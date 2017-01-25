 НАБУ задержало и.о. главы правления ОГХК по подозрению в нанесении ущерба на 300 млн. грн.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и. о. главы правления ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму свыше 300 млн грн. Подробности - позже", - говорится в сообщении.
Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
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https://ria.ru/world/20170124/1486392303.html …
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Семен Семенченко added 5 new photos.
3 hrs ·
Ветерани почали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Папасная бiля Гірське-Золоте.
12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключені з процесу фінансування тероризму. Рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів. Перший блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана". Зараз триває інженерне обладнання місцевості і забезпечення безпеки учасників блокади. Далi буде
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Підлеглі Авакова здійснили розбійний напад на кондитерську фабрику "ЖЛ" (відео)
Сьогодні 13:39З'явились докази участі поліції в розбійному нападі на Житомирську кондитерську фабрику "ЖЛ". На оприлюдненому відео з камер спостереження фабрики видно момент нападу та чітку координацію дій поліції і озброєних людей у цивільному, які також є співробітниками поліції.
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...Заступниця керівника Одеської митниці Лариса Ареф'єва, затримана на хабарі в 50 тисяч доларів восени 2015 року, призначена начальником відділу митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби...
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Семен Семенченко added 2 new photos.
1 hr ·
Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав идущий на оккупированную территорию (54 вагона) остановлен. Приехала следственно оперативная группа которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц. Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав участвующий в финансировании терроризма будет приварен к рельсам возле Редута Богдана и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным.
Все целы.
Далi буде
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