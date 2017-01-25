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 Пока мы не видим признаков "договороспособности" у руководства Украины, - Лавров о минских соглашениях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа руководство Украины почувствует необходимость действовать "более самостоятельно" .

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе "Правительственного часа" в Государственной думе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

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"Пока мы не видим признаков "договороспособности" у руководства Украины. Последний пример. Буквально на днях Президент Украины П.А.Порошенко заявил, что Киев не сделает ни единого шага по выполнению политических аспектов Минских договоренностей, пока не будут полностью обеспечены его требования в сфере безопасности, вплоть до взятия под полный контроль всех участков российско-украинской границы. Это говорит публично Президент, подписавший Минские договоренности, в которых черным по белому сказано, что контроль над границей будет полностью восстановлен, когда все политические обязательства Киева будут выполнены, включая проведение амнистии, выборов, при обеспечении особого статуса Донецка и Луганска и его закрепления в конституции Украины на постоянной основе. Президент Украины П.А.Порошенко просто прямо "в лоб" противоречит тому, под чем он "подписался" вместе с президентами России и Франции В.В.Путиным и Ф.Олландом и Канцлером ФРГ А.Меркель", - заявил Лавров.

"Министр внутренних дел А.Б.Аваков также на днях посещал, как я припоминаю, штаб-квартиру Национальной гвардии Украины, где заявил о необходимости готовиться к силовому возвращению Юго-Востока и Крыма. Вот такие деятели руководят сейчас этой страной и процессом по выполнению Минских договоренностей, вернее, по торможению выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул глава МИД РФ.

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"Все это поощряется, потому что украинские руководители полагают, что, как только установится мир и тишина, от них начнут требовать по-настоящему выполнять то, что они пообещали. Надеюсь, что с приходом Д.Трампа в Белый дом при реализации заявленных им подходов к внешней политике как к чему-то прагматичному, что не должно создавать лишних проблем для США, в связи с тем, что он не хочет вмешиваться в дела других государств, украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и не будет полагаться на своих заокеанских хозяев, как это было при Б.Обаме и Дж.Байдене", - резюмировал Лавров.
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дурмановес или боярышник? чем сегодня лошадь разбавляла скушные будни кацапа?
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Як можна домовлятися з кацапськими шизоїдами?
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Достал старый конь.......ватники..........перестаньте его уже коноплёй кормить!!!
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А у рашки взагалі керівництва не бачу-лише диктатора хУЙЛО!
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Да пошел он в жопу. Нафига перепечатывать бесполезный бред.
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Может еще всем по угрожайте скинуть атомную бомбу? По вашей логике тогда должна появляться договороспособность?
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Пока мы не видим признаков "договороспособности" у руководства Украины, - а почему Лавров должен видеть? Л.П.Берия ведь сказал: кто не слепой, тот видит.
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Лаврик,не скромничай,мы и то видим,как вы с Петрухой хорошо договорились,вы Лугандону оружие,Петруха деньги на хавку и воду с электрикой. Симбиоз гадюки и жабы.
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Дибилбля ,мы не договариваемся с убийцами мирного населения,ИГИЛ и кацапофашистами в одной особе,коими и являются кацапы! Пшли нах"й, чтобы тебе лошадь понятнее было!
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Обольщающаяся лошадь - это что-то новенькое в зоологии.
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Конь пытался взбрыкнуть, но только пукнул и так жалобно, что всем стало жаль бедное животное.
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эта лошадь может тоже не будет вмешиваться в дела другого государства и указывать нам, как когда и какие поправки в конституцию принимать/непринимать. Что ж они такие непоследовательные ....Вот интересно отключая газ зимой 2009 года они тоже таким образом защищали "русскоязычных" в Украине? Или у них это все выборочно?
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Да кацапня смотрю старые пластинки включило.На трамадола рассчитывают упыри.
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Л. П. Берия :
«Жалко рюсских людей.Если не умеешь думать,так дураком и будешь жить.Но растут новые люди..Поумнее нас..Может и жить будут лучше нас..,»
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока мы не видим признаков "договороспособности" у руководства Украины, - Лавров о минских соглашениях
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