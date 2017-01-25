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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1323) ГПУ (7991) растрата (90)

 Старшего следователя ГПУ будут судить за растрату госимущества, расследование завершено, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении старшего следователя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, которого подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В среду, 25 января, подозреваемому был вручен обвинительный акт и в ближайшее время он будет направлен в суд.

В сообщении отмечается, что если вина будет доказана, то то подозреваемому может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или деятельностью на срок до 3 лет.

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"Как установили детективы НАБУ, старший следователь ГПУ, пользуясь отсутствием очевидцев и злоупотребляя своим служебным положением, во время выполнения профессиональных обязанностей - проведения обыска в домовладении председателя одного из сельских советов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки, завладел имуществом сельского совета - талонами на топливо (всего на 330 л бензина марки "А-92"). Эти талоны правоохранитель в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, следователь был задержан 22 сентября минувшего года. Расследование преступления началось 1 сентября после получения правоохранителями соответствующего заявления от потерпевшей стороны.

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Да брильянтовых уже осудили.Запарились бедняги по сизо кочевать.
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Вассерман Железный ‏@KacapovNet

Вассерман Железный Ретвитнул(а) NAB Ukraine

НУ НАКОНЕЦ-ТО!!! Сколько можно было держать весь мир в неведении относительно этого громкого дела!?!#НАБУ завершило досудове розслідування у справі старшого слідчого ГПУ, який привласнив пальне сільради, завершене
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можешь позвонить,поинтересоваться,и мониторить дело и держать нас в курсе,а то как всегда,пришел высрал что зрада и на следующий день пропал
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Если ему, прямо в зале суда, не зачитают приказ о повышении со старшего следователя ГПУ в заместители Министра Внутренних Дел, и о присвоении очередного звания, то это будет не Украина, а сюрреализм какой-то
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Його покарають високою посадою в верховному суді?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтаршего следователя ГПУ будут судить за растрату госимущества, расследование завершено, - НАБУ
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