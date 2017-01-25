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 Политика Украины
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 В ОБСЕ констатируют ухудшение ситуации с медиа на Донбассе и в Крыму, - Ирина Геращенко

Представитель украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что спецпредставитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович отметила ухудшение ситуации с медиа на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

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"Специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович отметила ухудшение ситуации с медиа на оккупированном Донбассе и в Крыму, задержание блогеров и журналистов, блокаду украинских СМИ. Спасибо за позицию, высказанную в этом рапорте, который констатирует правдивое положение вещей", - написала она.

"Мы, вместе с коллегами, неоднократно обращали внимание ОБСЕ на нарушение прав журналистов со стороны РФ и контролируемых ею боевиков, на их безосновательные аресты и задержания", - подчеркнула Геращенко.

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Знову висловили занепокоєння?Ну й те добре.Бо не дай боже фійон у французів стане--тоді так почне рашку лизати...
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Че опять продажные твари деньги выделенные на вышку продеребанили?
Пора стрелять этих лизней..
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пошлите их на хер .что ты нам жалуешся что вонючая европа говорит-питра попроси пусть ввалит бабла и вещает оркам 5 кАНАЛ ира бл... в чем проблема?
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Все правильно в Крыму у всех жителей рот заклеен скотчем, на Донбассе у всех языки вырезаны.
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Статус ОБСЕ , ООН и т.п. ноль. Бесполезные организации. За последние 100 лет,не предотвратили,не прекратили,не решили кардинально ни одной воинствующей заварушки в мире. Рассчитывать только на себя и главное мозги, есть принцип выживания.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ОБСЕ констатируют ухудшение ситуации с медиа на Донбассе и в Крыму, - Ирина Геращенко
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