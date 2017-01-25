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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1323) задержание (4888) ОГХК (3)

 НАБУ задержало экс-замдиректора ОГХК

Бывший заместитель директора ПАО "Объединенная горно-химическая компания" задержан по подозрению в нанесении ущерба предприятию на сумму более 300 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.

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"Детективы НАБУ под процессуальными руководством прокуроров САП задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ОАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался экс-заместитель директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ПАО "ОГХК"), - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня по этому делу сотрудники НАБУ задержали исполняющего обязанности председателя правления ОГХК.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.

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Это надо же, замдиректора сам, в одиночку всё бабло распилил, такой себе полу-бэтман, полу-каспер. Директор естественно не при делах.
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Если директор ставленник Банковой, то "кто ж его тронет, он же памятник") Вы видели хоть раз чтоб людей Винницкий трогали?
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Винницких у нас не трогают. Раньше в таком почете были донецкие. Впрочем, ничего не изменилось, только лишь название поменялось.
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Задержали, подержали оперативно отпустили. Так по Закону - правильно?
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Если это была бы борьба с коррупцией, то можно было бы хоть немного порадоваться. Но, по моему мнению, это "расчистка территории" для нужных людей.
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Сто процентов. В Одессе было тоже самое с припортовым. После того, как сорвали приватизацию туда сразу Кононенко назначили. Банковая опять все под себя гребет.
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Да какая борьба с коррупцией? Это бизнес. Такие как Шабунин, Сытник, Лещенко и др. это поняли и имитируя бурную деятельность постоянными пиарными делами прикрывают распил грантов и своих мутки.
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Да, эти герои только создают видимость бурной деятельности. А ведь результатов этой работы не видно. Только прикрываю громкими словами свою деятельность.
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Да нет никакой борьбы. Наши антикоррупционеры уже начали заниматься коррупционной деятельностью. И за это им платят деньги.
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интересно через сколько дней он вернется обратно на должность дерибанить бабло
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дураки.... ... вы рыбку ловите золотую, только она выполнит желание , без нее не посадите..... ... вон Югиг акул ловит, и что?... Гринпис не дает ........
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Значит на повышение пойдет

Наш Харків ‏@MaidanKharkiv

Минулого року - ти скандальна хабарниця в Одесі. А цього року - вже впливовий чиновник в Києві.


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полицейские опять убили законопослушного невиновного. вот как это было.

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Так огхк хотят приватизировать в этом году. Это что история опз номер два? Начинают поднимать скандал вокруг руководства предприятия, чтобы завалить приватизацию и отдать предприятие в руки очередному олигарху или тому, что на банковой?
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Это называется "кто не работает, тот ест", вернее, кто находит побольше мелких дел и тем для пиара, тот получает огромные ЗП.
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Так они трогают только тех, кого им скажут потрогать. Тех кто к Пете приближен, тех не трогают.
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Та это понятно, Кононенко для них священная корова, Гонтарева тем более. Хотя там негде клеймо ставить
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Це вони його затримали, щоб зробити ще один прицидент банкрутсва важливого для приватизації заводу ? Таким ж методами діяли рекетири , що це за політичні ігри?
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Дуже жаль, що вони не виправдовують надії ,які на них поклали. Тільки одні заголовки,шум,а результата,як завжди нема
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Сорвали одну приватизацию. А могли бы пойти деньги в государственную казну. Пошли бы инвестиции. А это и новые рабочие места.
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НАБУ не оправдала надежд. А подумать только, сколько денег идет на зарплаты этих бездельников. Лучше бы пошли на пенсии для людей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало экс-замдиректора ОГХК
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