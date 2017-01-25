 "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - замглавы МИД Польши Джеджичак о запрете въезда в Украину мэру Перемышля Хоме

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Ян Джеджичак, пишет Rzeczpospolita. На заседании комиссии Сейма по связям с диаспорами, его спросили, что МИД собирается делать с пятилетним запретом Хоме пересекать украинскую границу.
Джеджичак ответил, что посол Польши в Киеве Ян Пекло непосредственно выясняет все обстоятельства и даже встретился с руководством СБУ, которая в декабре и ввела запрет для мэра Перемышля. При этом, замглавы МИД добавил, что в его ведомстве тоже очень удивлены решением украинской стороны.
"Этот инцидент вообще не должен был произойти", - сказал он, добавив, что запрет "вредить польско-украинским отношениям".
Польский дипломат добавил, что надеется на отмену решения без проволочек.
"Действительно, без выяснения этой ситуации, без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества", - сказал замглавы МИД Польши.
Джеджичак также добавил, что если до пятницы запрет въезда Хоме на украинскую территорию не отменится, то представители польского МИД не появятся на 10-м форуме "Польша-Украина" в Жешуве, на котором будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений. По его словам, это будет первый шаг реакции Варшавы.
Как сообщалось, в субботу, 10 января, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.
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Явный косяк СБУ в интересах коллег с Лубянки. имхо
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кричали?
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Тима нагадує, що перед цим Ot Vinta було заборонено виступати на фестивалі організованому Обʼєднанням українців у Польщі "Ніч на Івана Купала" 2 липня у Перемишлі.
Перемышле участились случаи агрессивного отношения поляков как к местным украинцам, так и гражданам Украины, в городе очень активными стали силы, которые уже и не скрывают своего неблагосклонного отношения к украинцам. Например, выбитые стекла в автомобилях с украинской регистрацией за украинский флажок под лобовым стеклом, ругательства вслед людям, которые говорят на украинском, антиукраинские надписи на зданиях, или даже откровенные запугивания не является уж такой редкостью.
Однако своеобразную «красную» линию эти процессы пересекли в прошлом году летом, когда несколько групп агрессивных молодых людей из различных националистических организаций и местные футбольные хулиганы напали 26 июня на ежегодную украинскую религиозную процессию, которая направлялась на украинское военное кладбище отдать дань уважения погребенным там воинам УНР.
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов субботнего "марша орлят перемиських и львовских" и лично принимал в нем участие, говорит, что не слышал выкриков "Смерть украинцам!".Источник: http://censor.net.ua/n419187
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Слева Чикатило, справа Пашинский - не перепутайте !
...за таке банять
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Пусть не представляют, пока в Польше устраивают антиукраинские шабаши и не наказывают за их организацию виновных пидорасов наподобие Хоме, разговаривать не о чем.
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необходимо единство украинцев и усмирение внутренних недругов и колаборационистов.
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Мабуть, як вчив Степан Бандера, лише коли Україна об'єднається з підімперськими народами, то можна буде подолати імперію. Без такого союзу нічого не вийде.
А у нас шось таке не дуже привітається. Було трохи грузинів і то одного хочуть здати кацапам.
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"участников" марша, которые кричали антиукраинские лозунги, не(!!!) выгораживаю......., но
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков. (с)
Поэтому думаю, было бы правильно - спросить самого мэра о его политических/личных взглядов по отношению к Украине и украинцам. И уж из этого делать выводы.
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В Харькове хотят издать дневник Геббельса
В Харькове крупное издательство «Фолио» издаст дневник одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий заявил, что «эта книга нужна обществу Украины».
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