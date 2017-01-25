 В горсовете Ужгорода прошли обыски - разоблачена коррупционная "схема решения земельных вопросов", - прокуратура. ФОТО

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В сообщении отмечается: "Работники прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБУ УСБ Украины разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами Ужгородского городского совета при посредничестве физических лиц".В прокуратуре продолжили: "Предварительно установлено, что неправомерную выгоду должностные лица горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.Сейчас задержали посредника во время получения части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн"."В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды служебным лицом, на основании постановления следственного судьи в настоящее время продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", - резюмировали в прокуратуре.

Справочно: "ч. 3.ст 368 УК украины - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, -наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества".