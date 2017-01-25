 НАБУ задержало экс-замдиректора ОГХК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.
"Детективы НАБУ под процессуальными руководством прокуроров САП задержали еще одного участника коррупционной схемы, по которой ОАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался экс-заместитель директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ПАО "ОГХК"), - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сегодня по этому делу сотрудники НАБУ задержали исполняющего обязанности председателя правления ОГХК.
Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
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Наш Харків
@MaidanKharkiv
Минулого року - ти скандальна хабарниця в Одесі. А цього року - вже впливовий чиновник в Києві.
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