В горсовете Ужгорода прошли обыски - разоблачена коррупционная "схема решения земельных вопросов", - прокуратура. ФОТО
Прокуратурой Закарпатской области, совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБ Украины разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами Ужгородского городского совета за решение "земельных" вопросов.
В сообщении отмечается: "Работники прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБУ УСБ Украины разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами Ужгородского городского совета при посредничестве физических лиц".
В прокуратуре продолжили: "Предварительно установлено, что неправомерную выгоду должностные лица горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.
Сейчас задержали посредника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн".
"В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды служебным лицом, на основании постановления следственного судьи в настоящее время продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - резюмировали в прокуратуре.
Справочно: "ч. 3.ст 368 УК украины - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, -наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества".
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Франсуа Фийон, будучи депутатом парламента, устроил жену своей ассистенткой, благодаря чему та, не работая, получила 600 тысяч евро, утверждает французская газета. Представитель Фийона заявил, что тот не нарушил закон.
http://www.dw.com/ru/во-франции-начато-расследование-скандала-вокруг-жены-франсуа-фийона/a-37263858?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml
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Близько 15:00 в кабінеті першого заступника міського голови Ужгорода розпочалися слідчі дії, які проводить Служба Безпеки України.
На місці також присутня поліція та прокуратура, а ось власне Іштвана Цапа в кабінеті нема. Він зник разом з міським головою Ужгорода Богданом Андріївим щойно до мерії завітали силовики з наміром проводити слідчі дії.
За власною інформацією Mukachevo.net, слідчі дії проводить антикорупційний відділ СБУ, і перевіряють вони проекти рішень завтрашньої сесії. Наразі не виключено підозру в хабарництві, однак поки це ніхто офіційно не підтверджує, і не спростовує.
Кабінет першого заступника наразі заблоковано силовиками.
Редакція Mukachevo.net спробувала зв'язатися з Іштваом Цапом телефоном, але у відповідь "Абонент не може прийяти ваш дзвінок". За інформацію з оточення Іштвана Цапа, його наразі взагалі нема у місті, він начебто у Києві. Крім того, співпрозмовник підтвердив те, що обшуки пов"язані з ймовірним хабарем.
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