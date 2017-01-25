 "Журналисты были в этих помещениях и видели, что там ничего нет", - в СБУ отвергли заявление правозащитников о тайных тюрьмах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы уже очень много говорили об этом, не хотим сейчас снова оправдываться, потому что я не знаю, кому это выгодно, почему тему опять нагнетают. Журналисты были в этих помещениях и видели, что там ничего нет", - сказала Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Смотрите на Цензор.НЕТ - "Проходите, смотрите", - в Харьковском СБУ показали журналистам "тайную тюрьму". ВИДЕО
Amnesty International и Human Rights Watch 25 января в очередной раз призвали власти Украины и поддерживаемых Россией боевиков положить конец "досадной ситуации", остановить все произвольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с заключенными и привлечь к ответственности виновных.
В заявлении правозащитники напомнили свой отчет от июля 2016 года, в котором говорилось о случаях длительных, произвольных, а иногда тайных содержаний под стражей как со стороны властей Украины, так и со стороны поддерживаемых Россией боевиков.
Заявления о применении пыток со стороны СБУ в так называемых "тайных тюрьмах" впервые озвучила группа инспекторов ООН в марте. В то же время Служба безопасности Украины заявляла, что нет никаких тайных тюрем.
Читайте на Цензор.НЕТ - Делегация ООН получила доступ ко всем помещениям СБУ
156 9
Минюст разрешил выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах(37)
Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным в российских тюрьмах(124)
Суд Казахстана дал предпринимателю Досову 3 года за критику Путина(92)
После визита Луценко в Райковской колонии улучшились условия содержания, - ГПУ(28)
"Савченко є ключовим елементом у грі російських спецслужб. Про це треба говорити відкрито", – Снєгирьов(0)
Российский омбудсмен обещает переправить крымских заключенных в Украину, - Лутковская(31)
ООН зафиксировала смерть крымчанина в российской тюрьме(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить