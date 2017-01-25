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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1321) ГОК (11) ОГХК (2)

 НАБУ задержало и.о. главы правления ОГХК по подозрению в нанесении ущерба на 300 млн. грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали и. о. главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), действия которого нанесли государству ущерб на сумму более 300 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.

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"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали и. о. главы правления ОГХК, который может быть причастен к нанесению ущерба ГП на сумму свыше 300 млн грн. Подробности - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.


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через месяц на повышение пойдет как одесская прошмандовка насировская
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Срочно нуждаюсь в помощи опытного порохобота перекрутить этот лютый 3,14здец в решительную перемогу.


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В мировом рейтинге СРІ Украина заняла 131 место из 176 стран. Эту ступеньку с показателем 29 баллов вместе с нами разделили Казахстан, Россия, Непал и Иран.
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Хм... нужно таких не задерживать, а ликвидировать на месте при попытке к бегству!
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Да у них наверно уже бизнес - НАБУ задерживает богатеньких Буратин , а судьи отпускают за бабло. А ГРОШИ ОНИ ДЕЛЯТ ПОПАЛАМ.
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И шо скажет на это самый гуманный украинский суд ,ну и канечно наш харант (каторый ВААБЩЕ НИ К ЧЕМУ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ И НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ) ? Пэремога
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Не по темі, та все ж:

Семен Семенченко added 5 new photos.
3 hrs ·

Ветерани почали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ - Лисичанськ - Папасная бiля Гірське-Золоте.
12 вантажних поїздів і більш ніж 700 вагонів на цій ділянці сьогодні виключені з процесу фінансування тероризму. Рядові співробітники МВС, прикордонники, співробітники СБУ підтримали дії ветеранів. Перший блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана". Зараз триває інженерне обладнання місцевості і забезпечення безпеки учасників блокади. Далi буде
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Джамал, и опять офшорник виноват или конкретный хозяин данной птицефермы?
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а кто еще виноват в том что бизнесменам создали такие условия что они отказываются от зарабатывания денег в собственной стране???
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У меня в городе бизнесмен птицеферму только расширяет. Мож такой бизнесмен был?
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ваш сарказм скоро всластью приближенным, думаю скоро подорвет здоровье
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А что в Антарктиде температура плюсовая тоже он?
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Ну порохоботы,и любители шаколадок,начинайте петь свои рапсодии о шатуне,путиннападэ и тд.
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http://ua1.com.ua/politics/pidlegli-avakova-zdiysnili-rozbiyniy-napad-na-konditersku-fabriku-zhl-video-27324.html

Підлеглі Авакова здійснили розбійний напад на кондитерську фабрику "ЖЛ" (відео)
Сьогодні 13:39З'явились докази участі поліції в розбійному нападі на Житомирську кондитерську фабрику "ЖЛ". На оприлюдненому відео з камер спостереження фабрики видно момент нападу та чітку координацію дій поліції і озброєних людей у цивільному, які також є співробітниками поліції.
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Посадять хіба що на керівну посаду в держустанові. Нажаль...
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Ветерани АТО перекрили кисень контрабасу на луганщині:

Семен Семенченко added 2 new photos.
1 hr ·

Грузовой поезд специально был направлен на группу людей на рельсах. Зная о том что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав идущий на оккупированную территорию (54 вагона) остановлен. Приехала следственно оперативная группа которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц. Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав участвующий в финансировании терроризма будет приварен к рельсам возле Редута Богдана и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным.
Все целы.
Далi буде
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видать в артийной кассе вальцмана одни мыши остались, а гроши кончились
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало и.о. главы правления ОГХК по подозрению в нанесении ущерба на 300 млн. грн.
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