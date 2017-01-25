 В ОБСЕ констатируют ухудшение ситуации с медиа на Донбассе и в Крыму, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович отметила ухудшение ситуации с медиа на оккупированном Донбассе и в Крыму, задержание блогеров и журналистов, блокаду украинских СМИ. Спасибо за позицию, высказанную в этом рапорте, который констатирует правдивое положение вещей", - написала она.
"Мы, вместе с коллегами, неоднократно обращали внимание ОБСЕ на нарушение прав журналистов со стороны РФ и контролируемых ею боевиков, на их безосновательные аресты и задержания", - подчеркнула Геращенко.
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Пора стрелять этих лизней..
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