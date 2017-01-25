EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  435  23
Все про:Европарламент (1204) поздравление (558) Порошенко (10501) Таяни (4)

 Порошенко призвал главу Европарламента Таяни поддержать предложение о предоставлении Украине автономных торговых преференций

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора поздравил Антонио Таяни с избранием на должность Президента Европейского Парламента.

Глава государства выразил надежду на продолжение решительной поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубление отношений с Евросоюзом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Таяни назвал свои главные задачи на посту главы Европарламента

Лидеры обсудили перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порошенко призвал Европейский Парламент поддержать предложение Европейской Комиссии относительно предоставления Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации.

Глава государства поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Россией Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией в отношении граждан Украины, в том числе крымских татар, а также содействовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации заложников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Европарламента призвали не затягивать с "безвизом" для Украины
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо Рошен хрєново почав в европі продаватися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ходу там конкуренція на багато більша ніж в Липецьку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему-то 90граммовые шоколадки рошен на 15% дороже 100-граммовых немецких того же качества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не нажрется никак.Я уже стараюсь не покупать эти рошеновские изделия , как и все мои знакомые.Вчера малышке Корону купил , а позавчера Киндер...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
качество отвратительное не соответствует стандартов еврейпы
 показать весь комментарий
Ответить
 
лол))))) Кто ж тебе это даст дегенерат, это только ваша быдлократия может сдавать национальные интересы. Учитесь быть конкурентными, а не по старинке преференции клянчить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то они давно действуют, с 2014 года.
Там нулевые ставки на много с/х продукции, на сырье.
Еще на некоторые вещи квоты отменяют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ці преференції допомогли б економіці України в цей нелегкий час.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому война,а барыге сбыт конфет интереснее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Порошенко призвал Европейский Парламент поддержать предложение Европейской Комиссии относительно предоставления Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации", - преференції могли б створити нові робочі місця. Це виробництво можно було б відкривати біля ордло, щоб сепари ковтали слину від заздрості.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мудак для армии проси снарягу а не думай куда свой сраный рошен впаривать..говно твои канхфэты пэтя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тот самый Антонию Траяни, которому запрещен вьезд в Украину?
Уголовное дело против него СБУ хоть закрыла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=UA&Code=&Year=2017&Critical=&Status=&Expand=true
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал главу Европарламента Таяни поддержать предложение о предоставлении Украине автономных торговых преференций
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех Быковня вандализм взятка военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область ДТП Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Мининфраструктуры Минобороны Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия СБУ суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти