назначил в честь себя любимого. он похож на Кинг - Когна. когда поет гимн и постукивает себя по груди.
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За счет Мексики будет стену строить. В ответ Мексика будет копать под стеной туннели и увеличит поставки наркоты в США.
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Ще гірше - заборонять буріто в США і ті "піндоси" будуть офігівати ...
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Мужик сказал, мужик сделал. Негров бы еще в Либерию сплавил, освободил от страданий и притеснений.
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они его сразу скинут, только он за это заикнется.
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Вам не угодишь - жалеете Европу за засилие турков-сирийцев. Трамп пытается решить подобную проблему - так вам опять что-то не нравится..
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Может проще и дешевле сделать её 51 штатом или завоевать.
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"Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену..." А кто же их спрашивать то будет? В этом, что то есть.. Видать США, теперь начнут стены строить везде? Хороший подход! Еще и халявщиков - обуют. А все Трамп, Трамп... Дядька деньгу зашибает стенами, а не галиматьей!
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буде так: стіну будуть будувати мексиканці-нелегали, а платити буде США, бо Трамп клоун
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики
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