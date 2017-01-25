 Водитель мопеда в Одессе выстрелил в шею прохожему в ответ на замечание, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.
"Сегодня в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что мужчина на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде собирался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание сделал выстрел в его сторону и направился в сторону улицы Глушко", - сказано в нем.
Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - ранение в шею.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Опрашиваются вероятные свидетели и очевидцы происшествия. Введен оперативный план "Сирена".
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Это оружие, находилось не на руках у граждан, а хранилось на складах, всевозможных государственных организаций.
Поэтому, если есть вопросы и претензии, обращайтесь к тем, кто допустил попадание этого оружия на черный рынок.
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А вы порете горячку, из за надуманной проблемы - увеличение количества нелегального оружия, в результате краж.
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Я уже молчу, что как правило, у одного охотника, может быть 2-3, а иного да и десяток стволов.
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Автомобили редко крадут для того что бы совершить умышленное убийство в виде наезда!
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Но к данному случаю это не имеет никакого отношения. 99% вероятность, что преступник стрелял из нелегального оружия.
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Сейчас Пуйло выдавливает из Молдовы, чтобы она кормила рашистскую армию.
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