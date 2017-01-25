EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1458  18
Материалы по теме:
Все про:Донецк (7233) плен (1681) Красный Крест (135)

 Представители Красного Креста посетили место содержания украинских заложников в "ДНР"

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили в "ДНР" место, где удерживают украинских военнослужащих, попавших в заложники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала агентству "Интерфакс-Украина" представитель МККК Санела Байрамбашич.

"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала С.Байрамбашич.

При этом она добавила: "Мы надеемся, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".

Вместе с тем С.Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.

По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.

Ранее в среду, 25 января, российские СМИ сообщили, что члены делегации Международного Комитета Красного Креста совместно с "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой посетили исправительную колонию, где содержатся украинские военнослужащие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко попросил главу Красного Креста Маурера о содействии в освобождении украинских заложников на Донбассе. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала С.Байрамбашич. Наверно она боснийская мусульманка. А может переделанная сербка. Доверия им там нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор, перестань вживати термін днр!
Це окуповані території Донецької області. Вживання інших акронімів протирічить Конституції України і іншим законам України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О_О
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я завидую твоей самооценке)))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щас покажу нашу переписку коту)))))))) Вот он охренеет))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Вместе с тем С.Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих...
А на кой ляд они туда перлись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А наши ублюдков держат в камерах с телевизорами и душем, чтобы , не дай, Бог, не пожаловались в ЕСПЧ! И где хвалёная ЗЕРКАЛЬНОСТЬ? Нас расстреливают,- мы не отвечаем, Наших раненых бойцов добивают, - мы террористов лечим. Х*ею без баяна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А КисельТВ ім транслюют?-Що ні? -А це вже знущання та туртури!!!! )))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители Красного Креста посетили место содержания украинских заложников в "ДНР"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бальчун Войцех Быковня вандализм взятка военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область ДТП Евросоюз задержание Кабмин Киев коррупция Крым Мининфраструктуры Минобороны Нацполиция обстрел Омелян ПАСЕ Полозов Польша Россия СБУ суд Укрзализныця ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти