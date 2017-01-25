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Все про:коррупция (6572) медицина (1384) образование (1451) Бекешкина (84)

 Больше всего с коррупцией рядовой украинец сталкивается в образовании и медицине, - социолог Бекешкина

Медицина и образование остаются теми отраслями в Украине, где в большей степени укоренилась практика дачи взяток.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В значительной степени недооценено значение рядового украинца в том, что коррупция остается у нас такой распространенной, причем распространена она там, где действуют не высокие чиновники, а население. Это в первую очередь медицина, где почти 60% отметили, что им приходилось давать какие-то взятки. Это образование, особенно среднее, где почти половина населения имела опыт коррупционных практик", - сказала Ирина Бекешкина.

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Она добавила: в высшем образовании произошли определены позитивные изменения, там на 5% меньше стало коррупционных практик, хотя коррупция остается на высоком уровне. "С 30% она снизилась до 25%. Но это означает, что у каждого четвертого, не будем говорить, что полностью купленный диплом, но там явные нелады с уровнем образования", - подчеркнула социолог.

В то же время, по ее словам, только 15% студентов подтвердили, что взятки с них требовали. А 2/3 тех, кто взятки давал, честно сказали, что инициатива шла от них, потому что проще дать взятку, чем выучить.

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"Т.е. нельзя сбрасывать со счетов инициативные взятки - когда люди считают, что это просто нормальный способ решения проблем. Половина взрослого населения Украины допускает собственную привлеченность к коррупционным действиям в том случае, когда им это выгодно. И гораздо меньше - 37% - декларируют полную неприемлемость для себя коррупционных практик. При этом интересно, что чем младше респондент, тем больше он допускает приемлемость для себя решать проблемы таким путем", - заметила Бекешкина.

Социолог также сообщила, что в настоящее время участились случаи вымогательства взяток для получения кредита, ссуды в государственном учреждении. Среди тех, кто обращался, рост с 7% до 21%. Выросли коррупционные практики в приватизации, владении и пользовании землей, оформлении земли в собственность, при обращении к судебной системе и государственным нотариусам.

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В то же время существенно уменьшилось количество фактов коррупции во время контактов с представителями вузов, налоговой службой, с полицией, с органами призыва на военную службу. "В 2011 году 26% констатировали коррупционные практики, в 2015-м - 15%. Во время войны 15% - это тоже не так мало, но все-таки там стали брать меньше", - констатировала Бекешкина.

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Естественный отбор как раз налицо - кто "жирок накопил" тот и "зиму пережил" .
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Эх, молодежь... Вам "истчо" копить и копить.
Удачи Вам в этом. И не болеть.
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Копить не получается. А "жирок" давно сгорел в "національних змаганнях". Так что от "зарплаты до зарплаты", а старость уже рядом...
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А требуют все больше денег на образование и медицину, ясен пень, так верхушку никогда не накормишь. Это с одной стороны. А с другой - в судах, прокуратуре, у депутатов - все нормально? Полная пэрэмога произошла?
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Нашли коррупционеров....
Начните с этих: "...
Общий объем сбережений, которые были задекларированы чиновниками и депутатами в ходе первого этапа запуска электронного декларирования, составил 25 млрд 988 млн грн. Об этом сообщили активисты на странице Bihus.info в Facebook.
Согласно их подсчетам, если эти сбережения все перевести в наличную форму купюрами по 100 грн, тогда вес этих денег составит 259 тонн, а высота башни ими сложенной - 26 километров...."
Гавкайте на этих Тутанхамонов.
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"...Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подтвердил, что это его журналисты рассмотрели в первых рядах на пятничной инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают "Украинские новости".
Насирова признался, что является поклонником Трампа.
"Да, я являюсь поклонником Трампа, был в США (на инаугурации президента, - ред.). Интересно было посмотреть на такое событие", - прокомментировал главный фискал.
Он добавил, что ездил по приглашению и не знает стоимости посещения на инаугурации президента США...."ОН НЕ ЗНАЕТ!!!! ЕГО ПРИГЛАСИЛИ!!!

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" не знает стоимости посещения на инаугурации президента"
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к вопросу о коррупции.....
Parasiuk Volodymyr
Станція Світланове на Луганщині. 2 км від передової бізнес з окупантами йде повним ходом.

Туди - дерево, залізна руда, цегла, будматеріали.

Сюди - вугілля різного класу, метал і ще багато чого, про що ми не знаємо.

Сьогодні було 12 ешелонів по 60-65 вагонів кожний. З них 30% іде на окуповану територію і 70% з окупованої території.

P.s. Зараз заблокований один із залізничних шляхів. Навіть є зупинені потяги, які їхали вантажитись. Деталі і фото згодом.

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...і ще одне.

Для дуже "розумних" і "законних". Запити, звернення, виступи у ВР і на каналах, тиск на силові структури, немає від цього ніякого результату. Повний нуль. Тому в дію вступає справедливість.

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Це просто скотство, казати щось про медицину, коли усі бачили декларації ублюдків і читали про сотні суддів.
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Самая большая коррупция в Укроборонпроме, но Украинцы с ней не встречаются. Да? Гаспажа Бекешкина.
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Лично я думаю, что такими статьями прикрываются масштабные направления коррупции. Если авто за кордоном стоит 3,5 т.долл., а у нас 13 тыс.долл. - это не очень вредит? Цены на газ - не очень? Медикаменты в 5-10 раз - это не "самая вредоносная коррупция"? Помоему-очень - от невозможности купить качественные препараты умирают люди. Коммуналка с их "аргументированными" тарифами - меньше вынимает из кошелька, чем медики и учителя? Отжим президентом владений Януковича со всеми поборами - это мелочь? Даже а сраная гривна с каждого кассового аппарата? Такие статьи уводят от темы, о главной емы, что мы должны научить себя управлять госаппаратом, а не зависеть от него. Панамские счета и слепые трасты... мне впихивают, что я страдаю от медиков и учителей....Такая моя позиция - учится ради себя отстаивать свои права. Даже бороться за 5 грн.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольше всего с коррупцией рядовой украинец сталкивается в образовании и медицине, - социолог Бекешкина
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