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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Кабмин (9632) Минюст (1024) Петренко Павел (489) электронное декларирование (398) НАПК (190)

 Кабмин поручил сформировать группу, которая оперативно разработает порядок проверки е-деклараций, - Петренко

На площадке секретариата Кабинета Министров будет сформирована рабочая группа, которая разработает порядки проверки электронных деклараций чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр юстиции Павел Петренко написал в Facebook.

Он сообщил, что сегодня Кабинет Министров поручил сформировать на площадке Секретариата Кабмина рабочую группу, которая оперативно разработает порядки проведения проверки деклараций чиновников и их имущественного положения и предложит их для принятия НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с регистрацией документов, необходимых для "старта" проверок е-деклараций, зашла в тупик, - замглавы НАПК Радецкий

По его словам, от Минюста в эту группу войдет команда специалистов во главе с первым заместителем министра юстиции Натальей Севостьяновой.

"Мы уже провели консультации с представителями общественности и учеными, которые также выразили готовность присоединиться к группе", - написал Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ инициировала дополнительную проверку е-деклараций 29 нардепов: "Установлено несоответствие декларируемых денежных средств и официально полученных доходов"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 января Министерство юстиции Украины заявило, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проигнорировало замечания министерства при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников.

12 января НАПК утвердило обновленный порядок проверки электронных деклараций и обновленный порядок мониторинга образа жизни чиновников.

Напомним, ранее Минюст 2 раза отказывался регистрировать разработанные НАПК порядки проверки электронных деклараций и мониторинга образа жизни чиновников.


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Петренко і НАЗК змагаються,хто краще посадить за корупцію!Ну й нехай змагаються,саджати все одно будуть!
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А більше всіх посадить усе-таки Юрик Луценко
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Все эти новости про посадки чиновников - блеяние коз и не более. Тошно уже от этих программ и групп...
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Кого посадят ? и Кто? Югик ????? Он может только свой пьяный зад в кресло посадить.
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Думаю,що шуру єфрамова упечуть надовго.Наприкінці цього року
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А я думаю, что нет. И не потому, что не хотят, просто не дадут. Я думаю, он "героически" умрет от падения со стула, это в худшем расскладе, при нормальном будет договорняк и дело развалится в суде.
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Когда порох назначал главу НАБУ онназначал человека с компроматом, в связи с тем, что снять его может тока ВР, замкнутый круг, петя остается тока одно, начни сажать варег, либо сам будиш сидеть, Трамп тебе не поможит признать тебя , это признать растрел на майдане твоими соратниками, сжигание людей твоими соратниками, сбитие боинга Нидерланды уже Украину послали.
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мало дармоедов наплодили.группы уже "хлеба" и на таможне зарабатывают и где только нет групп.а страна в мировой групповой ,,,опе...
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опять сплошная показуха)))симуляция деятельности))
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Как это? " Кабмин поручил сформировать группу, которая оперативно разработает порядок проверки е-деклараций, - Петренко..."
Е-система, учета и проверки деклараций? Подразумевает - машинное восприятие 0-0-1-0-0-1. Восприятие, оценку и анализ. Затем? Выдачу результатов, по итогу. Или эта система - тамагочи с рулем педалями и бензобаком?
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НАЗК себе премии по двести штук выписывают,а не проверили еще ни одной декларации,теперь эти начнут шорхатся,потом обвинят друг друга шо мешают,цирк плять
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ах вы только поручили?то есть нихера за все это время не сделали?мудак ты петренко -вот ты кто-штаны сука протираете там
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Оперативно сформировать только.Общество посадок ждет.
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Ждать это основное занятие нашего населения, к сожалению.
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Ключевое слово" оперативно.
Есть такой старый анекдот " послали черепаху в магазин за водкой ...." Дальше все знают
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оперативно разработает порядок проверки е-деклараций.....а проверять то кто будет ? покажите народу героев кабинетных переписок....., ну как их.... а .... ейопавакопов.....
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почему парламент этого не сделал? кабмину нельзя доверять, все так пропишут, что никто не ответит. Они же первые и пойдут под ,,нож,, если правильно пропишут.
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Это не имеет значения не какого кто будет проверять -декларация уже зарегестрирована и изменить ее так просто не возможно ибо это тянет на администативную ответственность и что главное что это все зафиксировано если ты честно подал в фискальной службе в виде податков от приобретенного имущества и это не возможно скрыть как ты думаеш а если что то не было подано то за это прийдется отвечать -а обнаружить это очень просто -припустим ты идеш в гости до какого то мужика и смотриш а у него картина за 1 миллион висит а ты только вчера видел его декларацию а там она не записана и ты быстренько звониш кому надо -после чего делают проверку по поступившему сигналу что у мужика есть картина не вписанная в декларацию и вот мужик и попался и мало того что штраф наложат то еще должен будет заплатить податок 20% от стоимости картины и как ты думаеш в его интересах скрыть это или нет бо все можно убнаружить кроме денег в банке а если мужик под следствием то и в банках найдут -сейчас столько разного оборудования для поиска что все можно найти .Заграница давно так живет и поэтому там так просто не званный гость не приходит.
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Наймите домушников, и они добросовестно за долю малую, проверят е дкларации
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Запомни что домушники это уличная уголовная шпана особенно в Украине и их интересует только -мелочь -это деньги и драгоценности чтобы их пустить в оборот и за деньги вырученные купить водку и напится и все они в основном на учете в полиции и декларация им мало что поможет-на этот вопрс стараются нажимать те которым есть что скрывать чтобы соседи не знали бы что он богат а прикидается бедным и приходит соль заимствовать до соседа.
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Соевые прохфессионалы,любую хорошую идею похоронить)))Везде поют про е-декларации как про перемоги, а на выходе пшик.Ну показали воры сколько украли ,а дальше что))))
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Всему свое время и Украина не первая граждане которой подают декларации и это тебе не декларация простого работника у которого кроме основной работы и поездок в Польшу или еще куда то больше нет не каких источников доходов а депутаты и прочие во многих структурах дивиденты получают и все это надо перепроверить -законно это и какая сумма .
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Вы не смешите уважаемый.Мы говорим про тех,кто 25 лет на госдолжностях при том ,что закон запрещает заниматься при этом ком деятельностью.Судьи практически все до одного под эту категорию попадают.
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Группа разделилась на две части и принялась за работу, одна часть ушла за пивом, а вторая раков начала варить.
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Могу даже пояснить для чего,до апреля е-декларации заполнят все госслужащие,вот к этому сроку и разработает Петренко то что ему надо и начнут глушить и выдавать результаты нагора на среднем и низшем звене госслужащих,от же тварюки,очередной развод для лохов,и что самое интересное до сих пор у них проходят эти цирковые номера и развод Народа Украины
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Уже б молчали в тряпочку про этот бред с фикларациями! ПРОТИВНО слушать((

Каждый гордится, хоть чем-то в стране.
Снегом пингвины гордятся.
Ну, а у нас - «декларация-Е»
Словно стена у китайцев.

Будто большой колокольчик в носу,
С хрустом штаны из сатина.
Внес в декларацию кто-то мацу -
Славься, ликуй Украина!

Каждая строчка родных новостей
Новости «Е» обсмакует.
Сколько там Правды, часов и церквей -
Даже Донбасс не волнует!

Ну, а потом, на могильной стене
Надпись. Торжественно. Строго -
«Он заполнял декларацию-Е!»
В Рай ему, значит, дорога.

Сколько позора у нашей страны!
Продан свой газ и граница.
Внемлем правительству, как бараны,
Делая умные лица...
(полностью стих: Декларация - "Е" )
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Правильно делают -когда в Украине закончится кампания подачи деклараций то мы увидем что все богатые и только простой народ бедный .Жаль что у меня нет друга который бы мне миллион хотя бы гривнев как это сделали подарок лещенку -то я себе думаю что если мужик миллион подарил то интересно сколько у него что куры не клюют-наверное не ограниченно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин поручил сформировать группу, которая оперативно разработает порядок проверки е-деклараций, - Петренко
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