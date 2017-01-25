 Больше всего с коррупцией рядовой украинец сталкивается в образовании и медицине, - социолог Бекешкина

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В значительной степени недооценено значение рядового украинца в том, что коррупция остается у нас такой распространенной, причем распространена она там, где действуют не высокие чиновники, а население. Это в первую очередь медицина, где почти 60% отметили, что им приходилось давать какие-то взятки. Это образование, особенно среднее, где почти половина населения имела опыт коррупционных практик", - сказала Ирина Бекешкина.
Она добавила: в высшем образовании произошли определены позитивные изменения, там на 5% меньше стало коррупционных практик, хотя коррупция остается на высоком уровне. "С 30% она снизилась до 25%. Но это означает, что у каждого четвертого, не будем говорить, что полностью купленный диплом, но там явные нелады с уровнем образования", - подчеркнула социолог.
В то же время, по ее словам, только 15% студентов подтвердили, что взятки с них требовали. А 2/3 тех, кто взятки давал, честно сказали, что инициатива шла от них, потому что проще дать взятку, чем выучить.
"Т.е. нельзя сбрасывать со счетов инициативные взятки - когда люди считают, что это просто нормальный способ решения проблем. Половина взрослого населения Украины допускает собственную привлеченность к коррупционным действиям в том случае, когда им это выгодно. И гораздо меньше - 37% - декларируют полную неприемлемость для себя коррупционных практик. При этом интересно, что чем младше респондент, тем больше он допускает приемлемость для себя решать проблемы таким путем", - заметила Бекешкина.
Социолог также сообщила, что в настоящее время участились случаи вымогательства взяток для получения кредита, ссуды в государственном учреждении. Среди тех, кто обращался, рост с 7% до 21%. Выросли коррупционные практики в приватизации, владении и пользовании землей, оформлении земли в собственность, при обращении к судебной системе и государственным нотариусам.
В то же время существенно уменьшилось количество фактов коррупции во время контактов с представителями вузов, налоговой службой, с полицией, с органами призыва на военную службу. "В 2011 году 26% констатировали коррупционные практики, в 2015-м - 15%. Во время войны 15% - это тоже не так мало, но все-таки там стали брать меньше", - констатировала Бекешкина.
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Удачи Вам в этом. И не болеть.
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Фучеджі отримував пенсію протягом 1,5 років після своєї втечі
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Начните с этих: "...
Общий объем сбережений, которые были задекларированы чиновниками и депутатами в ходе первого этапа запуска электронного декларирования, составил 25 млрд 988 млн грн. Об этом сообщили активисты на странице Bihus.info в Facebook.
Согласно их подсчетам, если эти сбережения все перевести в наличную форму купюрами по 100 грн, тогда вес этих денег составит 259 тонн, а высота башни ими сложенной - 26 километров...."
Гавкайте на этих Тутанхамонов.
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Насирова признался, что является поклонником Трампа.
"Да, я являюсь поклонником Трампа, был в США (на инаугурации президента, - ред.). Интересно было посмотреть на такое событие", - прокомментировал главный фискал.
Он добавил, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения на инаугурации президента США...."ОН НЕ ЗНАЕТ!!!! ЕГО ПРИГЛАСИЛИ!!!
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Parasiuk Volodymyr
Станція Світланове на Луганщині. 2 км від передової бізнес з окупантами йде повним ходом.
Туди - дерево, залізна руда, цегла, будматеріали.
Сюди - вугілля різного класу, метал і ще багато чого, про що ми не знаємо.
Сьогодні було 12 ешелонів по 60-65 вагонів кожний. З них 30% іде на окуповану територію і 70% з окупованої території.
P.s. Зараз заблокований один із залізничних шляхів. Навіть є зупинені потяги, які їхали вантажитись. Деталі і фото згодом.
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...і ще одне.
Для дуже "розумних" і "законних". Запити, звернення, виступи у ВР і на каналах, тиск на силові структури, немає від цього ніякого результату. Повний нуль. Тому в дію вступає справедливість.
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