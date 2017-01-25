 Старшего следователя ГПУ будут судить за растрату госимущества, расследование завершено, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
В среду, 25 января, подозреваемому был вручен обвинительный акт и в ближайшее время он будет направлен в суд.
В сообщении отмечается, что если вина будет доказана, то то подозреваемому может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или деятельностью на срок до 3 лет.
"Как установили детективы НАБУ, старший следователь ГПУ, пользуясь отсутствием очевидцев и злоупотребляя своим служебным положением, во время выполнения профессиональных обязанностей - проведения обыска в домовладении председателя одного из сельских советов Черкасской области, подозреваемого в получении почти 5 млн грн взятки, завладел имуществом сельского совета - талонами на топливо (всего на 330 л бензина марки "А-92"). Эти талоны правоохранитель в дальнейшем неоднократно использовал для собственных нужд и членов семьи", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, следователь был задержан 22 сентября минувшего года. Расследование преступления началось 1 сентября после получения правоохранителями соответствующего заявления от потерпевшей стороны.
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@KacapovNet
Вассерман Железный Ретвитнул(а) NAB Ukraine
НУ НАКОНЕЦ-ТО!!! Сколько можно было держать весь мир в неведении относительно этого громкого дела!?!
#НАБУ завершило досудове розслідування у справі старшого слідчого ГПУ, який привласнив пальне сільради, завершене
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