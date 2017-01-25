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 В горсовете Ужгорода прошли обыски - разоблачена коррупционная "схема решения земельных вопросов", - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой Закарпатской области, совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБ Украины разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами Ужгородского городского совета за решение "земельных" вопросов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

В сообщении отмечается: "Работники прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБУ УСБ Украины разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами Ужгородского городского совета при посредничестве физических лиц".

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В прокуратуре продолжили: "Предварительно установлено, что неправомерную выгоду должностные лица горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.

Сейчас задержали посредника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн".

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"В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды служебным лицом, на основании постановления следственного судьи в настоящее время продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - резюмировали в прокуратуре.

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ужгород горсовет обыск

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ужгород горсовет обыск

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Справочно: "ч. 3.ст 368 УК украины - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, -наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества".

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Хорошо что такой беспредел творится только в Ужгороде, а прикиньте, если бы по всей державе так было?

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Ага, особенно при Космосе Лене в Киеве с его молодой командой
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ну фсьо, теперь фигуранты дела пойдут на повышение...
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Не особый посыл, но так, для вменяемых.

Помни, кто ты, откуда и зачем здесь.
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Такая акция имела бы колоссальный эффект, если бы одновременно прошла во всех областях Украины. Масса взяток поразила бы воображение!
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Во Франции начато расследование скандала вокруг жены Франсуа Фийона
Франсуа Фийон, будучи депутатом парламента, устроил жену своей ассистенткой, благодаря чему та, не работая, получила 600 тысяч евро, утверждает французская газета. Представитель Фийона заявил, что тот не нарушил закон.
http://www.dw.com/ru/во-франции-начато-расследование-скандала-вокруг-жены-франсуа-фийона/a-37263858?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml
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На радио Эра слышал путинскую шлюху мУРАЕВА, оно чётко вещает словами хуйла, лаврова, сравченко и мертвечука с пиндчуком.............
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Отак би в кожному місті по кілька справ кожного дня - тільки так можна подолати хабарництво!
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Цензор,неужели стесняетесь назвать фамилии бандюков деребанщиков у власти?

Близько 15:00 в кабінеті першого заступника міського голови Ужгорода розпочалися слідчі дії, які проводить Служба Безпеки України.
На місці також присутня поліція та прокуратура, а ось власне Іштвана Цапа в кабінеті нема. Він зник разом з міським головою Ужгорода Богданом Андріївим щойно до мерії завітали силовики з наміром проводити слідчі дії.
За власною інформацією Mukachevo.net, слідчі дії проводить антикорупційний відділ СБУ, і перевіряють вони проекти рішень завтрашньої сесії. Наразі не виключено підозру в хабарництві, однак поки це ніхто офіційно не підтверджує, і не спростовує.
Кабінет першого заступника наразі заблоковано силовиками.
Редакція Mukachevo.net спробувала зв'язатися з Іштваом Цапом телефоном, але у відповідь "Абонент не може прийяти ваш дзвінок". За інформацію з оточення Іштвана Цапа, його наразі взагалі нема у місті, він начебто у Києві. Крім того, співпрозмовник підтвердив те, що обшуки пов"язані з ймовірним хабарем.
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по ходу ищут новый участок под грибовичскую свалку, саудовские шейхи готовы профинансировать сделку, скоро украинский мусор станет самой ходовой валютой в мире
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Весело там у чиновников. Каждый день они друг друга ловят, сами себе создают новых охотников за охотниками коррупционеров, весело отчитываются о своих поимках. Жизнь у них кипит. Посмотришь со стороны - прям реформаторы и борцы. За наш счёт. Оно нам надо? Разогнать всех к .... маме.
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В ЛЮБОМ горсовете или облсовете - та же картина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ горсовете Ужгорода прошли обыски - разоблачена коррупционная "схема решения земельных вопросов", - прокуратура. ФОТО
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