 Представители Красного Креста посетили место содержания украинских заложников в "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала агентству "Интерфакс-Украина" представитель МККК Санела Байрамбашич.
"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала С.Байрамбашич.
При этом она добавила: "Мы надеемся, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".
Вместе с тем С.Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.
По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.
Ранее в среду, 25 января, российские СМИ сообщили, что члены делегации Международного Комитета Красного Креста совместно с "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой посетили исправительную колонию, где содержатся украинские военнослужащие.
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Це окуповані території Донецької області. Вживання інших акронімів протирічить Конституції України і іншим законам України!
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я завидую твоей самооценке)))))))))))))
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Ну у тебя и кот...
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А на кой ляд они туда перлись?
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