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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:запрет (1007) МИД (3795) Перемышль (15) Польша (3601)

 "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - замглавы МИД Польши Джеджичак о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме

В министерстве иностранных дел Польши не представляют дальнейшего сотрудничества с Украиной, если не будет отменен запрет въезда в страну для мэра Перемышля Роберта Хомы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Ян Джеджичак, пишет Rzeczpospolita. На заседании комиссии Сейма по связям с диаспорами, его спросили, что МИД собирается делать с пятилетним запретом Хоме пересекать украинскую границу.

Джеджичак ответил, что посол Польши в Киеве Ян Пекло непосредственно выясняет все обстоятельства и даже встретился с руководством СБУ, которая в декабре и ввела запрет для мэра Перемышля. При этом, замглавы МИД добавил, что в его ведомстве тоже очень удивлены решением украинской стороны.

"Этот инцидент вообще не должен был произойти", - сказал он, добавив, что запрет "вредить польско-украинским отношениям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша предпримет адекватные действия в ответ на осквернение могил в Быковне, - премьер Шидло

Польский дипломат добавил, что надеется на отмену решения без проволочек.

"Действительно, без выяснения этой ситуации, без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - сказал замглавы МИД Польши.

Джеджичак также добавил, что если до пятницы запрет въезда Хоме на украинскую территорию не отменится, то представители польского МИД не появятся на 10-м форуме "Польша-Украина" в Жешуве, на котором будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений. По его словам, это будет первый шаг реакции Варшавы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для провокаторов нет ничего святого. Они понесут ответственность", - Климкин об осквернении мемориала в Быковне

Как сообщалось, в субботу, 10 января, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".

Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перемышль становится городом провокаций", - посол Польши Пекло о националистическом марше

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Допустим, во время массового мероприятия в Киеве, нанятая гопота прокричит что-то про Польшу и поляков. Это повод польской спецслужбе ввести против мера Кличко запрет на въезд в Польшу ?
Явный косяк СБУ в интересах коллег с Лубянки. имхо
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>нанятая гопота прокричит что-то про Польшу и поляков.

кричали?
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Если Кличко будет в первых рядах кричавших,то да.
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Польща заборонила в'їзд українській групі Ot Vinta через "загрозу нацбезпеці"

Тима нагадує, що перед цим Ot Vinta було заборонено виступати на фестивалі організованому Обʼєднанням українців у Польщі "Ніч на Івана Купала" 2 липня у Перемишлі.

Перемышле участились случаи агрессивного отношения поляков как к местным украинцам, так и гражданам Украины, в городе очень активными стали силы, которые уже и не скрывают своего неблагосклонного отношения к украинцам. Например, выбитые стекла в автомобилях с украинской регистрацией за украинский флажок под лобовым стеклом, ругательства вслед людям, которые говорят на украинском, антиукраинские надписи на зданиях, или даже откровенные запугивания не является уж такой редкостью.

Однако своеобразную «красную» линию эти процессы пересекли в прошлом году летом, когда несколько групп агрессивных молодых людей из различных националистических организаций и местные футбольные хулиганы напали 26 июня на ежегодную украинскую религиозную процессию, которая направлялась на украинское военное кладбище отдать дань уважения погребенным там воинам УНР.

Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов субботнего "марша орлят перемиських и львовских" и лично принимал в нем участие, говорит, что не слышал выкриков "Смерть украинцам!".Источник: http://censor.net.ua/n419187
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А не в этом ли Жешуве Украинских студентов побили? Это у них подготовка к форуму Польша-Украина? Ни чему их история не научила,без Украины,Польша херня собачая,
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Нормальна була формула (за Ющенка) - прощаєм і просим пробачення, але поляки це порушили. Москалям на руку цей конфлікт, але це не значить, що поляки повинні нам на голову вилізти.
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думаю ни куда не денутся отменят. потому что поляки набирают работников и дают рабочие визы а так прикроют и всех назад.
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А работать кто будет? Не уже ли вы замените Украинцев?
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...
Слева Чикатило, справа Пашинский - не перепутайте !

...за таке банять
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Андрюша Чикатило,в некоторых ракурсах и на Ху#ла-педофила очень похож.

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Он у себя в городе распустил антиукраинских орлят и не пресекает, пусть посидит у себя и займется этим вопросом. Че ему сюда приспичило ехать.
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Не МЗС..не надо допускать ущемлять прав украинцев в Польше..
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поляки такі ж "бгггатья" як і кацапи ...відмінність тільки у тому що знаходться з іншої сторони від України...без штанів але пан ... це вони
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СБУ заявило что ничего не слышало о запрете, а если что и было, то это не носит массовый характер.
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Пора пшекам указать их место. Гонору что-то сильно много.
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Нет в Украине Гетмана,выбрали Барыгу,вот и гавкают на нас со всех сторон.
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В Україні не тільки Гетьмана нема , але і еліти , яка б могла такого гетьмана висунути із власних лав ...
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"Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - замглавы МИД Польши Джеджичак о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме
Пусть не представляют, пока в Польше устраивают антиукраинские шабаши и не наказывают за их организацию виновных пидорасов наподобие Хоме, разговаривать не о чем.
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осталось еще с поляками бобить горшки. и оказаться один на один с пуйлом. ну кто будет защищать дебилкуватых и снепонятным гонором людей?
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а что поляки..ну, там для бронетехники что-то поставляют...но ведь шидло говорило о 1000000 украинцев, чтобы защитится от ЕС..полякам надо не трындеть много..там у них непонятно все,мягко говоря..они нами защищаются...
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а кем они должны защищаться? болгарами?. кто между полякамми и рускими? украинцы. кто разворовывает всю помощь?. три еврея?. и какой опыт могут передать нам. как еще хитрей тырить. или как из задворков Европы стать 4 экономикой ЕС. ТАК ОНИ И ПОКАЗАЛИ. КОМУ ДАЮТ ДЕНЬГИ И КАК ИМИ НАДО РАСПОРЯЖАТЬСЯ. а нам не дают. ив се знают почему. и не дадут.
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Да забудьте вы за эту Польшу. Нашли себе брата-друга. Поляки убили украинцев в разы больше, чем какой-либо другой враг Украины.
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Нужно Вмталю с толпой "националистов" пустить по Крещатику с криками "Смерть полякам!"- и мы в расчете.
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Единственная сила,которая сможет успокоить всех противников и недругов , это экономическая , и вытекающая из этого, военная мощь Украины. А для этого в первую очередь

необходимо единство украинцев и усмирение внутренних недругов и колаборационистов.
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Якщо вони таким тоном розмовляють, то це вже абсолютно зрозуміло, що польські братики вже видохлись.
Мабуть, як вчив Степан Бандера, лише коли Україна об'єднається з підімперськими народами, то можна буде подолати імперію. Без такого союзу нічого не вийде.
А у нас шось таке не дуже привітається. Було трохи грузинів і то одного хочуть здати кацапам.
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некоторые комментаторы на цензоре ведутся на кацапопровокации точно так же ка наше правительство. Сейчас идет огромная кампания чтобы поссорить украинцев и поляков. При этом кампания очень стандартная и надо бы уже было научится таким кампаниям противостоять. Актив этой кампании это проплаченные или срежиссированные Кремлем атаки на памятники и украинцев в Польше, потом бесплатня ПиАр кампания раскрученная польскими и украинскими СМИ (бесплатно причем), потом армии ботов которые идут на новостные ресурсы и форумы, представляются польскими или украинскими националистами и начинают колотить историю, угрожать и т.д. другим участникам дискуссии. И вот так Кремляди рождают ненависть украинцев и поляков. Учитывая количество уехавших на заработки в Польшу украинцев это сделать достаточно легко если подливать масла в огонь. По сравнению с Россией с Польшей нужно действовать мягко а не дебильноватыми ультиматумами и запретами. Страна один из самых больших союзников Украины. Если бы украинский МИД вместо дебильноватых запретов сказал бы следующее " Мы глубоко обеспокоены событиями в Пшемышле и т.д. но мы знаем что польский народ и правительство всегда были с народом Украины, и не смотря на нашу тяжелую историю мы всегда будем союзниками и пара идиотов никак не повлияет на наши отношения." ПС. Просим правительство Польши принять все усилия для наказания виновных" И все конфликт исчерпан и не чем кормить троллей. Сейчас же только на Цензоре эта тема поднималась уже раз пять. Также из моих наблюдений на Цензоре кацапотролли присутствуют в таком же количестве как и на Корреспонденте, только у них другое амплуа. Они здесь "украинские крайние националисты" и сейчас бросают аргументы "поляки ох..ли" (см . выше как они нас сталкивают лбами).
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конечно "информационная война" идет в полную и везде.......
"участников" марша, которые кричали антиукраинские лозунги, не(!!!) выгораживаю......., но
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков. (с)

Поэтому думаю, было бы правильно - спросить самого мэра о его политических/личных взглядов по отношению к Украине и украинцам. И уж из этого делать выводы.
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и ваще...надо сказать, что это был другой Хома, а мэру польскому можно ехать
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і взагалі у нього був приступ епілепсії...
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Ну и соседи у нас, хай бог мылуйе. Одни пидарасы, а другие гондоны. Раньше я к полякам нормально относился, но теперь вижу - зря.
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как быстро ты меняешь мнение.мечешься как б...о по коридору.Определись уже кто ты и что ты.А не то любой ольгинский троль уломает тебя лизнуть путлера в зад,так что и сам не заметишь
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Соси сам у своего Хуйла и отлизывай дупу Шоколадокомандувачу, стецько недобитый.
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а что Польша уже войну УКРАИНЕ объявила? Опять понты голимые и вонь ольгинская выдает желаемое за действительное.Все нормуль.Поляки союзники.Долбо ....ов хватает и у ни и у нас.Но делать из этого тргедию не стоит.Это гибридная война и враг у нас с поляками общий пидороссия(сто ...уев ей в ср..ку).Поэтому дружно спамим ольгинских сосалок и дрочилок,а так же бьем членом по лбу всяким,типа украинцам с прокацапскими высерами и уверенно побеждаем их на этом маленьком но фронте.СЛАВА УКРАИНЕ!!! СЛАВА ПОЛЬШЕ!!! ХВЖ говностану кацапскому(убогому)
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А как на это посмотрят не только поляки, но и другие европейцы?

В Харькове хотят издать дневник Геббельса
В Харькове крупное издательство «Фолио» издаст дневник одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий заявил, что «эта книга нужна обществу Украины».

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Это хорошо,будет что почитать после изнасилования пенсионерки эпелептички и распятием рускоязычного младенца со снигирем в жопе.
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вафлобан ольгинский тебе в спам на вечерний отсос.про гебельса расскажи своей бабке под боярышник
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Не, вы, пшеки, будете п""дить наших студентов, орать всякую хрень на маршах, а мы гривой кивать, по-вашему? Не видно ли, так сказать, небольшого диссонанса?
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Я думал, что вы, поляки, умнее... Ну, дело ваше... Только запомните, что украинцы вышли на Майдан и до сих пор проливают свою кровь на Донбассе не ради того, чтобы уйти от "старшего брата" и "броситься в объятия" "среднего". Учите историю, придурки! Ведь если бы вы ее учили, то знали, что Речь Посполитая погибла после того, как поляки забрали у литовцев Украину (в результате Люблинской унии) и стали устанавливать здесь свои порядки с помощью "креста и меча", т.е. залезли к украинцам "в гости", но со своим "уставом". Результат этой "миссии" Польши в Украине известен, - кацапы забрали себе не только Украину (в результате вероломства и с помощью "ватных друзей" Кремля из числа украинцев), но и Литву с Польшей (через сто с лишним лет)! Вам это ни о чем не говорит и ничего не напоминает? Если нет, то тогда Украине и украинцам (не "ватникам" с любителями "заробіток попри все", а тем, кто гордится, что он украинец) с вами не по пути. Можете и дальше думать о себе, что вы "лучше" украинцев, но у нас на этот счет свое мнение! Так что, не кашляйте, "братья", но мы и сами "с усами"!
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Поляки всегда были высокомерными по отношению к украинцам. Это ведется из глубины веков. Сейчас также. При том, что украинцы там делают самую непрестижную работу, а новоявленные паны сидят в барах пивко потягивают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - замглавы МИД Польши Джеджичак о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме
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