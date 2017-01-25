 ПАСЕ приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине" - сторонникам РФ не хватило голосов для своих правок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", - написал он.
Логвинский подчеркнул: "Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!"
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Китай: - Мы вас поняли. Принимаем меры.
...И выпустили новые карты Поднебесной
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