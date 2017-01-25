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Все про:ПАСЕ (986) резолюция (140) Логвинский (69)

 ПАСЕ приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине" - сторонникам РФ не хватило голосов для своих правок

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ, вице-президент Ассамблеи Георгий Логвинский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", - написал он.

Логвинский подчеркнул: "Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины
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Только остается простой вопрос, а на хрен Америке Донбасс ??????
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У кацапов для этого дела земли немеряно, А в Америке даже Трамп не знает где Донбасс.
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ордыло востановит,тама сланцевого газа в десятки раз больше чем у нас (рф сибирь )... говорит зам комитета государственной думы по обороне рф ... газ в Ураине в 10 раз больше чем сибири говорит чухан в коммитете по обороне рф а в амереканцев усе оборудование для дОбычи шо в артике рюськой шо в Украине и они торговать хотят а тута санкции китай тоже но лажа
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пасе - це така беззуба організація шо від її резолюцій українцям ні холодно ні жарко.
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Тука сегодня сказал, резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и больше ничего
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Ну , треба ж хоч десь "перемогу" брати ...
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Вітаю з перемогою з розгромним рахунком.
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Хорошая дипломатическая победа, вот только толку от неё вряд ли будет. Давайте смотреть на мир серьезно, все эти ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, это уже полудохлые конторы, а толку от них, как от козла молока.
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а от тебя вообще ноль - просчитай теперь процентность своего толка брат кацапов...
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вы, пан фашист немного ошиблись, Это вы брат русских, по вашему же утверждению, а у меня, хоть русские, хоть кацапы. всё равно соседи, и от этого никуда не уйдешь, если живешь в Украине.
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тебе брат кацапов пора запомнить правильное написание - фОшиЗДы мы и Хунта...
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Nickolai G. Bondarenko
Подписаться · 6 ч
Путин: - У России нет границ.
Китай: - Мы вас поняли. Принимаем меры.
...И выпустили новые карты Поднебесной
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рассказывают,что по всем рашканалам опять нас полоскают с новой силой)))))))неудобно кацапсинам свои провалы повсеместные обсуждать -вот Украина опять в топе
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А что, делегации мацковии снова в ПАСЕ нет ? Как голоса лишили , так и не появляются ? Из восьмёрки выкинули, на Паралимпиаду не пустили, карлика никуда не приглашают. Осталось из ООН и МОК выкинуть убийц.
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Завтра педро виступить, і скаже що ПАРЄ задоволене боротьбою з корупцією в Україні і вітає українську владу з прогресом в цьому питанні...
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Такое ощущение, что у нас власть-одни ОСЛЫ.Весь цивилизованный мир уже тычет нас, как котёнка носом в какашку-боритесь реально с коррупцией, и у вас всё будет хорошо.Так нет.Воруют и не стесняются позора на весь мир.Действительно, как мелкое чмошное ворьё и жульё.Простым людям уже стыдно, что прошло две серьёзнейших революции, вторая вообще трагическая, а сдвиги-в глубокий минус.Неужели не понятно, что третьего уже не дано? Неужели не понятно, что назад не вернёмся, а прощения за утраченные годы и жизни никому НЕ БУДЕТ? Как вдолбить в головы депутатам и чиновникам, что они сами себе подписывают приговор?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПАСЕ приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине" - сторонникам РФ не хватило голосов для своих правок
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