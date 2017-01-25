 Порошенко призвал главу Европарламента Таяни поддержать предложение о предоставлении Украине автономных торговых преференций

Глава государства выразил надежду на продолжение решительной поддержки со стороны Европарламента Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и углубление отношений с Евросоюзом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Лидеры обсудили перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Порошенко призвал Европейский Парламент поддержать предложение Европейской Комиссии относительно предоставления Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации.
Глава государства поблагодарил Европарламент за соблюдение политики непризнания аннексии Россией Крыма и обратился с просьбой активно противодействовать репрессиям и нарушениям прав человека Россией в отношении граждан Украины, в том числе крымских татар, а также содействовать освобождению всех незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации заложников.
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Там нулевые ставки на много с/х продукции, на сырье.
Еще на некоторые вещи квоты отменяют.
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Уголовное дело против него СБУ хоть закрыла?
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