 Кабмин поручил сформировать группу, которая оперативно разработает порядок проверки е-деклараций, - Петренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр юстиции Павел Петренко написал в Facebook.
Он сообщил, что сегодня Кабинет Министров поручил сформировать на площадке Секретариата Кабмина рабочую группу, которая оперативно разработает порядки проведения проверки деклараций чиновников и их имущественного положения и предложит их для принятия НАПК.
По его словам, от Минюста в эту группу войдет команда специалистов во главе с первым заместителем министра юстиции Натальей Севостьяновой.
"Мы уже провели консультации с представителями общественности и учеными, которые также выразили готовность присоединиться к группе", - написал Петренко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 января Министерство юстиции Украины заявило, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проигнорировало замечания министерства при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников.
12 января НАПК утвердило обновленный порядок проверки электронных деклараций и обновленный порядок мониторинга образа жизни чиновников.
Напомним, ранее Минюст 2 раза отказывался регистрировать разработанные НАПК порядки проверки электронных деклараций и мониторинга образа жизни чиновников.
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Е-система, учета и проверки деклараций? Подразумевает - машинное восприятие 0-0-1-0-0-1. Восприятие, оценку и анализ. Затем? Выдачу результатов, по итогу. Или эта система - тамагочи с рулем педалями и бензобаком?
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Есть такой старый анекдот " послали черепаху в магазин за водкой ...." Дальше все знают
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Мiнiстр Петренко -- патрон рейдерiв i конвертаторiв
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Каждый гордится, хоть чем-то в стране.
Снегом пингвины гордятся.
Ну, а у нас - «декларация-Е»
Словно стена у китайцев.
Будто большой колокольчик в носу,
С хрустом штаны из сатина.
Внес в декларацию кто-то мацу -
Славься, ликуй Украина!
Каждая строчка родных новостей
Новости «Е» обсмакует.
Сколько там Правды, часов и церквей -
Даже Донбасс не волнует!
Ну, а потом, на могильной стене
Надпись. Торжественно. Строго -
«Он заполнял декларацию-Е!»
В Рай ему, значит, дорога.
Сколько позора у нашей страны!
Продан свой газ и граница.
Внемлем правительству, как бараны,
Делая умные лица...
(полностью стих: Декларация - "Е" )
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