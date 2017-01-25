 Резолюция ПАСЕ по Украине является сбалансированной, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.
"Я не считаю, что эти формулировки (пункты минских соглашений в резолюции, - ред.) являются опасными. Там написано о том, что ассамблея выражает надежду, что Украина в ближайшее время примет поправки к Конституции. Такая формулировка не побуждает к действию. Эта формулировка кочует из резолюции в резолюцию последнее время в отношении Украины. В другом резолюция сбалансирована, и как критика, есть констатация позитива", - отметил он.
При этом Арьев подчеркнул, что пока украинская делегация в ПАСЕ едина и работает слаженно и эффективно - будет результат. "На каждую хитрую технологию находится своя сильная контртехнология. Мы на сессии ПАСЕ, вся украинская делегация, очень технологически обе опасные устные подпоправки сбили, как и сами поправки, которые тоже были чрезвычайно опасными. Это относительно представительства в ВР оккупированных территорий и атаку на закон о декоммунизации... Мы будем дальше бдительными", - добавил он.
976 12
ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины(47)
ПАСЕ приняла резолюцию с требованием освобождения украинских политзаключенных Сенцова, Сущенко и Семены(20)
В Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев(102)
"Именно на Рождество вся нечисть вылезает на поверхность", - Арьев о предложениях канала "Россия-24" британскому журналисту(104)
Якби її дії ґрунтувалися на економічних факторах, Росія поводилася би тихо – економіст(0)
На сессии ПАСЕ в январе Украина потребует от России освободить незаконно удерживаемых украинцев, - Арьев(46)
Все основания для открытия производства в отношении Савченко есть. Дальше дело за СБУ, - Арьев(214)
Ответить
http://news.liga.net/news/politics/14678559-rezolyutsiya_pase_po_ukraine_agressiya_rf_ne_opravdyvaet_korruptsiyu.htm
Ответить
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", в которой призвала к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием промедления на этом пути. Об этом сообщает УНИАН.
В резолюции указано, что отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить эффект от амбициозной повестки дня реформ и, в долгосрочной перспективе, подорвать доверие общественности и оказать негативное влияние на политическую и судебную системы в целом.
"В этой связи Ассамблея обеспокоена тем, что борьба с коррупцией продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены", - говорится в документе.
ПАСЕ также подтверждает свою озабоченность тем, что политические и экономические интересы представителей власти в Украине тесно переплетены между собой и это негативно влияет на общественное мнение и может вредить борьбе с коррупцией, сообщает ВВС Украина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ассамблея обеспокоена тем, что темпы борьбы с коррупцией являются слишком медленными, а конкретные результаты слишком ограничены.
ПАСЕ приветствует создание новых органов по борьбе с коррупцией и ожидает, что это приведет к ощутимым и конкретным результатам, в том числе в отношении судебного преследования и осуждения.
В частности, ПАСЕ приветствует осуществление электронного декларирования и призывает власти обеспечить наличие у Национального агентства по предупреждению коррупции необходимых ресурсов для проведения аудита деклараций.
Согласно тексту резолюции, ПАСЕ также призывает Украину открыть офисы Специализированной антикоррупционной прокуратуры во всех регионах страны, а также создать Специализированный антикоррупционный суд для борьбы с распространением коррупции в судебной системе.
Как сообщали Українські Новини, ПАСЕ при рассмотрении резолюции "О функционировании демократических институтов в Украине" отклонила поправку о проведении выборов в Верховную Раду на оккупированных территориях Украины.
Напомним, проект резолюции ПАСЕ по Украине содержит обеспокоенность нарушениями прав человека из-за люстрации.
Ответить
Ответить
Ответить