 Обстрелы со стороны боевиков в Станице Луганской сорвали реализацию договоренностей о разведении сил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В срыве очередной попытки развести войска в районе Станицы Луганской боевики "ЛНР" традиционно обвинили украинскую сторону. В свою очередь, украинские военные заявляют, что говорить о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской можно будет, если, согласно подписанному Рамочному соглашению, на этом участке в течение 7 дней будет соблюдаться режим тишины. Но этого не происходит. По словам пресс-офицера оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Завтонова, если этой ночью возле Станицы Луганской было относительно тихо, то до этого в течение нескольких дней подряд производились обстрелы.
О несоблюдении семидневного режима тишины на этом участке рассказал и первый заместитель руководителя Станично-Луганской районной администрации Сергей Исаев. По его словам, иногда бывают дни, когда нет обстрелов. Но это происходит нечасто.
"7 дней тишины не было. Это 100%. Были обстрелы. Буквально вчера и позачвера были прямо такие сильные обстрелы. Минометные или что-то такое. Сильно гупало", - рассказал Сергей Исаев.
Нарушения режима тишины на этом участке фиксировали и представители миссии ОБСЕ. "По данным камеры видеонаблюдения, в Станице Луганской были выявлены нарушения режима прекращения огня, произошедшие в пределах участка разведения как 21, так и 22 января", - говорится в отчете за 23 января, размещенном на официальном сайте мониторинговой миссии.
Станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска там не получается развести уже около четырех месяцев.
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7 ч ·
Я вам говорил уже, что после того, как здесь все гикнется, одним из наиболее вероятных претендентов на приход к власти я считаю Рамзана Кадырова?
Русские солдаты едут в Сирию и принимают Ислам...
https://www.youtube.com/watch?v=e5v6EZteA6U
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3-и роки
мінского перемир'явійни цьому підтвердження.
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1943. Партизаны остановили советский состав в Рейх с грузом бронелистов для новейших немецких танков "Тигр". На место прибыло НКВД.
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@00Valeriy 57 мин.57 минут назад
Журнашлюхи и педерасты всех теле Аналов Украины, глухо молчат и ни слова о блокаде даунбасса воинами АТО и патриотами.
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