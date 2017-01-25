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Все про:ПАСЕ (985) резолюция (141) Логвинский (69)

 ПАСЕ приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине"

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ, вице-президент Ассамблеи Георгий Логвинский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", - написал он.

Логвинский подчеркнул: "Важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата" и избирательной комиссией во главе с автомойщиком! Сила права выше права силы!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ отклонила поправку о проведении выборов в Раду на оккупированных территориях Украины
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