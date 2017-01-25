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 "Журналисты были в этих помещениях и видели, что там ничего нет", - в СБУ отвергли заявление правозащитников о тайных тюрьмах

В Службе безопасности Украины в очередной раз отвергли заявления международных правозащитников, которые 25 января призвали стороны конфликта в Украине прекратить безнаказанность за незаконное содержание людей в тюрьмах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы уже очень много говорили об этом, не хотим сейчас снова оправдываться, потому что я не знаю, кому это выгодно, почему тему опять нагнетают. Журналисты были в этих помещениях и видели, что там ничего нет", - сказала Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Смотрите на Цензор.НЕТ - "Проходите, смотрите", - в Харьковском СБУ показали журналистам "тайную тюрьму". ВИДЕО

Amnesty International и Human Rights Watch 25 января в очередной раз призвали власти Украины и поддерживаемых Россией боевиков положить конец "досадной ситуации", остановить все произвольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с заключенными и привлечь к ответственности виновных.

В заявлении правозащитники напомнили свой отчет от июля 2016 года, в котором говорилось о случаях длительных, произвольных, а иногда тайных содержаний под стражей как со стороны властей Украины, так и со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Заявления о применении пыток со стороны СБУ в так называемых "тайных тюрьмах" впервые озвучила группа инспекторов ООН в марте. В то же время Служба безопасности Украины заявляла, что нет никаких тайных тюрем.

Читайте на Цензор.НЕТ - Делегация ООН получила доступ ко всем помещениям СБУ
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тогда выходит тоже нет, а васятко грцацак, это просто пьяная галлюцинация вальцмана
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"Amnesty International и Human Rights Watch 25 января в очередной раз призвали власти Украины и поддерживаемых Россией боевиков положить конец "досадной ситуации", остановить все произвольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с заключенными и привлечь к ответственности виновных", - в Крыму эти организации не видят нарушения прав человека, когда в россии арестовывают за комментарий в интернете - опять слепы...А вот сказки про тюрьмы рассказывают. Вы их найдите и докажите, а не говорите общие слова.
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Я бы на твоём месте не был бы так уверен. От наших мусоров чего угодно ожидать можно, а от сбу тем более - они же неподконтрольные почти никому, могут творить что хотят.
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а для кацапни не мешает сделать такие-и вообще оон импотенты и ссыкуны.перед кацапами так и семенят-тьфу на них
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тюрьмы есть и журналисты их видели.Вот только незадача,они должны были там увидеть изуродованого пытками кацапа,но провокаторы не успели его подкинуть журналистам...Эх..неповезло....
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А чего эти защитнички в дыру не ездят.Импотенты хреновы.
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