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 Политика Украины
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 Обстрелы со стороны боевиков в Станице Луганской сорвали реализацию договоренностей о разведении сил

Разведение войск на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской вновь не состоялось. Украинские военные заявили, что говорить о разведении сил и средств можно будет только в том случае, если на этом участке в течение 7 дней будет соблюдаться режим тишины. А обстрелы в районе Станицы Луганской были буквально накануне. Это в одном из своих отчетов подтверждает и миссия ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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В срыве очередной попытки развести войска в районе Станицы Луганской боевики "ЛНР" традиционно обвинили украинскую сторону. В свою очередь, украинские военные заявляют, что говорить о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской можно будет, если, согласно подписанному Рамочному соглашению, на этом участке в течение 7 дней будет соблюдаться режим тишины. Но этого не происходит. По словам пресс-офицера оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Завтонова, если этой ночью возле Станицы Луганской было относительно тихо, то до этого в течение нескольких дней подряд производились обстрелы.

О несоблюдении семидневного режима тишины на этом участке рассказал и первый заместитель руководителя Станично-Луганской районной администрации Сергей Исаев. По его словам, иногда бывают дни, когда нет обстрелов. Но это происходит нечасто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики на Луганщине усилили интенсивность огня до критического значения: в результате массированного обстрела Станицы Луганской ранен украинский воин, - ОГА

"7 дней тишины не было. Это 100%. Были обстрелы. Буквально вчера и позачвера были прямо такие сильные обстрелы. Минометные или что-то такое. Сильно гупало", - рассказал Сергей Исаев.

Нарушения режима тишины на этом участке фиксировали и представители миссии ОБСЕ. "По данным камеры видеонаблюдения, в Станице Луганской были выявлены нарушения режима прекращения огня, произошедшие в пределах участка разведения как 21, так и 22 января", - говорится в отчете за 23 января, размещенном на официальном сайте мониторинговой миссии.

Станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска там не получается развести уже около четырех месяцев.
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Аркадий Бабченко
7 ч ·

Я вам говорил уже, что после того, как здесь все гикнется, одним из наиболее вероятных претендентов на приход к власти я считаю Рамзана Кадырова?

Русские солдаты едут в Сирию и принимают Ислам...

https://www.youtube.com/watch?v=e5v6EZteA6U
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чего-то за такое даже не жалко..не развели силы -даже хорошо. нехрен земли рабазаривать
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Землі України можуть бути звільнені не розведенням військ, а знищенням ворога.
3-и роки мінского перемир'я війни цьому підтвердження.
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Солдат НАТО ‏@odhcpd 54 мин.54 минуты назад
1943. Партизаны остановили советский состав в Рейх с грузом бронелистов для новейших немецких танков "Тигр". На место прибыло НКВД.


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какие с ними договоренности? нет вообще то кроме одной, нассым на могилу тварям. вот из жизни вам прикол. спорим с ватником(он не знает, моих убеждений) и он говорит, - я за жириновского голосую, класс мужик. я ему говорю, - он первым законом придя к власти узаконит крепостное право. он говорит, - ну и я за него. все аут.
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куясе... 54 вагона.... ахметка та ко. рулять.... смерть ворогам України !!
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"Нужна помощь опытного порохобота для превращения этого феерического 3.14здеца в рішуче покращення!" "У нас всьо есть,голі,босі,то зрадофілів брехні https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1381635835201707&set=a.287642224601079.73288.100000659128651&type=3&theater …
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марк баланда ‏@00Valeriy 57 мин.57 минут назад

Журнашлюхи и педерасты всех теле Аналов Украины, глухо молчат и ни слова о блокаде даунбасса воинами АТО и патриотами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбстрелы со стороны боевиков в Станице Луганской сорвали реализацию договоренностей о разведении сил
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