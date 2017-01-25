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 Политика Украины, За рубежом
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 Резолюция ПАСЕ по Украине является сбалансированной, - Арьев

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине является сбалансированной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель постоянной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Я не считаю, что эти формулировки (пункты минских соглашений в резолюции, - ред.) являются опасными. Там написано о том, что ассамблея выражает надежду, что Украина в ближайшее время примет поправки к Конституции. Такая формулировка не побуждает к действию. Эта формулировка кочует из резолюции в резолюцию последнее время в отношении Украины. В другом резолюция сбалансирована, и как критика, есть констатация позитива", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине" - сторонникам РФ не хватило голосов для своих правок

При этом Арьев подчеркнул, что пока украинская делегация в ПАСЕ едина и работает слаженно и эффективно - будет результат. "На каждую хитрую технологию находится своя сильная контртехнология. Мы на сессии ПАСЕ, вся украинская делегация, очень технологически обе опасные устные подпоправки сбили, как и сами поправки, которые тоже были чрезвычайно опасными. Это относительно представительства в ВР оккупированных территорий и атаку на закон о декоммунизации... Мы будем дальше бдительными", - добавил он.

Также читайте: ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины
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Ткнули рылом в коррупционное корыто и это есть сбалансировано.
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Ну, я как бы ничего иного и ждал. Какие могут быть реформы, когда у корыта главный коррупционер. Это хорошо, что после Онищенко, запад хоть начал отрывать глаза на истинную сущность "соевого правительства"!

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", в которой призвала к консолидации все политические силы в Украине с целью проведения необходимых реформ, поскольку российская агрессия не может быть оправданием промедления на этом пути. Об этом сообщает УНИАН.



В резолюции указано, что отсутствие конкретного прогресса в этой сфере может потенциально уменьшить эффект от амбициозной повестки дня реформ и, в долгосрочной перспективе, подорвать доверие общественности и оказать негативное влияние на политическую и судебную системы в целом.


"В этой связи Ассамблея обеспокоена тем, что борьба с коррупцией продвигается очень медленно, а конкретные результаты ограничены", - говорится в документе.


ПАСЕ также подтверждает свою озабоченность тем, что политические и экономические интересы представителей власти в Украине тесно переплетены между собой и это негативно влияет на общественное мнение и может вредить борьбе с коррупцией, сообщает ВВС Украина.
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Прокуратура Франции начала предварительное расследование по поводу публикации во французской прессе информации о незаконном присвоении женой кандидата на пост президента Франсуа Фийона 500 тысяч евро из парламентских фондов. Публикация уже вызвала скандал во французском обществе и может подорвать позиции Фийона перед выборами. В то же время появление подобной информации может стать частью более широкой кампании против правых кандидатов
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Какое значение имеет резолюция этой никчемной и импотентной организации?
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В этом и сеть смысл либерализма - пизди сколько хочешь и что хочешь, но от этого никому не будет ни холодно ни жарко
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Никто ни на что не влияет и никто ни за что не отвечает, все только выражают озабоченность. Короче полная апатия ко всему, иногда допускается небольшая озабоченность, но только так, чтобы не огорчить никого.
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Поселились у тебя арабы в квартире, сдали батареи на металлолом, мебелью топят квартиру, кострами посреди комнаты, а тебя вообще выгнали на хуй с твоей семьёй на улицу - ты выразил соседям по этому поводу свою небольшую озабоченность и переехал жить в сарай на даче. Самое главное, что ты не ущемил при этом прав и чувств арабов, которые засрали и разбомбили твой дом и пошли в другой дом. - Вот настоящиё Европейский либераст
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Представляю себе, лет так 35 назад, чтобы ПАСЕ приняли резолюцию по Польше, о том, что там неправильно была проведена декоммунизация, а часть бывших коммунистов нужно было оставить в сейме для обеспечения демократии
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Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена медленными темпами реформ по борьбе с коррупцией в Украине. Соответствующая резолюция "О функционировании демократических институтов в Украине" была принята на заседании ПАСЕ в среду, передают Українські Новини.

Ассамблея обеспокоена тем, что темпы борьбы с коррупцией являются слишком медленными, а конкретные результаты слишком ограничены.

ПАСЕ приветствует создание новых органов по борьбе с коррупцией и ожидает, что это приведет к ощутимым и конкретным результатам, в том числе в отношении судебного преследования и осуждения.

В частности, ПАСЕ приветствует осуществление электронного декларирования и призывает власти обеспечить наличие у Национального агентства по предупреждению коррупции необходимых ресурсов для проведения аудита деклараций.

Согласно тексту резолюции, ПАСЕ также призывает Украину открыть офисы Специализированной антикоррупционной прокуратуры во всех регионах страны, а также создать Специализированный антикоррупционный суд для борьбы с распространением коррупции в судебной системе.
Как сообщали Українські Новини, ПАСЕ при рассмотрении резолюции "О функционировании демократических институтов в Украине" отклонила поправку о проведении выборов в Верховную Раду на оккупированных территориях Украины.
Напомним, проект резолюции ПАСЕ по Украине содержит обеспокоенность нарушениями прав человека из-за люстрации.
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Почему ПАСЕ не требует от Украины провести всенародный референдум относительно поправки к Конституции и чтоб узнать, что думает большинство украинцев о предоставлении особого статуса Донбассу, возможно наши граждане посчитают нужным отказаться от этой территории с таким особым статусом и полномочиями в конституции.
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Андрій Лозовий2 год. · Strasbourg, Alsace, France · Українська делегація в ПАРЄ розкололась у своєму голосуванні за Резолюцію щодо функціонування демократичних інститутів в Україні.Я голосував проти. Lena Sotnyk із "Самопомочі" - теж проти.Borislav Bereza, Костянтин Усов, Владислав Голуб, Сергій Соболєв - утримались.Решта делегації - на чолі з Володимиром Арьєвим підтримала цю ганебну резолюцію. В тому числі представник "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.Чому я голосував ПРОТИ?Тому, що це однозначно #зрада, яку Ар'єв та інші горе-дипломати видаватимуть за начебто перемогу. За цю "перемогу" їм уже публічно подякував "Опоблок".Тому, що у пункті 4.1 проекту Резолюції чітко вказана вимога до України виконувати Мінські угоди щодо змін до Конституції, які передбачають прихований у децентралізацію особливий статус Донбасу.Тому, що для єврохолуїв Путіна наша держава остаточно стала розмінною монетою у торгах з Кремлем.Тепер вони мають "простойне" пояснення здачі українських інтересів і аргумент відкидати звинувачення у тому, що Москва їх корумпувала. Аргумент - підтримка більшої частини української делегації і персонально її голови, представника "Блоку Петра Порошенка" Володимира Ар'єва.Свою позицію я озвучив під час виступу, де прямо звинуватив євродепутатів у тому, що вони допомагають агресору https://www.facebook.com/Andriy.Lozovyi/posts/1775220625836993Прийнятими в процесі поправками Резолюція, зрештою, стала ще більш антиукраїнською. Наприклад, згідно цієї Резолюції ПАРЄ сепаратисти, які загинули в Одесі 2 травня 2014 року прирівняні ...до Героїв Небесної Сотні. А на вимогу угорських депутатів була проголосована поправка-забаганка, яка ускладнює прийняття в Україні закону про українську мову як державну у повному обсязі.Одразу наголошу на важливому моменті: інший представник Радикальної партії Ляшка у ПАРЄ Viktor Vovk не брав участь у голосуванні, оскільки у нас одне право голосу на двох (зазвичай у Вовка, він - повноцінний член Асамблеї, а я його заступник). І сьогодні під час обговорення проекту Резолюції право голосу було у мене, оскільки я готувався до виступу, і Віктор Іванович уступив право голосу, щоб у мене була така можливість. Але позицію голосувати ПРОТИ чітко розділяє і підтримує як відповідальний у РПЛ за міжнародний напрям.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезолюция ПАСЕ по Украине является сбалансированной, - Арьев
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