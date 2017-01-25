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Все про:Одесса (5294) Нацполиция (5624) стрельба (2132)

 Водитель мопеда в Одессе выстрелил в шею прохожему в ответ на замечание, - Нацполиция

В Одессе водитель мопеда, пытавшийся заехать на территорию рынка "Киевский", выстрелил в прохожего в ответ на услышанное замечание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

"Сегодня в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что мужчина на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде собирался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание сделал выстрел в его сторону и направился в сторону улицы Глушко", - сказано в нем.

Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - ранение в шею.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Опрашиваются вероятные свидетели и очевидцы происшествия. Введен оперативный план "Сирена".

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Нужно немедленно легализировать огнестрел
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Статистика преступлений, с применением огнестрельного оружия, говорит о том, что легальное оружие, применяется в преступных целях, в 2-3% случаев.
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а здравый разум говорит, что все нелегальное оружие из которого совершаются преступления, когда то было легальным
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Есть один нюанс.
Это оружие, находилось не на руках у граждан, а хранилось на складах, всевозможных государственных организаций.
Поэтому, если есть вопросы и претензии, обращайтесь к тем, кто допустил попадание этого оружия на черный рынок.
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Это сегодня, потому и таких преступлений мизер. Количество выросло исключительно благодаря войне, но как подсказывает история это дело поправимое. А вот когда легализируете, вот тогда все резко поменяется. Вытянуть волыну у пьяного лоха, это вам не с склада РАО...
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По самым оптимистическим прогнозам, в Украине, у граждан, имеется 5 000 000 единиц нелегального оружия.
А вы порете горячку, из за надуманной проблемы - увеличение количества нелегального оружия, в результате краж.
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пять лямов чего? Сколько из них охотничье, а сколько боевой короткоствол? И что значит по самым оптимистическим прогнозам? Это вам на базаре на ухо шепнули?
Я уже молчу, что как правило, у одного охотника, может быть 2-3, а иного да и десяток стволов.
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Если бы оружие в Украине было бы легализовано,навряд ли этот урод посмел бы стрелять,зная ,что получит пулю в ответ,а так стреляют только бандиты и бандиты при власти.Необходимо требовать от власти демократии и демократической легализации оружия,или пусть властьимущие все свое оружие сдают. и оно пусть остается только у бандитов и правоохранителей.Украина идет в Европу,в цивилизацию,в демократию или куда?
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если оно не сделано кустарным способом ,то да.
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а че он тоже против? Значит чудак с башкой на плечах!
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Какая то статистика несоответствующая действительности.
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а все просто. С своей волыной только дурак пойдет на преступление, а когда волын в обиходе много и завладеть ними так же просто как и мобилкой какого то лоха, то такая волына, у них сразу становится нелегальной и в статистику не попадает. Или к примеру, сын взял папин ствол и пол класса завалил. Сын же не владелец? Значит - нелегал, с статистики - вычеркиваем! Я уже молчу, что он тебе источник своей статистики (не говоря о методике ее форморования) не выложит!
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Нісенітниця. Власник зареєстрованої зброї відповідає за неї. В відповіді втрати зразу же буде повідомлено поліцію і за цією зброю і її носія почнеться полювання. Автомобілі теж викрадають з метою здійснення злочинів. То що легальне володіння автомобілем заборонимо?
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полювання за зброею? Жги!!!
Автомобили редко крадут для того что бы совершить умышленное убийство в виде наезда!
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Приведите "соответствующую действительности".
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Правильно! к перестрелке могли бы подключится еще 25 случайных прохожих
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у дохторов и гробовщиков работы добавится, а это рабочие места, налоги .... ))
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Может цены на недвижимость обвалить! А это решение квартирного вопроса для молодых
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Пару трупиків мажорів і биків і ствол почнуть витягувати виключно для захисту
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Я и сам против легализации, но по другим причинам. А, именно, что все справки и разрешения будут покупаться и владеть оружием будут лица, ранее судимые, психопаты, и т.д.
Но к данному случаю это не имеет никакого отношения. 99% вероятность, что преступник стрелял из нелегального оружия.
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Нет нужно как авакян пулеметы своим корешам раздал.А обычные люди пусть полицию ждут по полчаса,может бандюки которые не знают ,что оно у нас запрещено их тоже подождут.
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Звісно. В Техасі десять раз подумають перед тим як дістати ствол. Тільки тому що вірогідність що у опонента теж є ствол стовідсоткова. Цей гаврик вистрілив тільки тому що знав - вистрілу в відповідь не буде
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В Израиле бытует фраза: Если вы на улице решите пострелять из пистолета то вам ответят из автомата.
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Жаль, что у прохожего не оказалось оружия. И у остальных, находящихся на данном рынке. Вот бы веселуха была.
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Был бы у этого пидарочка зарегестрированный пистоль, хрен бы он стрелял. Нашли бы через пол часа. Или просто бы боялся, что в ответ получит.
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А былАбы у прАхожеВА Аружие, на АднаГо мАпедараста былАбы меньше...
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Может опять пашинскому дорогу не уступили?
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ни в коем случае нельзя легализировать огнестрел
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Ага. Щоб такі як на мопеді стріляли з нелегалізованих безкарно.
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А в Молдавии такого бы не было... там мопед роскошь
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Жалко Молдову. През полный дятел под пу лег. За пару лет будет абхазией.
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Значит, чтобы понять, что происходит, люди должны достигнуть дна.
Сейчас Пуйло выдавливает из Молдовы, чтобы она кормила рашистскую армию.
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Так шо это такое? Получается Украина не самая бедная страна Европы, как поют популисты?
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нет, просто мы, самые большие нытики в Европе!
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А если бы у прохожего было оружие, он бы ответил на "пререкание".
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"...тут же начнет искать приключения на свою задницу, дабы применить оружие, и будьте уверены - найдет. Такой человек опасен не для преступников, а в первую очередь для себя и всех окружающих."
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В такую погоду и на мопэде,з глузду зїхали люди.
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Як би у людей була зброя, то там би влаштували цілу баталію зі стрільбою.
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Ну пристрелять пару биків звичайні прохожі. Зате інші зрозуміють що світ обертаються не тільки для них )))))
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Прізвище мопедіста не Пашинський часом?
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Я с ужасом предсавляю что будет если легализуют ношение короткоствола. Обычный человек ствол не пойдет покупать (источник повышенной опасности), а всякие четкие пацанчики и больные на голову начнут стрелять за то что ты ему дорогу перебежал, или просто по синьке или обкурке...
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Четкие пацанчики непогано отримують зброю і без легалізації. Як цей гаврик на мопеді. Навпаки в випадку легалізації почнеться геноцид пацанчиків. Виживуть лише ті що не будуть хапатися за ствол.
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Был бы у этого пидарочка зарегестрированный пистоль, хрен бы он стрелял. Нашли бы через пол часа. Или просто бы боялся, что в ответ получит.
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Нууу... на резинку тоже надо разрешение, справку от психиатра...
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І по резинці жодну балистичну експертизу не проведеш. На відміну від звичайного вогнестріла.
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толку с той экспертизы? Если ствол станет легкодоступным то его будут просто скидывать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель мопеда в Одессе выстрелил в шею прохожему в ответ на замечание, - Нацполиция
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