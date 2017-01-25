 НАБУ задержало и.о. главы правления ОГХК по подозрению в нанесении ущерба на 300 млн. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook "Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и. о. главы правления ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму свыше 300 млн грн. Подробности - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.